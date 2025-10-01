Happy Vijayadashami: తెలుగులో విజయదశమి శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్, కోట్స్..

Happy Vijayadashami In Telugu: దసరా పండగను పది తలల రావణుడిని సంహరించినందుకు.. ధర్మాన్ని నిలబెట్టిన రాముడి విజయంగా కూడా చెప్పుకుంటారు. ఉత్తర భారత దేశంలో రావణుడి దిష్టిబొమ్మను కూడా దహనం చేసి విజయానికి సూచికగా చెప్పుకుంటారు. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన పండుగ రోజున ప్రతి ఒక్కరు బాగుండాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి.
అద్భుతమైన బంగారు లాంటి జీవితం.. అమ్మవారి ఆశీస్సులతో మీ సొంతం కావాలని కోరుకుంటూ.. ప్రతి అడుగులోనూ విజయ స్వర్ణాన్ని అందుకోవాలని మనసారా అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు.
పట్టుదలతో సాధించే నైపుణ్యం నిత్యం మీకు తోడుండాలని.. అమ్మవారి ఆశీస్సులతో మీరు చేసే పనుల్లో విజయం సాధించాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు..
విజయదశమి పండగ మీ జీవితానికి కొత్త వెలుగుని అందించాలని కోరుకుంటూ.. ఈ మేలుకోరే ప్రతి ఒక్కరికి విజయదశమి శుభాకాంక్షలు..
ఈ విజయదశమి పండగ మీ జీవితంలో అద్భుతమైన ఆశయాలను నింపాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు.
విజయదశమి పండగ మీ జీవితంలో చీకటిని తొలగించి.. వెలుగును నింపాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ దసరా పండగ శుభాకాంక్షలు.
