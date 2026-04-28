Trigrahi Yoga 2026: సూర్య, కుజ, బుధ గ్రహాల కలయిక.. త్రిగ్రాహి యోగం ప్రభావం ఏ రాశులపై ఎలా ఉండబోతోంది?

Trigrahi Yoga Effect On Zodiac 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, మే నెలలో అనేక గ్రహాలు సంచారం చేయబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని ప్రధాన గ్రహాలు ఒకే రాశిలో కలయిక జరపబోతున్నాయి. దీని కారణంగా ఎంతో శక్తివంతమైన యోగం కూడా ఏర్పడబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ప్రస్తుతం సూర్యుడు మేషరాశిలో సంచార దశలో ఉన్నాడు. అయితే, మే 11వ తేదిన కీడు గ్రహంగా పరిగణించే కుజుడు మేష రాశిలోకి సంచారం చేస్తాడు. అలాగే బుధుడు కూడా సంచారం చేయడంతో మూడు గ్రహాల కలయిక జరుగుతుంది.
దీని కారణంగా మే 11వ తేది నుంచి త్రిగ్రాహి యోగం ప్రభావం అన్ని రాశులవారిపై పడుతుంది. దీని కొన్ని రాశులవారికి అనేక సమస్యలు వస్తే.. మరికొన్ని రాశులవారు ఆర్థికంగా నష్టపోయే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారిపై ఊహించని ప్రభావం పడబోతుందో? ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
మకర రాశి
త్రిగ్రాహి యోగం ఎఫెక్ట్తో మకర రాశివారికి ఈ సమయంలో అనేక సమస్యలు ఎదురవుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా అనవసరమైన ఖర్చులు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఖరీదైన వస్తువులను కొనుగోలు చేయకపోవడం చాలా మంచిది.. దీంతో పాటు తల్లి ఆరోగ్యంపై కూడా దృష్టి పెట్టడం చాలా మంచిది. వీరు కొత్త ఆస్తులు లేదా కార్లు కూడా కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో పాటు శరీరంపై ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంటుంది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశివారికి 12వ స్థానంలో త్రిగ్రాహి యోగంతో అనేక రకాల సమస్యల వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా వీరికి చిరాకు స్వభావం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే ప్రధాన శత్రువు కూడా యాక్టివ్ అవుతారు. కార్యాలయంలో బాస్తో పాటు సహోద్యోగులతో అనవసరమైన వాదనలకు దూరంగా ఉండడం చాలా మంచిది. దీంతో పాటు ఈ సమయంలో శత్రువుల సంఖ్య కూడా విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అలాగే పెద్ద పెద్ద తప్పులు కూడా చేయకపోవడం చాలా మంచిది.
తులా రాశి
తులా రాశివారికి ఈ సమయంలో అనేక రకాల సమస్యలు కూడా రావచ్చు. ముఖ్యంగా దూకుడు స్వభావం వల్ల దీర్ఘకాలికంగా తీవ్ర సమస్యలు కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండడం మేలు.. చిన్న చిన్న కారణాల వల్ల వైవాహిక కలహాలు రావచ్చని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా వచ్చే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. తులా రాశివారికి ఈ సమయంలో అనేక రకాల సమస్యలు వస్తాయి. దీంతో పాటు మానసికంగా కూడా అనేక రకాల సమస్యలు వస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే భాగస్వామి జీవితంలో కూడా తీవ్ర సమస్యలు కూడా తలెత్తే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండడం చాలా మంచిదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!
Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!
