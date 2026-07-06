/Varahi Navaratri 2026: వారాహి అమ్మవారు ఎవరు..?.. ఆషాడ గుప్త నవరాత్రుల విశిష్టత..?.. ఎప్పటి నుంచి..?..

Varahi Ashada Gupta Navaratri 2026: హిందు సంప్రదాయంలో దుర్గమ్మ తల్లికి ప్రతి ఏటా మూడు సార్లు నవరాత్రి ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తారు. అవి అశ్వయుజ మాసంలో దుర్గా శరన్నావరాత్రులు. ఇవి అందరికి తెలిసిందే. తొమ్మిది రోజుల పాటు వివిధ రూపాల్లో అమ్మవారు భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు . ఆ తర్వాత శ్యామల నవరాత్రులు. వసంత కాలంలో అంతే మాఘమాసంలో శ్యామల అమ్మవారిని కొలుచుకుంటారు. మాఘ మాసంలో శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి మాఘ శుద్ధ నవమి వరకు తొమ్మిది రోజుల పాటు శ్యామల దేవి గుప్త నవరాత్రులు నిర్వహిస్తారు. శ్యామల దేవీ లలితా త్రిపుర సుందరి దేవికి ఈమె ప్రధాన మంత్రిణి అని దేవి భాగవతంలో వివరించి ఉంది.
ఆ తర్వాత ఆషాడ గుప్త వారాహి నవరాత్రులు. వారాహి అమ్మవారు సప్తమాతృకల్లో ఒకరు. అంతే కాకుండా.. శ్రీ మహా విష్ణువు వరాహ అవతారంలో ఉన్నప్పుడు, ఆ అవతారంలోని స్త్రీ శక్తిగా అమ్మవారు ఉద్భవించారు. తల్లికి.. వరాహ ముఖం, మానవ శరీరం ఉంటాయి. లలితా పరమేశ్వరికి ఈమె సైన్యాధిపతిగా వ్యవహరిస్తారని దేవీ భాగవతం చెబుతోంది. వారణాసిలో వారాహి అమ్మవారి ఆలయం ఉంది. అక్కడ గ్రామ దేవతగా వారాహి అమ్మవారిని చెబుతుంటారు. వారాహి అమ్మవారు ఉగ్రరూపిణి అందుకే కిటికి నుంచి చూసేందుకు అనుమతిని ఇస్తారు.
ప్రస్తుతం మనం వారాహి నవరాత్రులు లేదా ఆషాడ గుప్త నవరాత్రులను జూలై 15 (మంగళవారం) నుండి ప్రారంభమై జూలై 23 (గురువారం) వరకు జరుపుకుంటారు. ఈ తొమ్మిది రోజుల పాటు శ్రీ వారాహి అమ్మవారిని వివిధ రూపాల్లో భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించుకొవడం ఆనావాయితీగా వస్తుంది. ముఖ్యంగా శత్రు సంబంధ సమస్యలతో ఉన్న వారు, కోర్టుకేసులు, దుష్ట శిక్షణకు, అమ్మవారి అనుగ్రహం కోసం వారాహి అమ్మవారిని కొలుచుకుంటారు.
ముఖ్యంగా సంధ్య సమయం తర్వాత ప్రతి రోజు షోడషోపచారాలతో పూజలు చేస్తారు. వారాహి అమ్మవారికి ధూపం అంటే అత్యంత ప్రీతి. ప్రతిరోజు వారాహి వజ్రకవచం, వారాహి అష్టోత్తర శతనామావళి చదివి యథా శక్తి నివేదన చేయాలి. ఈ విధంగా తొమ్మిది రోజుల పాటు పూజిస్తే అన్నింట విజయాలు కల్గుతాయని భక్తులు ప్రగాఢంగా నమ్ముతారు.
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