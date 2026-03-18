Pisces Horoscope 2026: మీన రాశివారికి.. శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరంలో కలిగే ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయంటే..?

Ugadi 2026 Pisces Horoscope meen rashifal: దేశ మంతట ఎక్కడచూసిన ప్రజలంతా ఉగాది పండగ సంబరాల్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈసారి ఉగాది రోజున అమావాస్య ఉండటంతో ఉదయం 8 తర్వాత పండగ చేసుకొవాలని పండితులు చెబుతున్నారు. ప్రతిఏటా ఉగాది రోజున ఉగాది పచ్చడి, పంచాంగ శ్రవణంపై చాలా మంది ప్రత్యేకంగా శ్రద్ద చూపిస్తారు. తమ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకునేందుకు అందరు ఆసక్తిని చూపిస్తారు. అయితే.. ప్రస్తుతం ద్వాదశ రాశుల్లో చివరిపైన మీన రాశివారికి ఏడాదంతా ఏవిధంగా ఫలితాలు ఉంటాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మీన రాశివారికి ఉగాది నుంచి ఆదాయం 14, వ్యయం 11, రాజపూజ్యం 7, అవమానం 2 గా కన్పిస్తున్నాయి. దీంతో వీరికి ఆదాయం ఎక్కువగా ఉండటం మూలంలో డబ్బులు అనేక మార్గాల నుంచి వీరికి లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా వీరు పట్టుకున్నది బంగారంలా మారుతుంది.
బిజినెస్ లు ప్రారంభించిన, రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో రాణిస్తారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధిస్తారు. పెళ్లి యోగం కన్సిస్తుంది. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కోర్టు కేసుల్లో విజయాలను సాధిస్తారు. సోదరులతో సఖ్యత ఏర్పడుతుంది. నూతన ఇల్లు కొనుగోలు చేస్తారు. విందులు, వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆర్థిక సమస్యల నుంచి బైటపడతారు.
మొత్తంగా శ్రీ పరాభవ నామసంవత్సరం అంతా మీనం వారికి అత్యంత యోగ్యమైన ఫలితాలు ఇస్తాయని చెప్పుకొవచ్చు. ఇక మరింత మెరుగైన ఫలితాల కోసం ప్రతిరోజు కూడా వీరు నిత్యం హనుమాన్ చాలీసాను పఠించాలి. లలిత సహాస్రనామా పారాయణం చేయాలి.
కుంకుమార్చనలు చేయాలి. ఆవులకు పశుగ్రాసం తిన్పించాలి. నెయ్యితో దీపారాధన చేయాలి. స్నానం చేసే నీటిలో ఉప్పు వేసుకుని చేయాలి.దీని వల్ల నెగెటివ్ ప్రభావాలు దూరమౌతాయి. ఈ విధంగా చేస్తే ఏడాదంతా అత్యంత శుభప్రదమైన ఫలితాలు కల్గుతాయని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.
