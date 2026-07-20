/Tholi Ekadashi 2026: తొలి ఏకాదశి ఎప్పుడు..?.. విశిష్టత..?.. చాతుర్మాస్యంలో పాటించాల్సిన నియమాలు ఇవే.!.

Tholi Ekadashi 2026 Date significance: హిందూ సంప్రదాయంలో ఏకాదశి తిథిని ఎంతో విశేషంగా భావిస్తారు. శ్రీమహా విష్ణువుకు ఏకాదశి అత్యంత ప్రీతికరమైన తిథి. మనకు ప్రతినెలలో రెండు ఏకాదశులు వస్తాయి. అయితే మనం ఆషాడ మాసంలో వచ్చే శుక్ల పక్ష ఏకాదశిని "తొలి ఏకాదశి" లేదా "శయన ఏకాదశి" అని పిలుస్తారు. ఈ రోజు నుంచే చాతుర్మాస వ్రతం ప్రారంభమవుతుంది. శ్రీమహావిష్ణువు నాలుగు నెలల పాటు యోగనిద్రలోకి వెళ్తారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సారి తొలి ఏకాదశిని మనం జులై 25వ తేది శనివారం రోజున జరుపుకుంటాం. ఉదయం 4 గంటల నుంచి సాయంత్రం 8 వరకు ఏకాదశి ఉండటం వల్ల ఇది శ్రీ మహా విష్ణువు ఆరాధనకు ఎంతో గొప్ప సమయమని చెప్తారు.
తొలి ఏకాదశి రోజు ఏంచేయాలి..
తొలి ఏకాదశి రోజున ఉపవాసం ఉంటే.. 24 ఏకాదశులు ఉపవాసం ఉన్న పుణ్యం లభిస్తుందని పండితులు చెప్తుంటారు.
ఈ రోజున సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేస్తే విశేషమైన శుభఫలితాలు కల్గుతాయి. శ్రీహరిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించి, విష్ణుసహస్రనామం, భాగవతం వంటి పవిత్ర గ్రంథాలను పఠిస్తారు. రాత్రి జాగరణ, భజనలు, కీర్తనలు చేస్తూ జాగరణ చేయడం వల్ల సకల పాపాలు తొలగిపోతాయని నమ్ముతారు.
చాతుర్మాస్య వ్రతం..
శ్రీ మహవిష్ణువు ఆషాడ మాసంలో తొలి ఏకాదశి లేదా దేవ్ శయనీ ఏకాదశి రోజున యోగనిద్రలోకి వెళ్తారు. ఆ తర్వాత కార్తీక మాసంలో శుక్ల పక్ష ఏకాదశి రోజున యోగ నిద్ర నుంచి మేల్కొంటారు. దీన్ని దేవ్ ఉత్తనీ ఏకాదశి అంటారు. ఈ నాలుగు నెలల కాలాన్నిచాతుర్మాస్యం అంటారు.
ఈ నాలుగు నెలలు భక్తులు తమకు ఇష్టమైన పదార్థాలను ఆ దేవుడి అనుగ్రహం కోసం వదిలేస్తారు. మనకు అత్యంత ఇష్టమైనవి శ్రీ మహా విష్ణువు కోసం త్యాగం చేస్తే మనకు ఇష్టమైన ప్రతిఫలం లభిస్తుందని భక్తులు నమ్ముతారు. ఈ నాలుగు నెలల పాటు వివిధ ఆహర పదార్థాల్ని భక్తులు త్యాగం చేస్తారు. ఈ కాలంలో దానాలు, ధర్మాలు, నదీస్నానాలు చేస్తే మంచి కల్గుతుందని పండితులు చెప్తుంటారు. ఈ నాలుగు నెలలు మద్యం, మాంసంలకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలని పండితులు చెబుతుంటారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.