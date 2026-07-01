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Vaidhriti Yog: జూలై 22న వైధృతి యోగం.. ఆ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు, డబ్బే డబ్బు!

Vaidhriti Yog On July 22: జూలై 22న వైధృతి యోగం ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా అద్బుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. దీర్ఘకాలిక వస్తున్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 01, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:13 AM IST
Vaidhriti Yog: జూలై 22న వైధృతి యోగం.. ఆ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు, డబ్బే డబ్బు!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Vaidhriti Yog: జూలై 22న వైధృతి యోగం.. ఆ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు, డబ్బే డబ్బు!
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