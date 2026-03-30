Today Horoscope: నేడు ఈ రాశులకు తిరుగు లేదు..మార్చి 30న రాశీఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Today Horoscope In Telugu: మీన రాశిలో బుధ, సూర్యుని కలయిక బుధాదిత్య రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. 12 రాశులలో కొన్ని ఏప్రిల్ నెలలో గొప్ప అదృష్టాన్ని పొందుతాయి. నేటి రాశీఫలం ప్రకారం.. అదృష్టం ఏ రాశుల వారికి అనుకూలంగా ఉందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. తెలుసుకుందాం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 30, 2026, 06:21 AM IST

మేష రాశి..
మేష రాశి వారికి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉండబోతుంది. సంపద పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం కొంత మెరుగుపడుతుంది. జీవితంలో ఆనందం, శ్రేయస్సు కలిసి వస్తాయి.

వృషభ రాశి
ఓ ముఖ్యమైన పనిలో కావాల్సిన డబ్బు చేతికి అందుతుంది. రాబోయే భవిష్యత్ ప్రణాళికలు కొన్నింటిని అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా అమలు చేయగలుగుతారు. సొంతింటి పనుల్లో అడుగు ముందంజ వేస్తారు. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా సమయాన్ని గడుపుతారు. దుర్గా ధ్యానం చేస్తే మంచి జరుగుతుంది.

మిథున రాశి
మిథున రాశి వారు ఉద్యోగంలో పురోగతిని చూస్తారు. వారు తమ ప్రేమ జీవితంలో సంతోషంగా ఉంటారు. పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున మీరు ఆర్థిక విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది.

కర్కాటక రాశి
కొంత కష్టతరమైన పనితో కూడిన ఫలితాలు వస్తాయి. కానీ, పట్టుదలతో పనిచేస్తే కార్యసిద్ధి లభిస్తుంది. ఆరోగ్యాన్నిఎప్పటికప్పడు పరిరక్షించుకోవాలి. లక్ష్యాన్ని చేరుకునే క్రమంలో అనారోగ్యం దరిచేరకుండా చూసుకోవడం ఎంతో అవసరం. వీరికి దుర్గాదేవి ఆరాధన ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది.

సింహరాశి
సింహరాశి వారికి ఏప్రిల్ నెలలో వారి వృత్తిలో పురోగతి లభిస్తుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయం. మీరు మీ కుటుంబంతో సంతోషంగా సమయం గడుపుతారు.

కన్యా రాశి
కన్యారాశి వారికి నేడు మనస్సౌఖ్యం గోచరిస్తుంది. వ్యాపారస్తులకు మంచి శుభకాలం నడుస్తోంది. ఉద్యోగంలో మరింత శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోవాలి. కొత్త వస్తువులను కొనుగోలు చేయడం.. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం వంటివి చేస్తారు. 

తులారాశి
తులారాశి వారికి శుభవార్తలు అందుతాయి. వారు తమ కుటుంబంతో సమయం గడుపుతారు. వారి మానసిక ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. వారికి ప్రయాణ అవకాశాలు లభిస్తాయి. వారు పనిలో విజయం సాధిస్తారు. వారు తమ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి.

వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారు చేపట్టే పనుల్లో శ్రమ పెరగకుండా అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆర్థిక విషయాల్లో పొదుపు సూత్రాన్ని పాటించడం ఎంతో ముఖ్యం. శత్రువులపై విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది. ఆపదలు తొలగాలంటే ఈరాశి వారు వేంకటేశ్వర స్వామిని పూజించడం మంచిది.

ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి పనిలో గౌరవం లభిస్తుంది. వారు వివిధ విషయాలలో విజయం సాధిస్తారు. వారికి పనిలో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. వారి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. 

మకర రాశి
ఈ రాశి వారు మానసికంగా చాలా దృఢంగా ఉంటారు. మీలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మరింత పెంచే సంఘటనలు జరుగుతాయి. బంధువులతో మాటామంతి ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. అంతా సవ్యంగానే ఉంటుంది. ఇష్టదైవ సందర్శనం చేసుకోవడం వల్ల శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.

కుంభ రాశి
ఈ రాశి వారు మొదలుపెట్టిన పనులలో కొన్ని అవాంతరాలు ఏర్పడినా.. వాటిని అధిగమించే ప్రయత్నం చేస్తారు. తోటివారి సహకారంతో పనులు సకాలంలో పూర్తిచేసేందుకు కృషి చేస్తారు. అవసరానికి తగిన సహాయం చేతికి అందుతుంది.

మీన రాశి
మీన రాశి వారు మానసికంగా దృఢంగా ఉండి ఎలాంటి పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కోనే సత్తా ఉంటుంది. ఓ శుభవార్త మీలో మనోధైర్యాన్ని మరింత పెంచుతుంది. బంధుమిత్రులతో కొన్ని వ్యవహారాల్లో స్పష్టంగా ఉండటమే మేలు.

(గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం కేవలం నమ్మకాలు, సాధారణ సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత జోతిష్య నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

