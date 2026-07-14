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Astrology: వీరి మనసు కనిపెట్టడం ఎవరి తరం కాదు.. అత్యంత తెలివైన 4 రాశులు వీరే..

Horoscope Telugu News: కొన్ని రాశులవారు ఎన్నో తెలివితేటలను కలిగి ఉంటారు. కాబట్టి వీరికి గుర్తించడం చాలా కష్టం. అయితే, ఈ కింది రాశులవారు జీవితాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తూ ఉంటారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 14, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:50 AM IST
Astrology: వీరి మనసు కనిపెట్టడం ఎవరి తరం కాదు.. అత్యంత తెలివైన 4 రాశులు వీరే..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Astrology: వీరి మనసు కనిపెట్టడం ఎవరి తరం కాదు.. అత్యంత తెలివైన 4 రాశులు వీరే..
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