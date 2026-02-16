TTD: శ్రీవారి భక్తులకు శుభవార్త! మే నెల తిరుమల దర్శన టికెట్లు ఓపెన్.. ఈ ఛాన్స్ మిస్ కాకండి!

TTD May Month Online Quota Release Announced: ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం కోసం నిత్యం లక్షలాది మంది తిరుమలకు చేరుకుంటారు. అక్కడ క్యూ లైన్ లో స్వామివారి కోసం గంటల తరబడి వేచి ఉంటారు. అయితే ప్రతి నెల శ్రీవారి దర్శనానికి సంబంధించిన ప్రత్యేక టికెట్లను టీటీడీ విడుదల చేస్తుంది. తాజాగా మే నెలకు సంబంధించిన టికెట్ కోటాను కూడా విడుదల వివరాలను రిలీజ్ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో భక్తులు ముందుగానే ఈ టికెట్లను బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక 2026 మే నెలకు సంబంధించిన టికెట్లను దర్శన, గదులకోట వివరాలను కూడా టీటీడీ విడుదల చేసింది.
మే నెలకు సంబంధించిన ప్రత్యేక దర్శని టిక్కెట్లను ఫిబ్రవరి 18వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల నుంచి టీటీడీ ఆన్లైన్లో విడుదల చేయనుంది. తిరుమల శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టికెట్లు -సుప్రభాతం, తోమాల, అర్చన, అష్టాదళ పాదపద్మారాధన సేవకు సంబంధించిన టోకెన్ కోటాను విడుదల చేయనుంది. ఇక ఫిబ్రవరి 20వ తేదీన ఉదయం 10 గంటల నుంచి ఎలక్ట్రానిక్ డిప్ సంబంధించిన టోకెన్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇందులో మీ పేరు నమోదు చేసుకోవచ్చు అయితే రెండు రోజులపాటు ఈ-డిప్ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఫిబ్రవరి 22వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటలలోపు డబ్బు చెల్లించిన వారికి టికెట్లు మంజూరు అవుతాయి.
ఫిబ్రవరి 21వ తేదీన స్వామివారికి ఊంజాల్ సేవ, కళ్యాణోత్సవం, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్రదీపాలంకార సేవ టికెట్లకు సంబంధించి ఉదయం పది గంటల నుంచి టీటీడీ ఆన్లైన్ లో విడుదల చేయనుంది. ఇక ఇదే రోజు వర్చువల్ సేవలు వాటికి సంబంధించిన దర్శన స్లాట్లను కూడా మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఆన్లైన్లో విడుదల చేస్తారు. ఫిబ్రవరి 23వ తేదీన అంగప్రదక్షిణ టోకెన్ల కోటాను కూడా ఉదయం 10 గంటల నుంచి అందుబాటులో ఉంచనున్నారు. అదే రోజు ఉదయం 11 గంటలకు శ్రీవాణి ట్రస్టు దర్శన టికెట్ల కోటాను కూడా టీటీడీ విడుదల చేయనుంది.
తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి సంబంధించి వయోవృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్నవారు, దివ్యాంగులు కొన్ని ఉచిత ప్రత్యేక దర్శన టోకెన్లు కూడా ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు టీటీడీ విడుదల చేయనుంది. ఇక రూ. 300 ప్రత్యేక దర్శనానికి సంబంధించిన కోట ఫిబ్రవరి 24వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల నుంచి అందుబాటులో ఉండనున్నాయి.
ఫిబ్రవరి 24వ తేదీనే మధ్యాహ్నం 3 సమయం నుంచి తిరుమల తిరుపతిలో గదులకోట కూడా ఆన్లైన్లో విడుదల చేస్తారు. ఇక ప్రత్యేక దర్శనాలు బుక్ చేసుకున్నవారు వెంటనే రూమ్ కూడా బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఫిబ్రవరి 27వ తేదీన ఏప్రిల్ నెలకు సంబంధించిన శ్రీవారి సేవ పరకామణి సేవ కోటను మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు విడుదల చేస్తారు. అయితే టీటీడీ ముఖ్య సూచన మేరకు భక్తులు కేవలం అధికారిక వెబ్సైట్లో https://ttdevasthanams.ap.gov.in మాత్రమే శ్రీవారి ఆర్జిత ప్రత్యేక దర్శన టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలి. ఎలాంటి మోసపూరితమైన వెబ్సైట్లో బుక్ చేసుకోకూడదు ఎవరిని నమ్మకూడదని సూచించింది.
ఇక తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి నిన్న ఒక్కరోజే 80 వేల మందికి పైగా శ్రీవారి భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. ఇందులో 24 వేల మందికిపైగా తలనీలాలు సమర్పించుకున్నారు. ఇక నిన్న ఒక్కరోజే హుండీ ఆదాయం రూ.3.74 కోట్లు. ప్రస్తుతం స్వామి వారి సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం పడుతుంది. మొత్తం 18 కంపార్ట్మెంట్లో భక్తులు నిండి ఉన్నారు.
Also Read: రేపటి నుంచే సీబీఎస్ఈ పది పరీక్షలు ప్రారంభం.. విద్యార్థులు లాస్ట్ మినట్లో ఈ మిస్టేక్స్ చేయకండి..!
Also Read: ఎస్బీఐ ఖాతా ఉందా? ప్రతిరోజూ రూ.8 తో రూ.60 లక్షల భరోసా మీకోసమే..! అర్హత వివరాలు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook