Ugadi 2026 Shub Muhurat: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరంలో పెళ్లి సహా ఇతర శుభకార్యాలకు శుభ ముహూర్తాలు ఇవే..

Ugadi 2026 Shub Muhurat: మన తెలుగు సంవత్సరాది ఉగాది నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ సారి శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం. ఇది క్యాలెండర్ లో ఇది 40వ ది.  మార్చి 19న ప్రారంభమైన నూతన తెలుగు సంవత్సరాదిలో పెళ్లి సహా ఇతర శుభకార్యాలకు సంబంధించిన శుభముహూర్తాలు ఇవే.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 20, 2026, 05:25 AM IST

Sri Parabhava Samvatsara marriage and Other auspicious Days: మన ఇంట్లో ఏ శుభకార్యమైన మంచి ముహూర్తం చూడందే ఏ పని చేయరు. అది పెళ్లి చూపులైనా.. గృహ ప్రవేశం అయినా.. పెళ్లి ఇతరత్రా ఏ శుభకార్యమైన  మంచి ముహూర్తం లేనిదే ఏ పని చేయరు. ఇక పరాభవ నామ సంవత్సరంలో  మంచి శుభ మూహార్తాల విషయానికొస్తే..  

పెళ్లి చేసి చూడు.. ఇళ్లు కట్టి చూడు..  భారతీయ కుటుంబాలలో, వివాహం, గృహ ప్రవేశం వంటివి  ఒక పెద్ద పండగ అనే చెప్పాలి. ఒక ఇంట్లో పెళ్లి సెటిల్ అయిందంటే దానికి సంబంధించిన వేడుకలు నెలల తరబడి  జరుగుతుంటాయి. ఇక 2026-27 తెలుగు సంవత్సరాది శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరంలో పెళ్లి ముహూర్తాల విషయానికొస్తే.. అంతేకాదు పెళ్లి గురు, శుక్ర బలం ఉండాలి. ఈ యేడాది జూలై 15 ఆషాఢ శుక్ల పాడ్యమి  బుధవారం నుంచి 15-8-2026 శ్రావణ శుక్ల తదియ శని వారం వరకు గురు మూఢమి ఉంటుంది. ఇక వుకర మూఢమి అక్టోబర్ 17 ఆశ్వీయుజ శుక్ల సప్తమి శనివారం నుంచి 27 అక్టోబర్ ఆశ్వీయుజ బహుళ పాడ్యమి మంగళవారం వరకు శుక్ర  మూఢమి కారణంగా శుభ ముహూర్తాలు ఉండవు. శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరంలో రెండు సూర్య గ్రహణాలు, ఒక చంద్ర గ్రహణం ఉన్నాయి. 2026 ఆగష్టు 26న సంపూర్ణ సూర్య గ్రహణం.. 2026 ఆగష్టు 27న తేది సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణము.. 2027 ఫిబ్రవరి 6వ తేదిన సంపూర్ణ సూర్య గ్రహణములున్నాయి. ఇవేవి మన దేశంలో అంతగా కనిపించవు. 

ఉగాది రోజున చైత్ర మాసంలో నూతన వ్యాపార ప్రారంభంతో పాటు ఇతరత్రా ముఖ్యపనులకు.. మార్చి 20,21,25,27,28,29,30 రోజున గృహారంభం, గృహ ప్రవేశం సహా ఇతరత్రా శుభకార్యాలకు మంచి ముహూర్తాలున్నాయి. ఏప్రిల్ 1,2,3,4,5,6,7,8,910,11,12,13న వివాహాది గృహ ప్రవేశాలు, ఉపనయన ముహూర్తాలున్నాయి. 

వైశాఖ మాసంలో ఏప్రిల్ 20,22,23,24,25,26,2728,29,30 తో పాటు మే 1,2,,35,6,7,8,9,1011,12,13న పెళ్లి, ఉపనయనం, గృహారంభం, గృహ ప్రవేశాలు, చెవులు కుట్టుటకు శుభ ముహూర్తాలున్నాయి.

మే 17 నుంచి జూన్ 15 వరకు అధిక జ్యేష్ఠ మాసం సందర్భంగా శుభ ముహూర్తాలు లేవు. నిజ జ్యేష్ఠ మాసంలో జూన్ 17,18,19,20,21,22,24,25,26,2728,29తో పాటు జూలై 1,2,3,4,5,6,8,9న వివాహాది గృహ ప్రవేశాలు, ఉపనయనాలు, ఇతరత్రా శుభ ముహూర్తాలున్నాయి. 

ఆషాడ మాసం 15 జూలై ఆగష్టు 12 వరకు ఆషాఢ మాసం సందర్బంగా ఎలాంటి ముహూర్తాలు లేవు.శ్రావణ మాసంలో ఆగష్టు 16, 17,18,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31, సెప్టెంబర్ 1,3,4,5,6,7 తేదిల్లో మంచి పెళ్లికి, గృహ ప్రవేశాలకు మంచి ముహూర్తాలున్నాయి. 

భాద్రపద మాసంలో ఎలాంటి శుభ ముహూర్తాలు లేవు. ఆశ్వీయుజ మాసంలో అక్టోబర్ 11,1216,29,30, నవంబర్ 15,మంచి ముహూర్తాలున్నాయి. 

కార్తీక మాసంలో నవంబర్ 11,13,15,16,18,19,20,21,22,24 వివాహాం, గృహ ప్రవేశం సహా ఇతరత్రా శుభ ముహూర్తాలున్నాయి. మార్గశిర మాసంలో డిసెంబర్ 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,25,26,27,28,29,30,31, జనవరి 2027లో 1,2,3వ తేదిల్లో మంచి ముహూర్తాలున్నాయి. 

పుష్యమాసంలో ముహూర్తాలు లేవు. మాఘ మాసంలో ఫిబ్రవరి 7,8,9,10,11,12,14,17,18,19,20,21,22,23,25,26,28,తేదిల్లో వివాహాది శుభకార్యాలతో పాటు గృహ ప్రవేశం, ఉపనయన ముహూర్తాలున్నాయి. ఫాల్గుణ మాసంలో మార్చి9,10,11,12,14,15,17,18,20,24,25,26,31, ఏప్రిల్ 1,2న వివాహాది, గృహ ప్రవేశాలకు, ఉపనయాలకు మంచి ముహూర్తాలున్నాయి.

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

