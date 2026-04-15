Trigrahi yogam: మీన రాశిలో త్రిగ్రాహి యోగం.. ఈ రాశుల వారి ఇంట్లో ధనలక్ష్మి తాండవమే..!

Trigrahi Yogam Effect:మీనరాశిలో కుజ, బుధ, శని దేవుడి త్రి-గ్రహ సంయోగం కొన్ని రాశులకు శుభాశుభా ఫలితాలను అందించబోతుంది. కుజుడు ఈ నెల మొత్తం ఈ రాశిలోనే ఉంటాడు. అదే సమయంలో శనిదేవుడు, కుజుడి కలయిక చాలా కాలం పాటు కొనసాగుతుంది.దీని వలన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా యుద్ధం వంటి సంక్లిష్ట పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. శనీశ్వరుడు, కుజుడి కలయిక అశుభకరమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. మీకు అనేక ప్రతికూలతలను తీసుకురాబోతుంది. అదే సమయంలో బుధుడి సంచారం కొన్ని రాశులకు ప్రయోజనం చేకూర్చబోతుంది.
మీన రాశి బుధుడికి బలహీనమైన రాశిగా పరిగణించబడుతుంది. దానితో పాటు శనీశ్వరుడు, కుజుడి ఉనికి మంచి పరిస్థితిలో లేదు. కుజుడు మే నెల వరకు ఈ రాశిలోనే ఉంటాడు.ఇది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సంక్లిష్ట పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో, బుధుడు తెలివితేటలు, తర్కం, వాక్చాతుర్యం, వ్యాపారానికి బాధ్యత వహించే గ్రహంగా పరిగణించబడతాడు. మీన రాశిలో బుధ సంచారం వల్ల ఏ రాశుల వారికి ప్రయోజనం చేకూర్చబోతుందో తెలుసుకుందాం.
మకర రాశి: మకర రాశి వారికి ఈ సమయంలో పేరు ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. అదృష్టం వల్ల మీ పని పూర్తవుతుంది. మీరు రాజకీయాల్లో ఉంటే, మీరు ప్రయోజనం పొందవచ్చు. ఈ సమయం మీకు మంచి అవకాశాలను అందించబోతుంది. మీరు వ్యాపార పరంగా భారీ లాభాలను అందుకుంటారు.
కుంభ రాశి: ఆర్థిక విషయాలలో పురోగతి సాధించే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. పిల్లల పూర్వకంగా శుభవార్త అందుకుంటారు. మీ వాక్చాతుర్యం మీకు అన్ని లాభాలను అందిస్తుంది.
వృషభ రాశి: ఆర్థిక వృద్ధి మీకు ప్రయోజనాలను కలిగించబోతుంది. మీ వ్యాపారంలో కొత్త ఆదాయ వనరులు వాటంతట అవే ఏర్పడతాయి. మీకు మీ పిల్లలకు సంబంధించిన శుభవార్త అందుకుంటారు. వ్యాపార పరంగా వృద్దిని సాధిస్తారు. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి.
వృశ్చిక రాశి: ఆర్థికంగా పురోగతికి అవకాశాలున్నాయి. పూర్వీకుల ఆస్తి నుండి కూడా మీరు ప్రయోజనం పొందుతారు. మీకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అయితే.. వేరే చోటికి బదిలీ అయ్యే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.
ధనుస్సు రాశి: ఇల్లు, వాహన సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. మీరు స్థిరాస్తి, రియల్ ఎస్టేట్ నుండి కూడా ప్రయోజనాలను అందుకుంటారు. కొత్త ఇంటి కల నెరవేరుతుంది.
గమనిక: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం.. జ్యోతిష్య పండితులు.. మన పంచాంగంలోని గ్రహ గోచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ మీడియా న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు. ఈ రంగంలో నిపుణులైన పండితులను సంప్రదించండి.
