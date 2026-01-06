Tirumala Srivani Tickets: తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో మరో కీలక మార్పు జరిగింది. వీఐపీ దర్శనాలకు సంబంధించిన శ్రీవాణి టికెట్ల జారీలో టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై ఆన్లైన్లో శ్రీవాణి టికెట్లు అందుబాటులోకి తెస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. జనవరి 9వ తేదీ నుంచి ఆన్లైన్లో శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లు జారీ చేయనున్నట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది. నెల రోజుల పాటు ప్రయోగాత్మకంగా శ్రీవాణి టికెట్లు ఆన్లైన్లో జారీ చేస్తున్నట్లు టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు.
దీంతో తిరుమలలో ఆఫ్లైన్ శ్రీవాణి దర్శన టికెట్ల జారీ నిలిపివేశారు. యథావిధిగా ఇప్పటికే అమలులో ఉన్న శ్రీవాణి దర్శన టికెట్ల అడ్వాన్స్ బుకింగ్, తిరుపతి విమానాశ్రయంలోని ఆఫ్లైన్ కరెంట్ బుకింగ్ విధానం మాత్రం అమల్లో ఉంటాయని టీటీడీ తెలిపింది. భక్తుల సౌకర్యార్థం, పరిపాలనా అవసరాల దృష్ట్యా టీటీడీ శ్రీవాణి దర్శన టికెట్ల జారీ విధానంలో మార్పులు చేస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటివరకు తిరుమలలో ఆఫ్లైన్ కౌంటర్ల ద్వారా జారీ చేస్తున్న టికెట్లను రోజువారి ఆన్లైన్ కరెంట్ బుకింగ్ విధానంలో కేటాయించనుంది.
తిరుమలలో రోజువారి విధానంలో ఆఫ్లైన్లో జారీ చేస్తున్న 800 శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లను ఆన్లైన్లో రోజూవారి కరెంట్ బుకింగ్లోకి మార్చనున్నారు. ఈ టికెట్లను రోజూ ఉదయం 9 గంటలకు ఆన్లైన్లో విడుదల చేసి.. మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంచనున్నారు. టికెట్ పొందిన భక్తులు అదే రోజు సాయంత్రం 4 గంటలకు దర్శనానికి రిపోర్టింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒక కుటుంబానికి 1+3 సభ్యులు (మొత్తం నలుగురు) మాత్రమే శ్రీవాణి టికెట్ బుకింగ్కు అనుమతి ఉంటుంది.
టికెట్ల బుకింగ్లో దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు ఆధార్ ధృవీకరణ, మొబైల్ నంబర్ వంటి వివరాలు తప్పనిసరి చేస్తూ టీటీడీ నిర్ణయం తీసుకుంది. మొదట వచ్చిన వారికి ప్రాధాన్యం (ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వడ్) విధానంలో భక్తులు శ్రీవాణి టికెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చని టీటీడీ తెలిపింది. తాజా నిర్ణయంతో ఆఫ్లైన్లో శ్రీవాణి దర్శన టికెట్ల కోసం భక్తులు వరుసలో నిలిచే సమస్య తొలగిపోనుంది. మూడు నెలల అనంతరం ఈ విధానంపై సమీక్షించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు.
వీటిలో మార్పు లేదు
శ్రీవాణి దర్శన టికెట్ల అడ్వాన్స్ బుకింగ్లో మార్పు లేదు.
తిరుపతి విమానాశ్రయంలో రోజూ భక్తులకు ఆఫ్లైన్ విధానంలో జారీ చేస్తున్న 200 టికెట్ల జారీ విధానం యథావిధిగా కొనసాగనుంది.
