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Tholi Ekadashi 2026: తొలి ఏకాదశి ఎప్పుడు..?.. విశిష్టత..?.. చాతుర్మాస్యంలో పాటించాల్సిన నియమాలు ఇవే.!.

Tholi Ekadashi Tradition: హిందూ సంప్రదాయంలో తొలిఏకాదశిని ఎంతో భక్తి భావనలతో జరుకుంటారు. చాతుర్మాస్య వ్రతం కూడా ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభిస్తారు.  ఈ నాలుగు నెలల పాటు శ్రీ మహా విష్ణువు యోగ నిద్రలో ఉంటారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 20, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:48 PM IST
Tholi Ekadashi 2026: తొలి ఏకాదశి ఎప్పుడు..?.. విశిష్టత..?.. చాతుర్మాస్యంలో పాటించాల్సిన నియమాలు ఇవే.!.
Image Credit: tholiekadashi(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tholi Ekadashi 2026: తొలి ఏకాదశి ఎప్పుడు..?.. విశిష్టత..?.. చాతుర్మాస్యంలో పాటించాల్సిన నియమాలు ఇవే.!.
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