Ugadi 2026: ఉగాది శుభసమయం..?.. గుడిపాడ్వారోజు తప్పకుండా కొనాల్సిన 4 కొత్త వస్తువులు ఏంటంటే..?

Ugadi 2026 date puja time rituals and traditions: హిందువులంతా ఉగాదికి ఎంతో పవిత్రంగా జరుపుకుంటారు. ఈ రోజుతో తెలుగు సంవత్సరం ప్రారంభ మౌతుంది. మార్చి 19తో శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం ప్రారంభమౌతుంది. ఈసారి ఉగాది రోజున అమావాస్య ఘడియలు ఉండటంతో 8 గంటల తర్వాత ఉగాది పండగను జరుపుకొవాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు. ఉదయం బ్రాహ్మీమూహుర్తంలేచి తైలం పెట్టుకుని అభ్యంగన స్నానం చేయాలి. ఇంట్లో మామిడికొమ్మలు అందంగా అలకరించుకొవాలి. అమావస్య ఘడియలు 8 తర్వాత ఇల్లంతా శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకొవాలి.
గంగాజలంతో ఇల్లంతా సంప్రోక్షణ చేసుకొవాలి. శుభ్రమైన ఉతికిన వస్త్రాలను ధరించాలి. కానీ పూజలు అంటే.. దీపారాధన, దేవుడి పూజలు, అభిషేకం, నైవేద్యం సమర్పణ, ఉగాది పచ్చడి, వ్రతాలు, గుడి స్థాపనలు మాత్రం ఉదయం 8 తర్వాత చేయాలి. ఈ రోజున తప్పకుండా షడ్రురుచులతో ఉగాది పచ్చడి, పంచాంగ శ్రవణం, కొన్ని నూతన వస్తువులు ఇంటికి కొత్తవి తెచ్చుకొవాలి.
గుడి పాడ్వా ఏవిధంగా చేసుకొవాలి..
ముఖ్యంగా మహారాష్ట్రలో ఉగాగి పర్వదినంను గుడిపాడ్వాగా జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున ఒక పొడగాటి కర్రను తీసుకుని దాన్ని తొలుత నూనె పెట్టి, నీళ్లతో శుభ్రంగా కడుగుతారు.ఆ తర్వాత ఒక రాగి చెంబు తీసుకుని గంధం, పసుసు, కుంకుమలతో దాన్ని అలంకరిస్తారు. కొబ్బది దండ, పూలమాలలు, ఒక కాషాయ రంగు వస్త్రంను దానికి చుట్టి, మామిడి కొమ్మలు పెట్టి విజయ పతాకంకు, శుభంకు చిహ్నంగా తమ ఇంటికన్నా ఎత్తులో ఉండేలా పెడతారు. దీనికి ఉగాది పచ్చడి, నానబెట్టిన పెసరపప్పు, మొర్రిపండ్లను నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. ఈ విధంగా ప్రత్కేకంగా భక్తి శ్రద్దలతో పూజించుకుంటారు.
ఉగాది రోజున తప్పకుండా కొనాల్సిన వస్తువులు..
ఉగాది పండగ రోజున కుంకుమ, పసుపు,కొత్త బెల్లం, బంగారం, వెండి, శంఖం, గులాల్.. మొదలైన వాటిలో ఏవైన లేదా శక్తి ఉంటే అన్ని కొన్ని కొంచెంమైన ఇంటికి తెచ్చుకొవాలని పండితులు చెబుతున్నారు.
దీని వల్ల ఏడాదంతో గొప్ప శుభాలు ప్రాప్తిస్తాయని అంటారు. ఈ విధంగా భక్తి శ్రద్దలతో ఉగాదిని జరుపుకుని పంచాంగ శ్రవణంను వింటే చాలా మంచిందని పెద్దలు చెబుతారు. ఉగాది రోజున ప్రత్యేకంగా ఆవులకు పశుగ్రాసం, పేదలకు దాన ధర్మాలు చేస్తే ఏడాదంతా మంచి శుభఫలితాలు కల్గుతాయని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
