Aquarius Horoscope 2026: ఉగాది.. కుంభ రాశి వారికి శ్రీ పరాభవ నామసంవత్సరంలో రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Sri parabhava nama samvatsara kumbha rasi phalalu 2026: హిందువులంతా ఉగాదిని తెలుగు సంవత్సరంగా భావిస్తారు. మార్చి 19న ఉగాది పర్వదినంను జరుపుకుంటాం. ఈ రోజున కొన్ని నియామలు తప్పకుండా పాటించాలి. ముఖ్యంగా ఒక రోజుముందునే ఉగాది రోజున కావాల్సిన వస్తువులను సిద్దంగా ఉంచుకొవాలి. ఈ సారి ఉగాది రోజున అమావాస్య తిథి ఉంది. అంటే 7 తర్వాత పాడ్యమి వస్తుంది. అందుకే పండగను ఉదయం 7 తర్వాత చేసుకొవాలి. ఉదయాన్ని స్నానం మొదలైనవి పూర్తి చేసిన కూడా.. దీపారాధన, దేవుడి పూజలు, ఉగాది పచ్చడి, గుడిని ఎక్కించడం వంటివి మాత్రం ఆ తర్వాత చేసుకువాలి. ఈ రోజున ఉగాది పచ్చడి, పంచాంగ శ్రవణం, కొత్త వస్త్రాలను తప్పకుండా ధరించాలి.ఉగాది నేపథ్యంలో కుంభ రాశివారికి ఏడాది ఫలితాలు ఏవిధంగా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కుంభ రాశి వారికి ఆదాయం 2,వ్యయం 8, రాజపూజ్యం 4, అవమానం2 గా కన్పిస్తుంది. ఆదాయం తక్కువగా ఉన్న వ్యయం మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉంది. అదే విధంగా రాజ్యపూజ్యం అవమానంకు రెట్టింపు ఉంది. అంటే ఈ ఏడాది కుంభ రాశి వారికి కాస్తంతా మిశ్రమ ఫలితాలుకన్పిస్తున్నాయి. అసలైన ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటేనే మంచిదని పండితుల అభిప్రాయం.
అంతే కాకుండా ఈ రాశివారికి ఏడాదంతా ఆకస్మిక ధనలాభం కన్పిస్తుంది. సంతానం విషయంలో శుభఫలితాలు కన్పిస్తాయి. కుంభరాశివారికి సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కుంభ రాశివారికి ఈ ఏడాదిలో గవర్నమెంట్ జాబ్ లను సాధిస్తారు. విదేశాలకు వెళ్లాలని భావించేవారి కలలు కూడా నెరవేరుతాయి.
వీరికి ప్రేమ పెళ్లిళ్లు కన్పిస్తున్నాయి. కోర్టు కేసుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు. మరింత గొప్ప ఫలితాల కోసం గణేషుడ్ని ఆరాధించాలి. నెయ్యితో దీపారాధన చేయాలి. శివుడ్ని అభిషేకం చేయడంతో పాటు, జంటనాగులను పూజించుకొవాలి. ఈ విధంగా చేస్తే వీరికి ఏడాదంతా విశేషమైన ఫలితాలు కల్గుతాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.