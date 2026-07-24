/Tholi Ekadasi 2026: రేపే తొలి ఏకాదశి..శ్రీమహా విష్ణువు యోగనిద్రలోకి వెళ్లే పవిత్రమైన రోజు..ఉపవాసం నియమాలు ఇవే!

Tholi Ekadasi Fasting Rules: హిందూ సంప్రదాయంలో ఆషాఢ శుక్ల ఏకాదశికి అత్యంత విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. దీనినే తొలి ఏకాదశి, దేవశయన ఏకాదశి, హరిశయని ఏకాదశి, పద్మనాభ ఏకాదశి అనే పేర్లతో పిలుస్తారు. చాతుర్మాస్య వ్రతారంభానికి సంకేతమైన ఈ పవిత్ర దినాన శ్రీమహావిష్ణువును భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధించి ఉపవాసం ఆచరించడం ద్వారా విశేష పుణ్యఫలాలు లభిస్తాయని నమ్ముతారు.
తొలి ఏకాదశి ఎందుకు అంత ప్రత్యేకం?
ఆషాఢ శుక్ల ఏకాదశి రోజున శ్రీమహావిష్ణువు క్షీరసాగరంలో యోగనిద్రలోకి ప్రవేశిస్తారు. నాలుగు నెలల పాటు (చాతుర్మాస్యం) యోగనిద్రలో ఉండే స్వామివారు, కార్తీక శుక్ల ఏకాదశి (ఉత్తాన ఏకాదశి) నాడు మేల్కొంటారు. దక్షిణాయనం ప్రారంభమయ్యాక వచ్చే తొలి ప్రధాన ఏకాదశి కావడంతో దీనికి 'తొలి ఏకాదశి' అని పేరు వచ్చింది.
ఇంట్లో పూజా విధానం, నియమాలు
బ్రహ్మముహూర్తంలో ఉదయాన్నే నిద్రలేచి, ఇల్లు శుభ్రం చేసుకుని స్నానాంతరం పూజా మందిరాన్ని సిద్ధం చేసుకోవాలి. లక్ష్మీనారాయణులు, శ్రీరాముడు, శ్రీకృష్ణుడు, శ్రీనరసింహస్వామి లేదా శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి చిత్రపటానికి గంధం, కుంకుమలతో తిలకం దిద్ది పూలతో అలంకరించాలి.
పచ్చకర్పూరం కలిపిన తీపి నైవేద్యాన్ని సమర్పించి దీపారాధన చేయాలి. తులసీదళాలతో (లేదా తెల్ల గన్నేరు, నందివర్ధనం, తుమ్మి, జాజి పూలతో) అరిచిస్తూ “ఓం లక్ష్మీ నారాయణాయ నమః” అనే మంత్రాన్ని 21, 54 లేదా 108 సార్లు జపించాలి. పూజ ముగిశాక పచ్చకర్పూరంతో హారతి ఇవ్వడం వల్ల ఇంట్లో సానుకూల (పాజిటివ్) శక్తి పెరుగుతుంది.
ఆలయ దర్శనం, విష్ణు సహస్రనామం
ఇంటి పూజ అనంతరం సమీపంలోని విష్ణు ఆలయాన్ని సందర్శించి తులసి మాల సమర్పించడం, ధ్వజస్తంభం వద్ద ఆవునెయ్యితో దీపం వెలిగించడం శుభప్రదం. ఆలయం చుట్టూ 2, 4, 6 లేదా 8 (సరి సంఖ్యలో) ప్రదక్షిణలు చేయడం ద్వారా విష్ణువు కటాక్షం లభిస్తుంది. ఈ రోజున విష్ణు సహస్రనామాన్ని పారాయణం చేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత, కుటుంబ సౌఖ్యం కలుగుతాయి.
ఏకాదశి ఉపవాస విధానం
భక్తులు తమ ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి క్రింది విధానాల్లో ఉపవాసం ఆచరించవచ్చు. నిరాహారంగా ఉండడం, కేవలం నీరు మాత్రమే తీసుకోవడం, పాలు లేదా పండ్లతో ఉపవాసం చేయడం, సాత్విక ఆహారం మాత్రమే తీసుకోవడం వంటి వాటిని ఆచరించవచ్చు. చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు, గర్భిణులు, అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నవారు కఠిన ఉపవాసాలు చేయకుండా తమ ఆరోగ్యానికి అనుగుణంగా నడుచుకోవడం మంచిది.
ఉపవాస విరమణ, దాన ధర్మాలు
ఏకాదశి ఉపవాసాన్ని మరుసటి రోజున 'ద్వాదశి' తిథిలో విరమించాలి. ఆహారం స్వీకరించే ముందు పేదలకు లేదా అవసరంలో ఉన్నవారికి అన్నదానం చేయడం ఉత్తమమైన ఆచారం. శారీరక కారణాల వల్ల ఉపవాసం ఉండలేని వారు నిరాశ చెందకుండా బియ్యం, పండ్లు, వస్త్రాలు లేదా ఆహార పదార్థాలను దానం చేయడం ద్వారా పుణ్యఫలాన్ని పొందవచ్చు.
(గమనిక: ఇక్కడ పేర్కొన్న వివరాలు పురాణాలు, ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాలు, సంప్రదాయ ఆచారాల ఆధారంగా అందించబడ్డాయి.)
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