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Trigrahi Yog In Cancer 2026: జూన్ 22 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్.. మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ త్రిగ్రహ యోగం!

Trigrahi Yog In Cancer 2026 Effect:  జూన్ 22న కర్కాటక రాశిలో మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ త్రిగ్రహ యోగం ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి రాబోతోంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 18, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:13 PM IST
Trigrahi Yog In Cancer 2026: జూన్ 22 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్.. మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ త్రిగ్రహ యోగం!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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జూన్ 22 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్.. మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ త్రిగ్రహ యోగం!
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