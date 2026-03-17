Aquarius Horoscope 2026: ఉగాది.. కుంభ రాశి వారికి శ్రీ పరాభవ నామసంవత్సరంలో రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Ugadi festival 2026: శ్రీ పరాభవ నామసంవత్సరంలో కుంభ రాశివారికి మిశ్రమ ఫలితాలు కన్పిస్తున్నాయి. దీంతొ వీరికి అన్ని రకాలుగా శుభయోగాలు కల్గుతాయని జ్యోతిష్య పండితులు చెప్తున్నారు. వీరి ఏడాదంతా ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 17, 2026, 08:07 PM IST
Best Mileage Bikes 2026: అధిక మైలేజ్ ఉన్న బైక్ కోసం చూస్తున్నారా? ఈ 5 మోడళ్లు చీప్‌ అండ్ బెస్ట్ బ్రో!
5
Auto news
Best Mileage Bikes 2026: అధిక మైలేజ్ ఉన్న బైక్ కోసం చూస్తున్నారా? ఈ 5 మోడళ్లు చీప్‌ అండ్ బెస్ట్ బ్రో!
New Gold Mines China: భారీగా తగ్గనున్న బంగారం ధరలు.. కొత్త గోల్డ్‌ గనుల గుర్తింపుతో మారనున్న సీన్..!!
6
China Gold Reserves
New Gold Mines China: భారీగా తగ్గనున్న బంగారం ధరలు.. కొత్త గోల్డ్‌ గనుల గుర్తింపుతో మారనున్న సీన్..!!
Toyota Innova Crysta: రూ.2లక్షల డౌన్‌పేమెంట్‌ చాలు.. టయోటా ఇన్నోవా క్రిస్టా కారుకు ప్రతీ నెల ఎంత EMI కట్టాలంటే..!!
5
Toyota Innova Crysta
Toyota Innova Crysta: రూ.2లక్షల డౌన్‌పేమెంట్‌ చాలు.. టయోటా ఇన్నోవా క్రిస్టా కారుకు ప్రతీ నెల ఎంత EMI కట్టాలంటే..!!
Charithra Chandran: ఆస్కార్‌ రెడ్‌కార్పెట్‌పై మెరిసిన డస్కీ బ్యూటీ.. ఎవరీ చరిత్రా చంద్రన్‌?
5
Charithra Chandran
Charithra Chandran: ఆస్కార్‌ రెడ్‌కార్పెట్‌పై మెరిసిన డస్కీ బ్యూటీ.. ఎవరీ చరిత్రా చంద్రన్‌?
Sri parabhava nama samvatsara kumbha rasi phalalu 2026:  హిందువులంతా ఉగాదిని తెలుగు సంవత్సరంగా భావిస్తారు. మార్చి 19న ఉగాది పర్వదినంను జరుపుకుంటాం. ఈ రోజున కొన్ని నియామలు తప్పకుండా పాటించాలి. ముఖ్యంగా ఒక రోజుముందునే ఉగాది రోజున కావాల్సిన వస్తువులను సిద్దంగా ఉంచుకొవాలి. ఈ సారి ఉగాది రోజున అమావాస్య తిథి ఉంది. అంటే 7 తర్వాత  పాడ్యమి వస్తుంది. అందుకే  పండగను ఉదయం 7 తర్వాత చేసుకొవాలి. ఉదయాన్ని స్నానం మొదలైనవి పూర్తి చేసిన కూడా.. దీపారాధన, దేవుడి పూజలు, ఉగాది పచ్చడి, గుడిని ఎక్కించడం వంటివి మాత్రం ఆ తర్వాత చేసుకువాలి. ఈ రోజున ఉగాది పచ్చడి, పంచాంగ శ్రవణం, కొత్త వస్త్రాలను తప్పకుండా ధరించాలి.ఉగాది నేపథ్యంలో కుంభ రాశివారికి ఏడాది ఫలితాలు ఏవిధంగా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కుంభ రాశి వారికి  ఆదాయం 2,వ్యయం 8, రాజపూజ్యం 4, అవమానం2 గా కన్పిస్తుంది. ఆదాయం తక్కువగా ఉన్న వ్యయం మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉంది. అదే విధంగా రాజ్యపూజ్యం అవమానంకు రెట్టింపు ఉంది. అంటే ఈ ఏడాది కుంభ రాశి వారికి కాస్తంతా మిశ్రమ ఫలితాలుకన్పిస్తున్నాయి. అసలైన ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటేనే మంచిదని పండితుల అభిప్రాయం.

అంతే కాకుండా ఈ రాశివారికి ఏడాదంతా ఆకస్మిక ధనలాభం కన్పిస్తుంది. సంతానం విషయంలో శుభఫలితాలు కన్పిస్తాయి. కుంభరాశివారికి సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కుంభ రాశివారికి ఈ ఏడాదిలో గవర్నమెంట్ జాబ్ లను సాధిస్తారు. విదేశాలకు వెళ్లాలని భావించేవారి కలలు కూడా నెరవేరుతాయి.

Read more: Ugadi 2026: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం.. మకరం రాశివారి ఎలా ఉంటుందో తెలుసా..?..

వీరికి ప్రేమ పెళ్లిళ్లు కన్పిస్తున్నాయి. కోర్టు కేసుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు. మరింత గొప్ప ఫలితాల  కోసం గణేషుడ్ని ఆరాధించాలి. నెయ్యితో దీపారాధన చేయాలి. శివుడ్ని అభిషేకం చేయడంతో పాటు, జంటనాగులను పూజించుకొవాలి. ఈ విధంగా చేస్తే వీరికి ఏడాదంతా విశేషమైన ఫలితాలు కల్గుతాయి.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

