English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
Trigrahi yogam: మీన రాశిలో త్రిగ్రాహి యోగం.. ఈ రాశుల వారి ఇంట్లో ధనలక్ష్మి తాండవమే..!

Trigrahi yogam 2026: ఏప్రిల్ 11 బుధుడు మీనరాశిలోకి ప్రవేశించాడు. గతంలో శనిదేవుడు,సూర్యుడు,  కుజుడు కూడా ఈ రాశిలో సంచరిస్తున్నారు. ఏప్రిల్ 14న సూర్యుడు మీనం నుంచి మేషరాశిలోకి ప్రవేశించాడు. సూర్యుని ఈ సంచారం అనేక రాశులకు ప్రయోజనాలను కలిగించబోతున్నట్టు జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్న మాట.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 15, 2026, 07:00 AM IST

Trending Photos

Silver Rate Today: ట్రంప్ చర్యలు వెండికి శాపం.. 1.49లక్షలకు కిలో వెండి..నేడు ఏప్రిల్ 14వ తేదీ ధరలు ఇలా..!!
5
Silver Rate Today
Silver Rate Today: ట్రంప్ చర్యలు వెండికి శాపం.. 1.49లక్షలకు కిలో వెండి..నేడు ఏప్రిల్ 14వ తేదీ ధరలు ఇలా..!!
DA Hike Cancelled: 10ఏళ్లలో ఎప్పుడూ లేనంత ఆలస్యం.. డీఏ పెంపుపై ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గుతోందా? ఆందోళనలో కోటి మంది పెన్షనర్లు..!!
5
Central government employees DA hike delay 2026
DA Hike Cancelled: 10ఏళ్లలో ఎప్పుడూ లేనంత ఆలస్యం.. డీఏ పెంపుపై ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గుతోందా? ఆందోళనలో కోటి మంది పెన్షనర్లు..!!
Gold Scheme Returns: 302% రిటర్న్…గోల్డ్ బాండ్ స్కీమ్‌తో జాక్‌పాట్.. పెట్టుబడిదారులకు పండగ!
6
Sovereign Gold Bond Returns
Gold Scheme Returns: 302% రిటర్న్…గోల్డ్ బాండ్ స్కీమ్‌తో జాక్‌పాట్.. పెట్టుబడిదారులకు పండగ!
Payal Rajput Bold Decision: అర్ధరాత్రి వరకు సెట్‌లోనే…బట్టల్ని విప్పకుండా అలా చేశారు..జరుగుతున్నది ఏం అర్ధం కాలేదు: పాయల్ రాజ్‌పుత్
5
Payal Rajput
Payal Rajput Bold Decision: అర్ధరాత్రి వరకు సెట్‌లోనే…బట్టల్ని విప్పకుండా అలా చేశారు..జరుగుతున్నది ఏం అర్ధం కాలేదు: పాయల్ రాజ్‌పుత్
Trigrahi Yogam Effect:మీనరాశిలో కుజ, బుధ, శని దేవుడి  త్రి-గ్రహ సంయోగం కొన్ని రాశులకు శుభాశుభా ఫలితాలను అందించబోతుంది.  కుజుడు ఈ నెల మొత్తం ఈ రాశిలోనే ఉంటాడు. అదే సమయంలో శనిదేవుడు, కుజుడి కలయిక చాలా కాలం పాటు కొనసాగుతుంది.దీని వలన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా యుద్ధం వంటి సంక్లిష్ట పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి.  శనీశ్వరుడు, కుజుడి కలయిక అశుభకరమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. మీకు అనేక ప్రతికూలతలను తీసుకురాబోతుంది. అదే సమయంలో బుధుడి సంచారం కొన్ని రాశులకు ప్రయోజనం చేకూర్చబోతుంది.   

Add Zee News as a Preferred Source

మీన రాశి బుధుడికి బలహీనమైన రాశిగా పరిగణించబడుతుంది. దానితో పాటు శనీశ్వరుడు, కుజుడి ఉనికి మంచి పరిస్థితిలో  లేదు.  కుజుడు మే నెల వరకు ఈ రాశిలోనే ఉంటాడు.ఇది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సంక్లిష్ట పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది.  జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో, బుధుడు తెలివితేటలు, తర్కం, వాక్చాతుర్యం,  వ్యాపారానికి బాధ్యత వహించే గ్రహంగా పరిగణించబడతాడు. మీన రాశిలో బుధ సంచారం వల్ల ఏ రాశుల వారికి ప్రయోజనం చేకూర్చబోతుందో తెలుసుకుందాం.

మకర  రాశి: మకర రాశి వారికి ఈ సమయంలో పేరు ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి.  అదృష్టం వల్ల మీ పని పూర్తవుతుంది.  మీరు రాజకీయాల్లో ఉంటే, మీరు ప్రయోజనం పొందవచ్చు. ఈ సమయం మీకు మంచి అవకాశాలను అందించబోతుంది. మీరు వ్యాపార పరంగా భారీ లాభాలను అందుకుంటారు. 

కుంభ రాశి: ఆర్థిక విషయాలలో పురోగతి సాధించే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. పిల్లల పూర్వకంగా శుభవార్త అందుకుంటారు. మీ వాక్చాతుర్యం మీకు అన్ని లాభాలను అందిస్తుంది. 

వృషభ రాశి: ఆర్థిక వృద్ధి మీకు ప్రయోజనాలను కలిగించబోతుంది.  మీ వ్యాపారంలో కొత్త ఆదాయ వనరులు వాటంతట అవే ఏర్పడతాయి. మీకు మీ పిల్లలకు సంబంధించిన శుభవార్త అందుకుంటారు. వ్యాపార పరంగా వృద్దిని సాధిస్తారు. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి.

వృశ్చిక రాశి: ఆర్థికంగా  పురోగతికి అవకాశాలున్నాయి. పూర్వీకుల ఆస్తి నుండి కూడా మీరు ప్రయోజనం పొందుతారు.   మీకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అయితే.. వేరే చోటికి బదిలీ అయ్యే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. 

ధనుస్సు రాశి: ఇల్లు,  వాహన సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. మీరు స్థిరాస్తి,  రియల్ ఎస్టేట్ నుండి కూడా ప్రయోజనాలను అందుకుంటారు. కొత్త ఇంటి కల నెరవేరుతుంది. 

గమనిక: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం.. జ్యోతిష్య పండితులు.. మన పంచాంగంలోని గ్రహ గోచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ మీడియా న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు. ఈ రంగంలో నిపుణులైన పండితులను సంప్రదించండి.

Also Read:​ ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.

Also Read:​ Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Trigrahi yogamTrigrahi Yogam effect120 Years Trigrahi Yogam 2026Trigrahi Yoga 2026Trigrahi Yog 2026 Rashifal

Trending News