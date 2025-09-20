English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mahalaya amavasya: పెద్దల అమావాస్య రోజు ఈ పని చేయండి.. మీకు, కుటుంబానికి పుణ్యఫలం

Tomorrow Chant These Pledge With Family For Mahalaya Amavasya: భాద్రపద బహుళ పాడ్యమి నుంచి ప్రారంభమైన మహాలయ పక్షాల్లో మహాలయ అమావాస్య చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున పితృతర్పణం చేస్తుంటారు. రేపు మహాలయ అమావాస్య రోజు ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం. పుణ్యఫలం పొందుదాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 20, 2025, 10:35 PM IST

Mahalaya Amavasya: భాద్రపద మాసంలో మహాలయ పక్షం ప్రారంభమైన విషయం తెలిసిందే. బహుళ పాడ్యమి నుంచి అమావాస్య వరకు కొనసాగుతాయి. ఈ సమయంలో ఊర్ధ్య లోకాలలో ఉన్న పిత్రుదేవతల ఆత్మలు, అధో లోకాలలో ఉన్న ఆత్మలు భూమిపైకి వచ్చి ఇక్కడి వాతావరణంలో సంచరిస్తుంటాయని... తమ వంశీకుల నివాసాల వద్ద గాలి రూపంలో ఉంటాయని హిందూవుల విశ్వాసం. మహాలక్ష పక్షంలో అతి ముఖ్యమైనది మహాలయ అమావాస్య. రేపు ఆదివారం మహాలయ అమావాస్య రావడంతో ఈ రోజు ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Trump H1B Visa: ట్రంప్ హెచ్1బీ వీసా ఛార్జీల పెంపుపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీవ్ర ఆందోళన

మహాలయ అమావాస్య రోజు చెప్పుకోవలసిన ప్రత్యేక సంకల్పం ఒకటి ఉంది. ఇది కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి చెప్పుకోవలసిన పవిత్ర వచనం. మీ గోత్రం… మీ పేరు చెప్పి ఈ కింది సంకల్పం చెప్పండి..

నా జన్మకు మూలమైన తల్లిదండ్రులకు నా అనంతకోటి నమస్కారం.
వారి మూలమైన తాతలకూ, ముత్తాతలకూ నా అనంత ప్రణామాలు
సృష్టి ఆరంభం నుంచి ఈ వంశపరంపరలో పుట్టిన పూర్వీకులందరికీ నా కోటి వందనాలు

Also Read: Employees Jackpot: పండుగల వేళ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డబుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. ఏమిటో తెలుసా?

'మీలోని యోగులు, మహాత్ములు, పుణ్యాత్ముల సంస్కారబలం నాలో ప్రవేశించి, నాకు జ్ఞానం, జీవన ధన్యం ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞుడిని. ఈ వంశంలో పుట్టినందుకు గర్విస్తున్నా. మీ సద్గుణాలు నాలో కలసి, లోకహితకార్యాలు చేయుటకు శక్తి ప్రసాదించండి. ఈ వంశ కీర్తి, ప్రతిష్టలు సూర్యచంద్రులవలె శాశ్వతంగా నిలవాలని దీవించండి' అని ప్రార్థించాలి.

'మా లోపాలను తొలగించి, క్షేమం, స్థైర్యం, ధైర్యం, విజయం, అభయం, ఆయుష్షు, ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం ప్రసాదించి.. ధర్మ, అర్ధ, కామ, మోక్షములను అనుగ్రహించి, అహంకారరహిత స్థితి కలిగించండి' అని పితృ దేవతలను కుటుంబసభ్యులు ప్రార్థన చేయాలి.

'అష్టవసువులు, ఏకాదశ రుద్రులు, ద్వాదశ ఆదిత్యులు, త్రిమూర్తులు, త్రిమాతలు, అష్టదిక్పాలకులు, నవగ్రహాలు, సమస్త సద్గురువులు, దేవతామూర్తులందరి ఆశీస్సులను కోరుకుంటూ… ఈ మహాలయ అమావాస్య రోజున త్రికరణ శుద్ధిగా సంకల్పం చేసి మా పూర్వీకులందరికీ నమస్కరిస్తున్నా' అని చెప్పాలి.

Also Read: DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్‌ బొనాంజా.. 252 శాతం డీఏ పెరుగుదల!

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

