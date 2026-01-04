Traditional Beliefs: మీ జోలికి దరిద్ర దేవత రావద్దన్నా.. మీకు లక్ష్మీ కటాక్షంతో కనక వర్షం కురవాలన్నా ఇలా చేస్తే చాలు..!

Hindu Beliefs: కొంతమంది ఎప్పుడూ దురదృష్టం తమ వెన్నంటే ఉంటుందని బాధపడుతుంటారు. తాము ఏం పనులు మొదలుపెట్టిన అందులో సక్సెస్ రావడం లేదని ఆందోళన చెందుతుంటారు. అయితే ఇలా జరగడం అనేది.. మీ రోజువారి జీవితంలో కొన్ని నియమాలను పాటించకపోవడం వల్లే జరుగుతుందట. కాబట్టి మీ జోలికి దరిద్ర దేవత రావొద్దన్నా.. మీపై లక్ష్మీ కటాక్షం ఉండాలన్నా కొన్ని నియమాలు పాటించాలని పండితులు చెబుతుంటారు. ముఖ్యంగా అన్నం తినే విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
అయితే దరిద్ర దేవత స్థానాలు ప్రత్యేకించి కొన్ని ఉన్నాయి. భోజనం చేసిన పల్లెంలో చేతులు కడగకూడదు. ఒడిలో ప్లేట్ని పెట్టుకొని అన్నం తినకూడదు. అలాగే తిన్న పల్లెంలోనే చేతులు కూడా కడగకూడదు. అంతేకాకుండా తింటున్న సమయంలో మీరు తిన్న ఎంగిలి చేతితోనే అన్నం మాత్రం పెట్టుకోకూడదు. ఇళ్లంతా చేతికి ఉన్న ఎంగిలి మెతుకుల్ని చల్లకూడదు. ప్లేట్లో పెట్టుకుని తిన్న తర్వాత ఆ చోటుని నీటితో శుద్ధి చేయాలి. లేదంటే దరిద్ర దేవత చుట్టుముట్టేస్తుంది.
దరిద్ర దేవత వద్దని అనుకునేవారు లక్ష్మీ దేవత కటాక్షమే కావాలని అనుకునేవారు కొన్ని నియమాలు పాటించాలి. ఇళ్లు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. భోజనం చేసేటప్పుడు ప్లేట్ చుట్టూ మెతుకులు పడకుండా చూసుకోవాలి. మీరు తిన్న ప్లేట్ని ఎవరైనా చూస్తే అది కడిగిన ప్లేట్ అని అనుకోవాలి. అలా పల్లెంలో ఉన్న భోజనం మొత్తం తినాలి. అలాగే అన్నం మీ అరచేతిని దాటి మరెక్కడా అంటకూడదు. భోజనం చేశాక వేళ్లు నాకకూడదు. నడుస్తూ తినకూడదు.
నియమబద్ధంతో భోజనం చేస్తే తిండి విషయంలో లోటు ఉండదు. దేవతలు ఇవి అన్నీ గమనిస్తుంటారు. పంక్తిలో కూర్చున్నప్పుడు అందరూ మొదలు పెట్టేదాక మీరు కూడా తినకూడదు. అందరూ తిని లేచే వరకు మీరూ లేవకూడదు. నియమాలకు విరుద్ధంగా చేస్తే మీకు ఉన్న సంపద అంతా పోతుంది.
గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఇంటర్నెట్ నుంచి సేకరించి రాసింది మాత్రమే. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించదు. అలాగే ఇక్కడ అందించిన సమాచారం నమ్మకాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది.
