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Today Horoscope: జూన్ 15 రాశిఫలాలు..ఈ రాశులకు అనుకోని ధనలాభం.. వీరికి ఖర్చులపై నియంత్రణ అవసరం..

Today Horoscope June 15: వేద జ్యోతిష్యం ప్రకారం గ్రహాలు నిరంతరం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంటాయి. దీని వలన కొన్ని రాశుల వారికీ శుభా శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఇక జూన్ 15న ఏయే రాశులకు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది. ఎవరికి లాభం..ఎవరికీ వ్యయం అనే విషయాలపై  ఓ లుక్కేద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 15, 2026, 05:19 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:20 AM IST
Today Horoscope: జూన్ 15 రాశిఫలాలు..ఈ రాశులకు అనుకోని ధనలాభం.. వీరికి ఖర్చులపై నియంత్రణ అవసరం..
Image Credit: Daily Horoscope (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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జూన్ 15 రాశిఫలాలు..ఈ రాశులకు అనుకోని ధనలాభం.. వీరికి ఖర్చులపై నియంత్రణ అవసరం..
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