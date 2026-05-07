English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Trigrahi Yogam: త్వరలో త్రిగ్రాహి యోగం.. ఈ 4 రాశులకు బంపర్ జాక్ పాట్.. అపార ధన యోగం వీళ్ల సొంతం..

Trigrahi Yogam: త్వరలో త్రిగ్రాహి యోగం.. ఈ 4 రాశులకు బంపర్ జాక్ పాట్.. అపార ధన యోగం వీళ్ల సొంతం..

Trigrahi Yogam: 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల కలయికలకు ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. ఎందుకంటే అవి భూమిపై ఉన్న మావన  జీవితాలను నేరుగా ప్రభావితం చేస్తుంటాయి. ఇక మే 11న, కుజ, బుధ, రవి గ్రహాలు మేషరాశిలో సంయోగం చెంది త్రిగ్రాహి యోగాన్ని ఏర్పచబోతున్నాయి.  ఈ సంయోగం కొన్ని రాశుల వారికి అనుకోని అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతున్నాయి.   ముఖ్యంగా, ఈ 4  రాశుల వారికి బంపర్ జాక్ పాట్ తగలబోతుంది.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : May 7, 2026, 05:45 AM IST

Trending Photos

D Mart Summer Offers 2026: D Mart లో భారీ డిస్కౌంట్లు.. సగం ధరకు 390 ఉత్పత్తులు.. మధ్యతరగతికి బంపర్ ఆఫర్!
7
D Mart offers 2026
D Mart Summer Offers 2026: D Mart లో భారీ డిస్కౌంట్లు.. సగం ధరకు 390 ఉత్పత్తులు.. మధ్యతరగతికి బంపర్ ఆఫర్!
Kangana Ranaut Marriage: రాజకీయ నాయకుడితో పెళ్లికి సిద్ధమైన కంగన రనౌత్.. ఎవరంటే!
5
Kangana Ranaut
Kangana Ranaut Marriage: రాజకీయ నాయకుడితో పెళ్లికి సిద్ధమైన కంగన రనౌత్.. ఎవరంటే!
Tirumala Darshan This Month: తిరుమలలో గందరగోళం.. మే నెలలో దర్శనానికి వచ్చే వాళ్ళు జాగ్రత్త..!
4
Tirumala Darshan
Tirumala Darshan This Month: తిరుమలలో గందరగోళం.. మే నెలలో దర్శనానికి వచ్చే వాళ్ళు జాగ్రత్త..!
World Poisonist Snake: ప్రపంచంలో అత్యంత విషపూరితమైన పాము ఇదే.. దీని పాయిజన్ ఎంత డేంజర్ అంటే..!
6
King Kobra
World Poisonist Snake: ప్రపంచంలో అత్యంత విషపూరితమైన పాము ఇదే.. దీని పాయిజన్ ఎంత డేంజర్ అంటే..!
Trigrahi Yogam: త్వరలో త్రిగ్రాహి యోగం.. ఈ 4 రాశులకు బంపర్ జాక్ పాట్.. అపార ధన యోగం వీళ్ల సొంతం..

మే 11న, మేషరాశిలో మూడు గ్రహాల గొప్ప సంయోగం జరగబోతుంది. అంతేకాదు త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ కలయిక నాలుగు రాశుల వారికి గొప్ప విజయాన్ని అందించబోతుంది. ఆ అదృష్ట రాశులు ఏంటో తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

మిథున రాశి: ఈ త్రిగ్రాహి శుభ యోగం మిథున రాశి వారికి చాలా సానుకూల ఫలితాలను అందించబోతుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే బలంగా ఉండబోతుంది. సమాజంలో మీ గౌరవం, ప్రతిష్ట  అమాంతం పెరుగుతాయి.పదోన్నతి పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సంపదను పొందే బలమైన అవకాశం వీరికి ఉంది. మీరు పెట్టుబడి పెడితే, మీకు భారీ లాభాలు వస్తాయి. అదృష్టం తోడుగా ఉంటే, మీరు గొప్ప విజయాన్నిఅందుకుంటారు. 

మేషరాశి: మేషరాశి వారికి త్రిగ్రాహి యోగం చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతుంది. ఈ రాశిలో ఏర్పడే త్రిగ్రాహి యోగం వీరికి అనుకోని ధనలాభం కలిగించబోతుంది. అంతేకాదు  ఈ సందర్భంగా మీ ఆదాయం రెట్టింపు అవుతుంది. నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతికి అవకాశాలున్నాయి. స్తున్నాయి. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు చేకూరే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కోర్టు కేసులలో విజయం సాధించే అవకాశాలున్నాయి.  పెండింగ్‌లో ఉన్న ప్రభుత్వ పనులు పూర్తవుతాయి. మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇద సరైన సమయం. ఈ సమయం మీకు లాటరీ లాంటి ఫలితాలను అందించబోతుంది. త

ధనుస్సు రాశి: త్రిగ్రాహి యోగం కలయిక మిథున రాశి వారికి వరంగా ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు నయమవుతాయి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. మీరు కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించి విజయం సాధిస్తారు. పదోన్నతి పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో ఉన్నవారికి ఇది మంచి సమయం. విదేశాలలో ఉద్యోగాలు చూస్తున్న వారికి విజయం లభిస్తుంది. అదృష్టం తోడుగా ఉంటే, మీరు గొప్ప విజయాన్ని సాధిస్తారు. మీకు అపారమైన ఆనందం, సంపద కలుగుతాయి.

సింహ రాశి..  సింహ రాశి వారికి త్రిగ్రాహి యోగం అదృష్టం తీసుకురాబోతుంది. మీ నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యాలు మెరుగుపడతాయి. మీరు వ్యాపారంలో కొత్తగా ఏదైనా ప్రయత్నిస్తే మంచి ఫలితాలుంటాయి.  ఈ సమయంలో ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. పూర్వీకుల ఆస్తి నుండి లాభం పొందే అవకాశం ఉంది. విదేశీ ప్రయాణానికి శుభ అవకాశాలున్నాయి.   మీరు ఏదైనా ప్రయత్నంలో గణనీయమైన విజయాన్ని సాధిస్తారు. అదృష్టం తోడుగా ఉంటే, మీరు అపారమైన ఆనందాన్ని, సంపదను పొందుతారు.

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం మత విశ్వాసాలు, గ్రహ గతులు హిందూ పంచాంగాల  ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. దీనికి ఎటువంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. జీ మీడియా న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు. 

Also Read: Vijay Remakes: ‘జన నాయగన్’ సహా విజయ్ తన కెరీర్ లో రీమేక్ చేసిన చిత్రాలు..

Also Read: చిరంజీవితో హీరోయిన్ గా.. సోదరిగా నటించిన కథానాయికలు వీళ్లే..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Trigrahi yogamTrigrahi Yogam effectTrigrahi yogam Vrushabha Rasi120 Years Trigrahi Yogam 2026Trigrahi Yoga 2026

Trending News