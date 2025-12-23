English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tirumala Temple: తిరుమల భక్తులకు శుభవార్త.. రెండు గంటల్లోనే శ్రీవారి దర్శనం

Only Two Hours Tirumala Darshan TTD EO Announce A Head Of Vaikunta Ekadasi 2025: వైకుంఠ ఏకాదశికి తిరుమలలో చకాచకా ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. వైకుంఠ ఏకాదశికి ముందు తిరుమల ఆలయ శుద్ధి అనగా కోయిల్‌ ఆళ్వార్‌ తిరుమంజనం కార్యక్రమం శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. వైకుంఠ ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని తిరుమలలో సందడి వాతావరణం ఏర్పడింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 23, 2025, 04:06 PM IST

Trending Photos

Anasuya: సామాన్లు చూపిస్తే నీకెంటీ నొప్పి..?.. శివాజీకి ఇచ్చిపడేసిన అనసూయ.. ఏమనిందంటే..?..
6
Actor Sivaji
Anasuya: సామాన్లు చూపిస్తే నీకెంటీ నొప్పి..?.. శివాజీకి ఇచ్చిపడేసిన అనసూయ.. ఏమనిందంటే..?..
January Holidays 2026: జనవరిలో లాంగ్‌ వీకెండ్స్‌.. సంక్రాంతి కాకుండా వరుసగా సెలవులే సెలవులు..!
6
January Holidays 2026
January Holidays 2026: జనవరిలో లాంగ్‌ వీకెండ్స్‌.. సంక్రాంతి కాకుండా వరుసగా సెలవులే సెలవులు..!
Sarees Offer: 19 రూపాయలకే పట్టు ఫ్యాన్సీ చీర.. వెంటనే కొనయ్యండి..!
5
Sarees for less cost
Sarees Offer: 19 రూపాయలకే పట్టు ఫ్యాన్సీ చీర.. వెంటనే కొనయ్యండి..!
Bank Holidays: ఖాతాదారులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. ఈ వారం 6 రోజులు బ్యాంకులు బంద్‌..!
7
bank holidays december
Bank Holidays: ఖాతాదారులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. ఈ వారం 6 రోజులు బ్యాంకులు బంద్‌..!
Tirumala Temple: తిరుమల భక్తులకు శుభవార్త.. రెండు గంటల్లోనే శ్రీవారి దర్శనం

Tirumala Darshan: తిరుమల భక్తులకు భారీ శుభవార్త. రెండు గంటల్లోనే తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం కల్పిస్తామని టీటీడీ ఈఓ ప్రకటించారు. వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా తిరుమల ఆలయంలో భారీ ఎత్తున ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ధనుర్మాసంలో వచ్చే వైకుంఠ ఏకాదశి తిరుమలలో అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తుంటారు. ఉత్తర ద్వార దర్శనం భక్తులకు కల్పిస్తుండడంతో దానికి తగ్గట్టు పకడ్బందీగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కోయిల్‌ ఆళ్వార్‌ తిరుమంజనం అనగా ఆలయ శుద్ధి కార్యక్రమాన్ని టీటీడీ శాస్త్రోక్తంగా చేపట్టింది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Public Holiday: రేపు పబ్లిక్‌ హలీడే.. విద్యార్థులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సెలవు!

తిరుమల ఆలయంలో డిసెంబర్ 30వ తేదీన వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినాన్ని పుర‌స్క‌రించుకుని మంగళవారం కోయిల్‌ ఆళ్వార్‌ తిరుమంజనం శాస్త్రోక్తంగా చేపట్టారు. ఆలయం వెలుపల ఈవో  అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. సాధారణంగా ఉగాది, ఆణివార ఆస్థానం, బ్రహ్మోత్సవాలు, వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినాల ముందు వచ్చే మంగళవారం కోయిల్‌ ఆళ్వార్‌ తిరుమంజనం నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోందన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆనందనిలయం మొదలుకొని బంగారువాకిలి వరకు, శ్రీవారి ఆలయం లోపల ఉప దేవాలయాలు, ఆలయ ప్రాంగణం, పోటు, గోడలు, పైకప్పు, పూజా సామగ్రి తదితర వస్తువులను పవిత్రమైన పరిమళ జలాన్ని ప్రోక్షణ చేసి, నీటితో శుభ్రంగా కడుగుతారని చెప్పారు. ప్రత్యేక పూజ, నైవేద్యం కార్యక్రమాలను అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించిన అనంతరం భక్తులను దర్శనానికి అనుమతించారని తెలిపారు.

