Vaikunta Ekadasi: రేపే వైకుంఠ ఏకాదశి.. విష్ణువు, ఇంద్రుడి మధ్య జరిగిన పూర్తి స్టోరీ ఇదే!

Vaikunta Ekadasi Story: హిందూ సంప్రదాయంలో వైకుంఠ ఏకాదశికి అత్యంత ప్రాముఖ్యం ఉంది. ధనుర్మాసంలో వచ్చే ఏకాదశిని వైకుంఠ ఏకాదశి అంటారు. దీనినే ముక్కోటి ఏకాదశి అని కూడా పిలుస్తారు. మూడు + కోటి = ముక్కోటి. ముక్కోటి ఏకాదశి రోజున వైష్ణవ ఆలయాలలో ఎదురుగా ఉన్న ద్వారాన్ని మూసేసి ఉత్తర ద్వారాన్ని తెరిచి దర్శనాలు కల్పిస్తారు. దీనినే ఉత్తర ద్వార దర్శనం అంటారు. ఉత్తర ద్వారం నుంచి స్వామి దర్శనం చేసుకుంటే వైకుంఠ లోకానికి వెళ్తామని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ఈ ఉత్తర ద్వారాన్నే వైకుంఠ ద్వారమని అంటారు. ఉత్తర ద్వార దర్శనం చేయడం వెనుక స్వామివారి లీలలు, కొన్ని కథనాలు ఉన్నాయి.
వైకుంఠ ఏకాదశి కథ..
పూర్వం ఒకానొక సమయంలో ఇంద్రుడు తన గొప్పదనాన్ని అందరితోపాటు త్రిమూర్తులు, అష్టదిక్పాల్కులకు చూపించుకోవాలనే తపనతో అందరికీ ఒక గొప్ప విందు ఏర్పాటు చేశాడు. విందుకు శ్రీ మహా విష్ణువు శ్రీ భూనీలా సమేతంగా, శివుడు పార్వతీతో.. బ్రహ్మదేవుడు శ్రీ వాణి సమేతంగా వచ్చారు. దిక్పాలకులు, ముక్కోటి దేవతలు, సకలలోక వాసులు సకుటుంబంగా విచ్చేశారు. వారి రాకతో స్వర్గలోకమంతా కోలాహలంగా ఉంది. అప్పుడు పార్వతిదేవి ఇంద్రుడితో 'నీ సభలో అత్యంత ప్రతిభాశాలురైన నాట్యమణులున్నారని ఏర్పాటు చేస్తే.. అది చూసి మేమంతా ఆనందిస్తాం' అని చెప్పారు.
పార్వతీ దేవి కోరిక మేరకు ఇంద్రుడు తన నాట్యమణులు ఊర్వశి, మేనక, తిలోత్తమలను పిలిపించి నాట్య ప్రదర్శనలను ఇప్పించాడు. అయితే ఆ ముగ్గురి నాట్య ప్రదర్శనతో పార్వతీదేవి సంతృప్తి చెందలేదు. అసంతృప్తిని గ్రహించిన ఇంద్రుడు వెంటనే 'అమ్మా ఒక్కసారి రంభ నృత్యం చూసి మీ అభిప్రాయం తెలపండి' అని విజ్ఞప్తి చేశాడు. తర్వాత సభావేదికకు రంభ చేరుకుని పార్వతీ పరమేశ్వరులకు నమస్కరించి.. అనంతరం లక్ష్మీ నారాయణుల పాదాలను సేవించింది. అనంతరం సభికులకు అభివందనం చేసి, సరస్వతీ భరతభూషణులను స్తుతించి రంభ నాట్యం ప్రారంభించింది.
అద్భుతంగా రంభ నాట్యం చేయడంతో సభ మొత్తం ఆనందంతో చూసి తరలించింది. ఆమె నాట్యానికి సభికులంతా ముగ్ధులయ్యారు. రంభ నాట్యం చూసి మెచ్చిన పార్వతీ దేవి నవరత్నఖచిత బంగారు గండపెండేరాన్ని, లక్ష్మీ దేవి బంగారు కడియాన్ని, సరస్వతి దేవి రత్న ఖచిత దండ కడియాన్ని రంభకు బహూకరించారు. ఇంకా చాలా మంది దేవతలు రంభకు బహుమతులు ఇచ్చారు. తన గౌరవాన్ని నిలబెట్టిందని భావించిన ఇంద్రుడు ఏం వరం కావాలో అని వరమిచ్చాడు. దీంతో రంభ అంగీకరించి ఇంద్రుడి కారణం చేత తనకు పుత్రుడు కలగాలని కోరడంతో అందరూ ఆమె కోరికను మన్నించారు.
రంభ కోరిక తీర్చేందుకు ఇంద్రుడు నందన వనానికి వెళ్లాడు. అయితే ఈ వ్యవహారం చూస్తున్న దేవగురు బృహస్పతికి నచ్చలేదు. ఆవేశాన్ని అణుచుకోలేకపోయిన దేవగురువు నేరుగా నందన వనానికి వెళ్లాడు. అక్కడ సరససల్లాపాలలో మునిగి ఉన్న ఇంద్రుడి పైకి తన కమండలాన్ని విసిరిగొట్టాడు. అయినా కూడా ఇంద్రుడు, రంభ స్పందించకపోవడంతో మరింత రెచ్చిపోయి తీవ్ర ఆగ్రహానికి లోనయిన బృహస్పతి ఇంద్రుడి రత్నకిరీటం కిందకు పడేలా కొట్టాడు.
తనపై కోపం ప్రదర్శించిన బృహస్పతిపై ఇంద్రుడి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసి వెంటనే శాపం ఇచ్చాడు. భూలోకంలో ఆటవిక బందిపోటుగా జన్మించాలని బృహస్పతిని శపించాడు. తమ ఏకాంతాన్ని భగ్నం చేసిన బృహస్పతిపై రంభ కూడా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ నీచ జన్మ ఎత్తమని శపిస్తుంది. ఇదంతా చూస్తున్న నారదుడు ఈ వివాదాన్ని త్రిమూర్తుల వద్దకు మోసుకెళ్లాడు. ఈ శాపాలు అందరూ అనుభవించవలసిందే అని తెలిశాక ఇంద్రుడు బోరున విలపిస్తూ దీనంగా వేడుకోగా అప్పుడు విష్ణు స్పందించాడు.
ఇంద్రుడి దుఃఖాన్ని చూసి అతడిని ఓదార్చి తను భూలోకంలో అవతరించి శాపవిమోచనాన్ని ప్రసాదిస్తా అని విష్ణు చెప్పాడు. విష్ణువు మాటలు విన్న లక్ష్మీ దేవి 'ఇద్దరు పరస్పర వివేకశూన్యులై శపించుకుంటే ఆ శాపవిమోచనానికి మీరు భూలోకంలో అవతరించడం దేనికి? రామ అవతారంలో పడిన కష్టాలు చాలవా?' అని ప్రశ్నించింది. తాను ద్వాపరయుగాంతంలో దుర్వాసుని శాపంతో బాధితురాలైన ఓ గొల్ల భామకు వరం ఇవ్వడమే కారణమని విష్ణు వివరించాడు. అలా శ్రీ మహవిష్ణువు భూలోక అవతారం చేశాడు. దీనికి వైకుంఠ ఏకాదశికి సంబంధం ఉంది.
