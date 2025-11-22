Tulasi Pooja: ఇంట్లో తులసి మొక్కని ఇలా పూజిస్తే..వద్దన్నా సంపద వచ్చి చేరుతుంది..లక్ష్మీదేవి ఇంట తాండవిస్తుంది!

Tulasi Pooja Vidhanam: హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం.. తులసి మొక్క ఎదురు లేదా కింది భాగంలో నూనె దీపం వెలిగించడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ఇలా చేస్తే సాక్ష్యాత్తూ లక్ష్మీదేవి ప్రసన్నం అవుతుందని.. ఇంట్లో పేదరికం దరిచేరదని భక్తులు నమ్ముతారు. తులసి పూజ సమయంలో బియ్యపు పిండితో చేసిన కుందీలో ఆవునెయ్యితో దీపం వెలిస్తే ప్రతి ఇంట్లో శాంతి, శ్రేయస్సును తెచ్చిపెడుతుందని నమ్ముతారు.
హిందూ మతాన్ని పాటించే వారు తప్పనిసరిగా వారి ఇళ్లలో తులసి మొక్కను నాటి ప్రతిరోజూ పూజిస్తుంటారు. ఈ మొక్కలో శ్రీమహావిష్ణువుతో పాటు లక్ష్మీదేవి కొలువై ఉంటుదని భక్తుల నమ్మకం. అటువంటి పరిస్థితిలో తులసి చెట్టును సరిగ్గా పూజిస్తే.. ఆ ఇంట్లో సంతోషంతో పాటు ఆరోగ్యం, శ్రేయస్సు వంటి వాటితో పాటు సానుకూల శక్తి ప్రవహిస్తుందనేది నమ్మకం. అలాగే ఈ తులసి చెట్టు ముందు దీపం పెట్టి పూజించడం వల్ల ఎంతో మంచి జరుగుతుందని హిందూ మత గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి. ఇలా చేస్తే ఇంట్లో నివసిస్తున్న వ్యక్తులకు అదృష్టం కలిసి రావడం సహా ఆనందం, సంపద కలిసి వస్తుందని విశ్వాసం. ఈ క్రమంలో తులసి చెట్టు ముందు దీపం వెలిగించి పూజించడంవల్ల అనేక సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.
తులసి పూజ ప్రాముఖ్యత..
తులసి చెట్టు స్వచ్ఛత, శాంతి, సానుకూల శక్తికి చిహ్నంగా నిలుస్తుంది. ఈ మొక్క పర్యావరణాన్ని, గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది. ఇంట్లో ఒక పచ్చని తులసి చెట్టు మనసుకు శాంతిని కలిగిస్తుంది. వీటితో పాటు తులసి మొక్కలో అనేక ఔషధ గుణాలు మెండుగా ఉన్నాయి. అనేక హిందూ గ్రంథాలలో.. తులసి వేర్లు భగవంతుని శాలిగ్రామ రూపంగా పరిగణిస్తారు. కాబట్టి.. ప్రతిరోజూ తులసిని పూజిస్తే, ఇంట్లో శ్రేయస్సుతో పాటు పురోగతి లభిస్తుంది.
జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం.. తులసి మొక్క కింద దీపం వెలిగిస్తే ఎంతో శుభప్రదం. ముఖ్యంగా సంధ్యావందనం వేళ నెయ్యి దీపం వెలిగించడం వల్ల ఇంట్లో శాంతి, సానుకూల శక్తి, మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. దీపంతో పాటు తులసి మొక్కపై పసుపు, కుంకుమతో పూజించడం వల్ల అనేక ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి.
పిండి దీపాలతో ప్రయోజనాలు..
హిందూ గ్రంథాల ప్రకారం.. తులసి మొక్క కింద పిండితో తయారు చేసిన దీపాన్ని వెలిగించడం శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. ముఖ్యంగా రాత్రి వేళ దీపం వెలిగించిన తర్వాత పిండితో చేసిన దీపపు కుందీని ఆవుకు తినిపించాలి. ఇలా చేస్తే లక్ష్మీదేవితో పాటు అన్నపూర్ణ దేవి ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. ఇంట్లో సంపద, ఆహర వృద్ధిని కలగజేస్తుంది. అలాగే దీపం కింద అక్షింతలతో పూజిస్తే మరింత శ్రేయస్సు చేకూరుతుందని నమ్మకం.