Also Read: DA Hike: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. భారీగా డీఏ పెంపు!

వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు సంబంధించి టీటీడీ చేసిన ఏర్పాట్ల గురించి ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్మాట్లాడుతూ.. డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి 8వ తేదీ వరకు జరిగే వైకుంఠ ద్వార దర్శనాల కోసం పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. రెండు నెలలుగా అధికార యంత్రాంగం తనిఖీలు నిర్వహించి ప్రవేశ, నిష్క్రమణ మార్గాలు, భద్రతా ఏర్పాట్లు, అన్న ప్రసాదాలు, వసతి, క్యూ లైన్ల నిర్వహణ, పార్కింగ్ సౌకర్యాలపై ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసినట్లు వెల్లడించారు. వైకుంఠ ఏకాదశిపై ప్రత్యేక బోర్డు సమావేశం నిర్వహించి సామాన్య భక్తులకు పెద్దపీట వేస్తూ పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు చెప్పారు.

Also Read: KCR Speech: కేసీఆర్‌ సంచలన నిర్ణయం.. ఇక తెలంగాణలో పెను మార్పులే

డిసెంబర్ 30న వైకుంఠ ఏకాదశి, 31న వైకుంఠ ద్వాదశి, జనవరి 1వ తేదీలకు సామాన్య భక్తులకు ఈ-డిప్ విధానం ద్వారా దర్శన టోకెన్లు కేటాయించినట్లు టీటీడీ ఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ వివరించారు. భక్తులందరికీ అవకాశం కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఐదు రోజుల పాటు ఈ-డిప్ రిజిస్ట్రేషన్‌కు అవకాశం కల్పించామని.. దాదాపు 24 లక్షల మంది భక్తులు ఈ-డిప్‌కు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోగా మొదటి మూడు రోజులకు 1.89 లక్షల భక్తులను ఎంపిక చేసి టోకెన్లు కేటాయించినట్లు వివరించారు.

Also Read: Harish Rao: చొక్కాలు మార్చినంత సులువుగా పార్టీ మార్చినోడు రేవంత్ రెడ్డి: హరీశ్ రావు

ఈ మూడు రోజులకు టోకెన్లు పొందిన భక్తులకు నిర్దేశిత తేది, సమయాన్ని కేటాయించామని.. ఆ సమయం ప్రకారమే భక్తులు దర్శనానికి వస్తే ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా రెండు గంటల్లోనే దర్శనభాగ్యం కలుగుతుందని టీటీడీ ఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ప్రకటించారు. టోకెన్ పొందలేని భక్తులకు చివరి ఏడు రోజుల్లో సర్వ దర్శనం క్యూ లైన్ల ద్వారా దర్శనం చేసుకునే అవకాశం ఈ-డిప్ ద్వారా టోకెన్ పొందలేని భక్తులు జనవరి 2 నుంచి 8వ తేదీ వరకు సర్వ దర్శనం క్యూలైన్ల ద్వారా స్వామిని దర్శించుకునేందుకు ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలిపారు. మొదటి మూడు రోజులు మాత్రమే ఈ-డిప్ విధానంలో టోకెన్లు కేటాయించామని, చివరి ఏడు రోజులు భక్తులు నేరుగా తిరుమలకు వచ్చి సర్వ దర్శనం క్యూలైన్ల ద్వారా వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు చేసుకోవచ్చని వివరించారు. జననరి 2 నుంచి 8వ తేదీ వరకు రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం, శ్రీవాణి దర్శనాలు, రోజుకు 15 వేల రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్లు, రూ.1,500 శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లను ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేసినట్లు టీటీడీ ఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తెలిపారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

tirumalaVaikunta Ekadasi 2025Koil Alwar ThirumanjanamTirumala templeAndhra Pradesh

Trending News