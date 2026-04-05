Vaibhava Lakshmi Rajayoga 2026: వైభవలక్ష్మి రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 3 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు.. అదృష్టం మామూలుగా లేదుగా!

Vaibhava Lakshmi Rajayoga 2026 Effect On Zodiac: వైభవలక్ష్మి రాజయోగ ప్రభావంతో మూడు రాశుల వారికి ఊహించని అదృష్టం లభించబోతోంది. చంద్రుడు, శుక్రుడి కలయిక కారణంగా ఏర్పడే ఈ యోగం కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను అందించబోతోంది. ఆర్థికంగా కూడా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 5, 2026, 10:35 AM IST

Vaibhava Lakshmi Rajayoga 2026 Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. ఒక గ్రహం ఒకచోటి నుంచి మరొక చోటికి కదలిక జరిగినప్పుడు మొత్తం మానవ జీవితంపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతూ ఉంటుంది. అలాంటిది 2026 సంవత్సరంలో అనేక ప్రధాన గ్రహాలు ఒకచోటు నుంచి మరొక చోటికి ప్రవేశించబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఏప్రిల్ నెల ఈ గ్రహ గమనాలకు చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు. అలాగే కొన్ని గ్రహాలు ఒకే చోట కలిసినప్పుడు కూడా అరుదైన యోగాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఏప్రిల్ నెలలో ఎంతో శక్తివంతమైన వైభవలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. సంపదకు కారకుడైన శుక్రుడితోపాటు మానసిక స్థితికి కారకుడైన చంద్రుడు ఒకే రాశిలో కలవడం కారణంగా ఈ ఎంతో శక్తివంతమైన రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల మూడు రాశుల వారికి ఆర్థికంగా ఊహించని మార్పులు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగ ప్రభావంతో ఆర్థికంగా కూడా భారీ మొత్తంలో డబ్బులు పొందబోతున్నారు.

వైభవలక్ష్మి రాజయోగం వల్ల సమాజంలో గౌరవం మర్యాదలు పెరగడమే కాకుండా.. ఇతరులు మీపై ప్రేమ చూపించే అవకాశాలు కనిపిస్తాయి. అంతేకాకుండా పెండింగ్‌లో ఉన్న ప్రతి పని వేగంగా సులభంగా పూర్తవుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర విశ్లేషకులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ వైభవలక్ష్మి రాజయోగం ప్రభావం క్రింది మూడు రాశుల వారికి ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలను తెచ్చి పెట్టబోతోంది.

వృషభ రాశి
వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు వైభవలక్ష్మి రాజయోగం ప్రభావంతో ఊహించని ధన లాభాలు కలుగుతాయి. వృషభ రాశి వారికి శుక్రుడు అధిపతి కావడం వల్ల ఆర్థికంగా భారీగా పురోగతి లభించే అవకాశాలున్నాయి. గతంలో నిలిచిపోయిన డబ్బులు కూడా భారీ మొత్తంలో తిరిగి పొందగలుగుతారు. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయంగా జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. దీంతోపాటు విలాసవంతమైన వస్తువులు కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

కర్కాటక రాశి
చంద్రుడు కర్కాటక రాశికి అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు. కాబట్టి శుక్రుడుతో కలయిక జరపడం వల్ల ఏర్పడిన ఈ శక్తివంతమైన యోగ ప్రభావంతో కర్కాటక రాశి వారికి మానసిక ప్రశాంతత విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఆర్థిక స్థిరత్వం లభించి.. విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలగబోతున్నాయి. ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికి ప్రమోషన్స్ కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా జీతాలు కూడా విపరీతంగా పెరగవచ్చు. రియల్ ఎస్టేట్ రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టిన వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా లాభసాటిగా మారుతుంది.

తులారాశి
తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు వైభవలక్ష్మి రాజయోగ ప్రభావంతో అదృష్టం తలుపుతట్టబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఎలాంటి పనులు చేపట్టిన విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా కళాకారులతో పాటు మీడియా రంగాల్లో పనులు చేస్తున్న వ్యక్తులకు భవిష్యత్తు బంగారు బాట పట్టిస్తుంది. అంతేకాకుండా కుటుంబంలో అనేక శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. దీంతోపాటు అనుకున్న పనుల్లో భారీ మొత్తంలో లాభాలు పొందగలుగుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

