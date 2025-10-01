English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Happy Vijayadashami: తెలుగులో విజయదశమి శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్, కోట్స్..

Happy Vijayadashami In Telugu: హిందువులు ఎంతో ఘనంగా జరుపుకునే పండుగలు అత్యంత కీలకమైన పండగే దసరా.. దసరా పండగ రోజున జమ్మి చెట్టుకు పూజ చేసి ఆనందంగా ఈ పండగ జరుపుకుంటారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన పండుగ రోజున అందరు బాగుండాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా ప్రతి ఒక్కరికి దసరా శుభాకాంక్షలు తెలపండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 1, 2025, 08:10 PM IST

Happy Vijayadashami In Telugu: దసరా పండగను పది తలల రావణుడిని సంహరించినందుకు.. ధర్మాన్ని నిలబెట్టిన రాముడి విజయంగా కూడా చెప్పుకుంటారు. ఉత్తర భారత దేశంలో రావణుడి దిష్టిబొమ్మను కూడా దహనం చేసి విజయానికి సూచికగా చెప్పుకుంటారు. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన పండుగ రోజున ప్రతి ఒక్కరు బాగుండాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి. 

అద్భుతమైన బంగారు లాంటి జీవితం.. అమ్మవారి ఆశీస్సులతో మీ సొంతం కావాలని కోరుకుంటూ.. ప్రతి అడుగులోనూ విజయ స్వర్ణాన్ని అందుకోవాలని మనసారా అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు.

Happy Vijayadashami

పట్టుదలతో సాధించే నైపుణ్యం నిత్యం మీకు తోడుండాలని.. అమ్మవారి ఆశీస్సులతో మీరు చేసే పనుల్లో విజయం సాధించాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు..

Vijayadashami Hd Photo

విజయదశమి పండగ మీ జీవితానికి కొత్త వెలుగుని అందించాలని కోరుకుంటూ.. ఈ మేలుకోరే ప్రతి ఒక్కరికి విజయదశమి శుభాకాంక్షలు..

Vijayadashami Photo

ఈ విజయదశమి పండగ మీ జీవితంలో అద్భుతమైన ఆశయాలను నింపాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు. 

Happy Vijayadashami

విజయదశమి పండగ మీ జీవితంలో చీకటిని తొలగించి.. వెలుగును నింపాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ దసరా పండగ శుభాకాంక్షలు.

