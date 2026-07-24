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Tholi Ekadasi 2026: రేపే తొలి ఏకాదశి..శ్రీమహా విష్ణువు యోగనిద్రలోకి వెళ్లే పవిత్రమైన రోజు..ఉపవాసం నియమాలు ఇవే!

Tholi Ekadasi Fasting Rules: హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం ఆషాఢ మాస శుక్ల పక్ష ఏకాదశి నాడు శ్రీమహా విష్ణువు యోగనిద్రలోకి జారుకునే పవిత్రమైన రోజు. ఈ రోజున హిందువులందరూ ఎంతో భక్తిభావంతో శ్రీమహా విష్ణువు విశేషంగా పూజిస్తారు. మరికొందరు ఉపవాసం చేసి దేవదేవుని అనుగ్రహాన్ని పొందుతారు. అయితే తొలి ఏకాదశి నాడు పూజా విశిష్టత, పూజా విధానం, ఉపవాస నియమాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 24, 2026, 10:23 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:23 PM IST
Tholi Ekadasi 2026: రేపే తొలి ఏకాదశి..శ్రీమహా విష్ణువు యోగనిద్రలోకి వెళ్లే పవిత్రమైన రోజు..ఉపవాసం నియమాలు ఇవే!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Tholi Ekadasi 2026: రేపే తొలి ఏకాదశి..శ్రీమహా విష్ణువు యోగనిద్రలోకి వెళ్లే పవిత్రమైన రోజు..ఉపవాసం నియమాలు ఇవే!
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