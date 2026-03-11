English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Trigrahi Rajayog 2026: త్రిగ్రహి రాజయోగం పవర్‌ఫుల్ ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారికి డబుల్ జాక్పాట్.. డబ్బుతో పాటు ఆనందం!

Trigrahi Rajayog Effect On Zodiac: ఎంతో శక్తివంతమైన త్రిగ్రహి రాజయోగం ఏర్పడడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి జీవితంలో సానుకూలమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అనుకున్న పనుల్లో సులభంగా విజయాలు సాధిస్తారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 11, 2026, 10:56 AM IST

Trigrahi Rajayog 2026: త్రిగ్రహి రాజయోగం పవర్‌ఫుల్ ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారికి డబుల్ జాక్పాట్.. డబ్బుతో పాటు ఆనందం!

Trigrahi Rajayog Effect On Zodiac Telugu News: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహ కదలికలు మానవ జీవితాల పై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయో మనందరికీ తెలిసిందే. వీటి ప్రభావం మొత్తం 12 రాశుల వారిపై పడుతుంది. రాబోయే ఐదు రోజుల్లో ముఖ్యమైన గ్రహాలు కదలికలు జరిపి ప్రత్యేకమైన సంయోగాన్ని ఏర్పరచబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఐదు రోజుల తర్వాత బృహస్పతి రాష్ట్ర పరిగణించే మీనంలో సూర్యుడుతో పాటు శుక్రుడు శని గ్రహాలకు జరుగుతుంది. దీని కారణంగా త్రిగ్రహి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. 

జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్యుడిని విశ్వాసంతో పాటు నాయకత్వానికి సూచికగా భావిస్తారు. శని చర్యతో పాటు న్యాయాన్ని సూచిస్తుంది. శుక్రుడు భౌతిక ఆనందంతో పాటు శ్రేయస్సు, సంపదకు సూచికగా చెప్పుకుంటారు. అయితే ఈ మూడు గ్రహాల కలయిక కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన శుభ ప్రభావాన్ని అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. త్రిగ్రహి రాజయోగం కారణంగా ధనస్సు రాశి తో పాటు మీనా, వృషభరాశులు ప్రభావితమవుతాయి. ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు లభించడమే కాకుండా.. ఈ  రాశుల్లో జన్మించిన వ్యక్తులకు కెరీర్, వ్యాపారాల పరంగా కూడా కలిసి వస్తుంది. జీవితంలో సానుకూలమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. కొత్త బాధ్యతలు లభించడమే కాకుండా అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.

ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ లాభాలు:
మీన రాశి 
శక్తివంతమైన త్రిగ్రహి యోగం ఏర్పడడం వల్ల మీన రాశి వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి పనుల్లో కొత్త అవకాశాలు లభించడమే కాకుండా ఎన్నో సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. దీంతోపాటు కొత్త బాధ్యతలు లభించి అద్భుతమైన పనులు చేయగలుగుతారు. అలాగే చాలా కాలంగా ఉన్న పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఉద్యోగాలపరంగా పదోన్నతులు లభించడమే.. ఆర్థికంగా ఎన్నో రకాల లాభాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారవేత్తలు ఈ సమయంలో కొన్ని కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. దీనికి కారణంగా ఆర్థికంగా బలపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేసినా విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు.

ధనస్సు రాశి 
ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ యోగ ప్రభావంతో కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన పురోగతి లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాలు మారాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు అద్భుతమైన పదోన్నతులు లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా వీరు కొన్ని రకాల కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కొత్త ఒప్పందాలు చాలావరకు అద్భుతమైన అవకాశాలను తెచ్చి పెడతాయి. అలాగే భాగస్వామ్యుల నుంచి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కూడా పొందుతారు. ఆర్థిక సంబంధిత సమస్యలు కూడా పూర్తిగా దూరమవుతాయి. ముఖ్యంగా ఎప్పటినుంచో కొన్ని రకాల పనులు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందించబోతోంది.

వృషభరాశి 
వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ గ్రహ సంయోగం కారణంగా ఆర్థికంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. సూర్యుడితో పాటు శని శుక్ర గ్రహాల కలయిక వల్ల వీరికి అద్భుతమైన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా అద్భుతంగా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా కొన్ని రకాల ఆర్థిక సమస్యల నుంచి బయటపడే అవకాశాలున్నాయి. కెరీర్ పరంగా విశేషమైన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు భారీ మొత్తంలో లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కెరీర్ పరంగా అనుకుంటున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు.

