English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gaja Kesari Raja Yogam: ఒకేసారి రెండు గొప్ప రాజయోగాలు.. ఈ రాశుల వారికి అనుకోని ధనలాభం..

Gaja Kesari Raja Yogam:: చంద్రుడు, బుధుడు సంచారం వలన కొన్ని రాశుల వారికి రెండు గొప్ప యోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి.  ఈ సంచార యోగం వలన బుధుడు మిథున రాశిలో, కర్కాటక రాశిలో బుధుడు సంచారం  వలన ఏర్పడబోతుంది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 16, 2025, 08:44 AM IST

Trending Photos

Prabhas Marriage: ప్రభాస్‌కు కాబోయే భార్య పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్? ఇదిగో ప్రూఫ్
6
Prabhas marriage
Prabhas Marriage: ప్రభాస్‌కు కాబోయే భార్య పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్? ఇదిగో ప్రూఫ్
EPFO Pension: గుడ్‌న్యూస్.. నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. లోక్‌సభలో కేంద్రం నిర్ణయం?
7
EPS Pension
EPFO Pension: గుడ్‌న్యూస్.. నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. లోక్‌సభలో కేంద్రం నిర్ణయం?
Happy Independence Day 2025: తెలుగులో స్వాతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్, బెస్ట్ గ్రీటింగ్స్.. ఇలా అందరికీ పంపండి..
10
Independence Day 2025
Happy Independence Day 2025: తెలుగులో స్వాతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్, బెస్ట్ గ్రీటింగ్స్.. ఇలా అందరికీ పంపండి..
Niharika: ఆ స్టార్ హీరో తో నిహారిక డేటింగ్.. అసలు ఇదేం విడ్డూరం..!
5
mega daughter Niharika
Niharika: ఆ స్టార్ హీరో తో నిహారిక డేటింగ్.. అసలు ఇదేం విడ్డూరం..!
Gaja Kesari Raja Yogam: ఒకేసారి రెండు గొప్ప రాజయోగాలు.. ఈ రాశుల వారికి అనుకోని ధనలాభం..

Gaja Kesari Raja Yogam: ఒకేసారి ఏర్పడే రెండు గొప్ప యోగాలు ఈ నెల ఆగస్టు 17, 18, 19 తేదీలలో ఏర్పడబోతున్నాయి.  ఆ మూడు రోజులలో చంద్రుడు  బృహస్పతి సంచారం గజకేసరి యోగానికి దారి తీస్తుంది చంద్రుడు,  బుధుడు సంచరించాం వలన లన కొన్ని రాశుల వారికి ఒకేసారి రెండు గొప్ప యోగాలు కలగబోతున్నాయి. మనస్సులోని కోరికలు నెరవేరనున్నాయి.  ప్రణాళికాబద్ధమైన పనులు పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలమిస్తాయి.

తుల రాశి: తులా రాశివారికి అదృష్ట స్థానంలో గజకేసరి యోగం ఏర్పడటం మూలానా ఉద్యోగ,  నిరుద్యోగులకు విదేశీ అవకాశాలు లభిస్తాయి. వారి కెరీర్లు ఉద్యోగాల కోసం విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్ యోగం లభించబోతుంది.  వారు కెరీర్,  వ్యాపారంలో తమ పోటీదారులపై ఆధిపత్యాన్ని పొందుతారు. తండ్రి వైపు నుండి ఆస్తి లేదా సంపద రాబోతుంది. చంద్రుడు, బుధుడు సంచారం కారణంగా ఆదాయంలో గణనీయమైన పెరుగుదలకు అవకాశం ఉంది.  

