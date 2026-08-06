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ఆగస్టు 17న శక్తివంతమైన వైధృతి యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక ధనవర్షమే!

Vaidhriti Yog 2026 Effect: సూర్య-చంద్ర వైధృతి యోగం ప్రభావంతో ఈ కింది రాశులవారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి. అంతేకాకుండా ఆనందం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 06, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 04:13 PM IST
ఆగస్టు 17న శక్తివంతమైన వైధృతి యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక ధనవర్షమే!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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