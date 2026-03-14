  • Trigraha Asthamayam 2026: మార్చి 15 నుంచి మహా అద్భుతం.. ఈ మూడు రాశుల వారికి ఇక తిరుగులేనట్టే!

Trigraha Asthamayam 2026: మార్చి 15 నుంచి మహా అద్భుతం.. ఈ మూడు రాశుల వారికి ఇక తిరుగులేనట్టే!

Trigraha Asthamayam 2026 Effect On Zodiac: మార్చి నెలలో మూడు ప్రధాన గ్రహాలు అస్తమించబోతున్నాయి.. అయితే, చాలా అరుదుగా మాత్రమే ఇలా జరుగుతుంది.. ఈ గ్రహాలు అస్తమించడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇంకేం కూడా మెరుగు పడుతుంది..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 14, 2026, 10:42 AM IST

Trigraha Asthamayam 2026: మార్చి 15 నుంచి మహా అద్భుతం.. ఈ మూడు రాశుల వారికి ఇక తిరుగులేనట్టే!

Trigraha Asthamayam 2026 Effect On Zodiac Telugu: గ్రహాల గమనాలు మానవ జీవితాలపై ఊహించని ప్రభావాన్ని చెబుతాయి. ఈ క్రమంలో మార్చి నెలలో అత్యంత శక్తివంతమైన ఓ ఘటన చోటు చేసుకోబోతోంది ముఖ్యంగా  ఖగోళంలో ఎంతో శక్తివంతమైన శని బుధ అంగారకర గ్రహాలు చాలా రోజుల తర్వాత అస్తమించబోతున్నాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. అస్తమించడం వల్ల సానుకూలమైన ప్రభావం ఏర్పడడమే కాకుండా ప్రతికూల ప్రభావం కూడా ఏర్పడుతుంది. అయితే, మూడు గ్రహాలు అస్తమించడాన్ని జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో త్రిగ్రహ అస్తమయంగా పిలుస్తారు.  ఈ పరిణామం వల్ల మొత్తం వాదశరాశుల వారిపై ప్రభావం పడినప్పటికీ కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం ఊహించని స్థాయిలో లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఆర్థికంగా కలిసి రాబోతోంది. 

అస్తమించడం అంటే మీకు తెలుసా? 
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సూర్యుడికి అతి సమీపంలోకి ఏ  గ్రహం వచ్చినా.. అది తన ప్రభావాన్ని కోల్పోయి.. అస్తమించినట్లు పరిగణిస్తారు. మార్చి 12వ తేదీన శని, బుధ, కుజ గ్రహాలు వరుసగా అస్తమించాయి. సాధారణ గ్రహాల అస్తమయం వల్ల అశుభంగా ఫలితాలు ఉన్నప్పటికీ.. కొన్ని రాశుల వారికి మాత్రం ఇది రాజయోగాన్ని తెచ్చిపెడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 

సింహరాశి 
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ మూడు గ్రహాలు అస్తమించడం వల్ల ఊహించని విజయాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా నీరు ఉద్యోగులకు కోరుకున్న ఉద్యోగం లభించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ప్రభుత్వ సంబంధిత పనులు త్వరగా పూర్తయ్యే అవకాశాలున్నాయి.. దీంతోపాటు ఆర్థికంగా స్థిరపడడమే కాకుండా పాత బాకీలు కూడా వసూలు అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే ఆరోగ్య విషయంలో స్వల్పంగా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.

ధనస్సు రాశి 
ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. వీరికి ఈ సమయం స్వర్ణ యుగం కంటే అద్భుతమైనదిగా భావించవచ్చు. పెండింగ్లో ఉన్న కోర్టు కేసులు కూడా ఎంతో సులభంగా పరిష్కారం అవుతాయి. వ్యాపారస్తులకు భారీ విజయాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. విద్యార్థులకు విదేశీ విద్యా యోగం కలుగుతుంది. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు లభిస్తాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. సామాజికంగా గౌరవం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది.

కుంభరాశి 
కుంభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు మానసిక ఆందోళన నుంచి ఎంతో సులభంగా విముక్తి కలుగుతుంది. ముఖ్యంగా శని అస్తమించడం వల్ల వీరికి ఏలినాటి శని ప్రభావం కొంతవరకు తగ్గే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే స్థిరాస్తులు నుంచి కొన్ని రకాల ప్రయోజనాలు కూడా పొందుతారు నూతన ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడం వల్ల ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అనుకున్నది అనుకున్నట్లుగా జరిగి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

