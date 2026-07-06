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Varahi Navaratri 2026: వారాహి అమ్మవారు ఎవరు..?.. ఆషాడ గుప్త నవరాత్రుల విశిష్టత..?.. ఎప్పటి నుంచి..?..

Varahi guptha navratri Tradition: చాలా మంది ప్రతి ఏటా ఆషాడ మాసంలో వారాహి నవరాత్రుల్ని సైతం ఎంతో భక్తి శ్రద్దలతో ఆచరిస్తారు. వారాహి అమ్మవారు ఉగ్రస్వరూపిణి అని, ముఖ్యంగా సాయం సంధ్యా సమయం తర్వాత అమ్మవారిని ఆరాధిస్తే విశేషమైన అనుగ్రహం కల్గుతుందని పండితులు చెబుతారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 06, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:13 PM IST
Varahi Navaratri 2026: వారాహి అమ్మవారు ఎవరు..?.. ఆషాడ గుప్త నవరాత్రుల విశిష్టత..?.. ఎప్పటి నుంచి..?..
Image Credit: varahi(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Varahi Navaratri 2026: వారాహి అమ్మవారు ఎవరు..?.. ఆషాడ గుప్త నవరాత్రుల విశిష్టత..?.. ఎప్పటి నుంచి..?..
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