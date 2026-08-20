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Varalakshmi Vratham: రేపే వరలక్ష్మి వ్రతం.. వ్రతం ఎలా చేయాలి? పూజా విధానం ఇదే!

Varalakshmi Vratham 2026 Guide In Telugu: హిందూవుల పవిత్రమాసం శ్రావణం. శ్రావణమాసంలో వరాలు ఇచ్చే వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని చేయడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది. రేపు వరలక్ష్మి వ్రతం సందర్భంగా ఆ వ్రతం ఎలా చేయాలి? ఆ పూజా విధానం ఏమిటి? తదితర వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 20, 2026, 07:50 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:50 PM IST
Varalakshmi Vratham: రేపే వరలక్ష్మి వ్రతం.. వ్రతం ఎలా చేయాలి? పూజా విధానం ఇదే!
Image Credit: Varalakshmi Vratham 2026

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Varalakshmi Vratham: రేపే వరలక్ష్మి వ్రతం.. వ్రతం ఎలా చేయాలి? పూజా విధానం ఇదే!
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