English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
Pisces Horoscope 2026: మీన రాశివారికి.. శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరంలో కలిగే ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయంటే..?

Meen Rashifal predictions: మీనరాశివారికి శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం అత్యంత యోగ్యంగా కన్పిస్తుంది. వీరి ఆదాయం చాలా ఎక్కువగా ఉండటంతో పాటు అవమానం చాలా తక్కువగా కన్పిస్తుంది. ఇక ఏడాదంతా వీరికి ఎలాంటి ఫలితాలు కల్గుతాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 18, 2026, 12:05 PM IST
  • ఉగాది వేళ మీన రాశి ఫలాలు..
  • పలు రెమిడీలు సూచించిన పండితులు..

Trending Photos

Gold Rate Today: ఉగాది పండగ ముందు బంగారం, వెండి ధరల్లో స్వల్ప మార్పు.. నేడు మార్చి 18వ తేదీ బుధవారం విజయవాడ, హైదరాబాద్ లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..!!
5
gold price fall
Gold Rate Today: ఉగాది పండగ ముందు బంగారం, వెండి ధరల్లో స్వల్ప మార్పు.. నేడు మార్చి 18వ తేదీ బుధవారం విజయవాడ, హైదరాబాద్ లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..!!
Samantha: బెడ్‌రూమ్ లో భర్త రాజ్.. ఏం చేస్తున్నారో చూడమంటూ ఫోటో షేర్ చేసిన సమంత..!
5
Samantha Ruth Prabhu
Samantha: బెడ్‌రూమ్ లో భర్త రాజ్.. ఏం చేస్తున్నారో చూడమంటూ ఫోటో షేర్ చేసిన సమంత..!
Vrushabha Rashi 2026: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం.. వృషభ రాశివారికి ఎలా ఉంటుందంటే..?
5
Vrushabha Rashi 2026
Vrushabha Rashi 2026: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం.. వృషభ రాశివారికి ఎలా ఉంటుందంటే..?
CV Shanmugam on Nayanthara: నయనతారతో ఆ కోరిక తీరుస్తారా..?.. ఎన్నికల వేళ ఎంపీ కాంట్రవర్సీ వ్యాఖ్యలు.. ఏమైందంటే..?..
6
Nayanthara
CV Shanmugam on Nayanthara: నయనతారతో ఆ కోరిక తీరుస్తారా..?.. ఎన్నికల వేళ ఎంపీ కాంట్రవర్సీ వ్యాఖ్యలు.. ఏమైందంటే..?..
Ugadi 2026  Pisces Horoscope meen rashifal: దేశ మంతట ఎక్కడచూసిన ప్రజలంతా ఉగాది పండగ సంబరాల్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈసారి ఉగాది రోజున అమావాస్య ఉండటంతో ఉదయం 8 తర్వాత పండగ చేసుకొవాలని పండితులు చెబుతున్నారు. ప్రతిఏటా ఉగాది రోజున ఉగాది పచ్చడి, పంచాంగ శ్రవణంపై చాలా మంది ప్రత్యేకంగా శ్రద్ద చూపిస్తారు. తమ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకునేందుకు అందరు ఆసక్తిని చూపిస్తారు. అయితే.. ప్రస్తుతం ద్వాదశ రాశుల్లో చివరిపైన మీన రాశివారికి ఏడాదంతా ఏవిధంగా ఫలితాలు ఉంటాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
 మీన రాశివారికి ఉగాది నుంచి ఆదాయం 14, వ్యయం 11, రాజపూజ్యం 7, అవమానం 2 గా కన్పిస్తున్నాయి. దీంతో వీరికి ఆదాయం ఎక్కువగా ఉండటం మూలంలో డబ్బులు అనేక మార్గాల నుంచి వీరికి లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా వీరు పట్టుకున్నది బంగారంలా మారుతుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

బిజినెస్ లు ప్రారంభించిన, రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో రాణిస్తారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధిస్తారు. పెళ్లి యోగం కన్సిస్తుంది. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కోర్టు కేసుల్లో విజయాలను సాధిస్తారు. సోదరులతో సఖ్యత ఏర్పడుతుంది. నూతన ఇల్లు కొనుగోలు చేస్తారు. విందులు, వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆర్థిక సమస్యల నుంచి బైటపడతారు.

మొత్తంగా శ్రీ పరాభవ నామసంవత్సరం అంతా మీనం వారికి అత్యంత యోగ్యమైన ఫలితాలు ఇస్తాయని చెప్పుకొవచ్చు. ఇక మరింత మెరుగైన ఫలితాల కోసం ప్రతిరోజు కూడా వీరు నిత్యం హనుమాన్ చాలీసాను పఠించాలి. లలిత సహాస్రనామా పారాయణం చేయాలి.

Read more: Ugadi 2026: ఉగాది శుభసమయం..?.. గుడిపాడ్వారోజు తప్పకుండా కొనాల్సిన 4 కొత్త వస్తువులు ఏంటంటే..?

కుంకుమార్చనలు చేయాలి. ఆవులకు పశుగ్రాసం తిన్పించాలి. నెయ్యితో  దీపారాధన చేయాలి. స్నానం చేసే నీటిలో ఉప్పు వేసుకుని చేయాలి.దీని వల్ల నెగెటివ్ ప్రభావాలు దూరమౌతాయి. ఈ విధంగా చేస్తే ఏడాదంతా అత్యంత శుభప్రదమైన ఫలితాలు కల్గుతాయని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Ugadi 2026Pisces rasi phalalu 2026meen rashifal 2026Ugadi Rasi Phalalu 2026Pisces Rasi Phalalu

Trending News