కన్య రాశి: ఈ రాశి యొక్క పదవ ఇంట్లో చంద్రుడు, బృహస్పతి సంచారం వలన కొన్ని శుభ ఫలితాలను అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో శుభ ఫలితాలను అందుకుంటారు.  మీరు సీనియర్ ఉద్యోగులను గెలుచుకుంటారు. ఉన్నత పదవులు అందుకుంటారు. పోటీ పరీక్షలు, ఇంటర్వ్యూలలో మీరు బాగా రాణిస్తారు. నిరుద్యోగులు తక్కువ శ్రమతో విదేశాలలో ఉద్యోగం పొందవచ్చు. రాశి అధిపతి బుధుడు శుభ గ్రహం అధిపతి చంద్రునితో సంచరించడం వలన పట్టిందల్లా బంగారమే అన్నట్టుగా ఉంటుంది. 

వృషభ రాశి: వృషభ రాశి వారికి, ధన స్థానంలో ఉన్న గజకేసరి యోగం రాజు ఆరాధనను పెంచుతుంది. దేశ విదేశాలలో గౌరవం పెరుగుతుంది.  ఆదాయం అకస్మాత్తుగా  పెరుగుతుంది. ఉద్యోగం, వృత్తి వ్యాపారంలో అంచనాలకు మించి పురోగతి ఉంటుంది. బుధుడు,  చంద్రుని సంచారం కారణంగా వృత్తి, వ్యాపారంలో రాణిస్తారు. ఉద్యోగులు, నిరుద్యోగులకు మంచి అవకాశాలు లభించనున్నాయి. 

మీన రాశి: ఈ రాశిచక్రంలోని నాల్గవ ఇంట్లో బృహస్పతి మరియు చంద్రుడు కలయిక ఆస్తి లాభాలు, భూమి లాభాలు మరియు గృహ లాభాలను తెచ్చిపెట్టే అవకాశం ఉంది. ఆస్తి వివాదాలు అనుకూలంగా పరిష్కరించబడతాయి. కుటుంబంలో అపారమైన ఆనందం మరియు ఆనందం ఉంటాయి. శుభ సంఘటనలు జరిగే అవకాశం ఉంది. పనిలో హోదా మరియు జీతం భత్యాలు పెరుగుతాయి. చంద్రుడు మరియు బుధుడు మధ్య సంచరించడం వల్ల స్టాక్స్ మరియు ఊహాగానాలు సహా అన్ని అదనపు ఆదాయ ప్రయత్నాలు విజయవంతమవుతాయి. శుభవార్త పిల్లల నుండి వచ్చే అవకాశం ఉంది.

మిథున రాశి: ఈ రాశి వారికి, గజకేసరి యోగం  వలన చేసే ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్స్ లభించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగులకు డిమాండ్  పెరుగుతుంది. ఇతర సంస్థల నుండి ఆఫర్లు వస్తాయి. ప్రముఖులతో సంబంధాలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రజల్లో ఆదరణ పెరుగుతుంది. 

మకర రాశి: ఈ రాశి యొక్క ఆరవ ఇంట్లో గజకేసరి యోగం ఏర్పడటం వలన మీ ఆదాయం అమాంతం పెరుగబోతుంది. మీ ఆర్థిక,  వ్యక్తిగత సమస్యల నుండి బయటపడతారు.  ఈ మూడు రోజుల్లో ఆదాయాన్ని పెంచే ప్రయత్నాలపై దృష్టి పెట్టడం మంచిది. ఆస్తి వివాదాలు,  కోర్టు  వివాదాలు పరిష్కార మవుతాయి. మీరు ఖచ్చితంగా పనిలో ప్రమోషన్లు అందుకుంటారు. మీ కెరీర్ వ్యాపారం పరంగా బాగా ఉంటుంది. బుధుడు,  చంద్రుడు సంచరించడం వల్ల ధన యోగాలు రాజ పూజలు లభించబోతున్నాయి. 

గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, నమ్మకాలు, ఇతర మత గ్రంథాలు వంటి వివిధ వనరుల నుండి సేకరించి ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.

ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..

ఇదీ చదవండి: అప్పట్లో బి సరోజా దేవి.. ఇప్పట్లో సమంత ఆ అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నవారే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Raja yogasRaja Yoga EffectTrigrahi Yog Effectstrigrahi yoga effectlatest news

Trending News