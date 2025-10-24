Tirumala Darshan Tickets: తిరుమల జనవరి 2026 దర్శన టికెట్లు కీలక అప్డేట్.. షెడ్యూల్ పూర్తి వివరాలు ఇవే..!

January 2026 Tirumala Darshan Tickets: జనవరి నెలలో ₹300 ప్రత్యేక దర్శనం టికెట్లు, శ్రీవాణి ట్రస్ట్ టికెట్లు, దాతల దర్శనాలు మరియు గదుల కోటాలు ఆన్లైన్లో అందుబాటులోకి రానున్నాయి. భక్తులు ఈ టికెట్లను ttdsevaonline.com ద్వారా బుక్ చేసుకోవచ్చు.
24 అక్టోబర్ 2025 ఉదయం 11 గంటలకు శ్రీవాణి ట్రస్ట్ టికెట్లు విడుదల అవుతాయి. ఈ టికెట్ల ద్వారా భక్తులు ప్రత్యేక దర్శనంతో పాటు దానానికి కూడా సహకరించవచ్చు.
24 అక్టోబర్ 2025 మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు..వృద్ధులు, వికలాంగుల కోటా విడుదల అవుతుంది. ఈ కోటా ద్వారా ప్రత్యేక సౌకర్యాలు కల్పించబడతాయి.
25 అక్టోబర్ 2025 ఉదయం 10 గంటలకు..₹300 ప్రత్యేక దర్శనం (స్పెషల్ ఎంట్రీ) టికెట్లు విడుదల అవుతాయి. ఈ టికెట్లు భక్తులు అత్యధికంగా ఉపయోగించే కోటా కాబట్టి ముందుగానే బుక్ చేసుకోవడం మంచిది.
25 అక్టోబర్ 2025 ఉదయం 11:30 గంటలకు.. దాతల దర్శనం.. గదుల కోటా విడుదల అవుతుంది. దాతల కోసం ప్రత్యేకంగా కేటాయించిన గదులు, దర్శన సౌకర్యాలు ఈ సమయానికే అందుబాటులోకి వస్తాయి.
25 అక్టోబర్ 2025 మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు..తిరుమల, తిరుపతిలోని టిటిడి గదుల కోటా విడుదల అవుతుంది. భక్తులు తాము కావలసిన గదులను ఆన్లైన్లో ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.
టిటిడి అధికారులు భక్తులు సర్వర్ సమస్యలు లేకుండా టికెట్లు పొందేందుకు ముందుగానే సిద్ధంగా ఉండాలని సూచించారు. టికెట్లు విడుదలైన వెంటనే బుకింగ్ ప్రారంభమవుతుంది కాబట్టి..అవసరమైన వివరాలను ముందుగానే సిద్ధం చేసుకోవడం ఉత్తమం.
ముఖ్య సూచన: టికెట్లు బుక్ చేసిన తర్వాత నిర్దిష్టమైన తేదీ, సమయానికి మాత్రమే దర్శనం లభిస్తుంది. మార్పులు లేదా రద్దులు చాలా పరిమితంగా ఉంటాయి.
భక్తులు ఈ షెడ్యూల్ను అనుసరించి తమ దర్శనాన్ని ప్లాన్ చేసుకుంటే, జనవరి నెలలో సులభంగా శ్రీవారి ఆశీర్వాదం పొందవచ్చు.
