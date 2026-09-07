/300 యేళ్ల తర్వాత అరుదైన త్రిగ్రాహి యోగం.. ఈ రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే.. లగ్జరీ లైఫ్ వీళ్ల సొంతం..

త్రిగ్రాహి యోగం ఎఫెక్ట్.. 300 సంవత్సరాల తర్వాత శని, బుధ, శుక్ర గ్రహాల వల్ల ఒకేసారి ఏర్పడే మూడు రాజయోగాలు కొన్ని రాశుల వారికీ అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతున్నాయి. త్రిగ్రాహి యోగం, భద్ర యోగం, మాళవ్య రాజయోగం వలన కొన్ని రాశుల వారికి జీవితంలో అనుకోని పురోగతి చూస్తారు. మొత్తంగా ఈ నెలలో మూడు రాజయోగాల వలన ఏయే రాశులకు కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయో చూద్దాం.
వృశ్చిక రాశి..
వృశ్చిక రాశి వారు ఈ సమయంలో కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించవచ్చు. శుక్రుని ప్రభావం వల్ల ఇంట్లో సంపద పెరుగుతుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులలో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో మీ కష్టానికి తగిన ఫలితం లభిస్తుంది.
తులారాశి..
తులారాశి వారికి సమాజంలో హోదా, ప్రతిష్ట పెరుగుతాయి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేస్తారు. పూర్వీకులకు సంబంధించిన ఆస్తిపాస్తులు కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ఇది అదృష్ట సమయం. మీ కష్టాలు తొలగిపోతాయి.
సింహరాశి..
సింహరాశి వారు కోరుకున్నవన్నీ సిద్దిస్తాయి. వ్యాపారంలో మంచి విజయంతో పాటు భారీ లాభాలను అందుకుంటారు. ఉద్యోగులకు జీతం పెరుగుదలతో పాటు పదోన్నతి లభించే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారంలో విజయంతో పాటు సంఘంలో మీ పేరు ప్రతిష్లు ట పెరిగే అవకాశం ఉంది.
మిథునరాశి..
మిథున రాశి కోరుకుంటున్న సొంత ఇంటి యోగం సిద్ధించబోతుంది. అంతేకాదు ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూస్తున్న పెళ్లి కానీ యువతీ యువకులకు పెళ్లి యోగం సిద్ధించే అవకాశాలున్నాయి. సొంత వాహనం కొంటారు. ఈ సమసప్తక యోగంతో, నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తారు. మిథునరాశి వారికి ఆర్థికంగా పురోగతి ఉంటుంది.
మకరరాశి..
మకరరాశి వారు ఈ సమయంలో వ్యాపారంలో పురోగతి సాధిస్తారు. ఉద్యోగులకు చేసే ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లభించవచ్చు. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కలగవచ్చు. పూర్వీకుల ఆస్తి కలిసివచ్చే అవకాశం ఉంది. పని నిమిత్తం విదేశీ పర్యటనలకు వెళ్ళవచ్చు. కోరుకున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది.
కన్యారాశి..
కన్యారాశి వారికి ఇది అదృష్ట సమయం అని చెప్పొచ్చు. ఈ రాశి వారికి ఇది అద్భుతమైన సమయం అనే చెప్పాలి. మీరు చేసే ప్రతి పనిలో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలతో పాటు పురోగతి ఉండనుంది. అదృష్టం మద్దతు మీకే ఉంటుంది. మీరు విదేశాలకు ప్రయాణించవచ్చు. బోనస్ పొందే అవకాశం ఉంది.
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