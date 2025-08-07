Varlakshmi Pooja: గర్భిణీ స్త్రీలు వరలక్ష్మీ వ్రతం చేయవచ్చా? పూజ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది?

Pregnant Varalakshmi Vratham: హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం శ్రావణ మాసాన్ని ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు. ముఖ్యంగా మహిళలు వరలక్ష్మి పూజను ఎంతో ఘనంగా నిర్వహిస్తారు సాధారణంగా వివాహిత స్త్రీలు తమ కుటుంబాల శ్రేయస్సు కోసం ప్రతి శ్రావణ శుక్రవారం లక్ష్మీదేవిని ఆరాధిస్తారు శుక్రవారం మహిళలకు ఒక గొప్ప వేడుక. అయితే కొందరు వివాహితులు గర్భం దాల్చినప్పుడు వారు శ్రావణ శుక్రవారం శ్రీ వరమహాలక్ష్మి పూజ చేయవచ్చా? లేదా అనే ఈ విషయంపై జ్యోతిష నిపుణులు ఏమంటున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
గర్భిణీ స్త్రీలు శ్రావణ శుక్రవారం మహాలక్ష్మీ పూజ చేయవచ్చా?
సాధారణంగా మహిళలు ప్రతి శ్రావణ శుక్రవారం నాడు శ్రీవరమహాలక్ష్మి పూజ చేసుకోవడం ఆనవాయితీ. అయితే మహిళల్లో కొందరు గర్భం దాల్చిన తర్వాత కూడా వరమహాలక్ష్మి పూజ చేస్తుంటారు. కానీ జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం ప్రకారం మహిళలు గర్భం దాల్చిన తర్వాత మహాలక్ష్మి పూజ చేయకూడదని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఐదు నుంచి ఏడు నెలలు నిండిన గర్భవతులు శ్రావణ శుక్రవారం వరమహాలక్ష్మి పూజ చేయకుండా ఉండటమే మంచిదని వారు చెబుతున్నారు.
కానీ మరికొందరు మాత్రం గర్భిణీలు వారి ఆరోగ్య రీత్యా శరీరం సహకరించదని చెబుతుంటారు. ఈ క్రమంలో వారు పూజ చేయకుండా ఉండడమే శ్రేయస్కరమని కొందరి వాదన. అయినా మన హిందూ సాంప్రదాయ ప్రకారం గర్భిణీలు ఏడు నెలలు దాటిన తర్వాత పూజలు చేయకుండా ఉండాలని పెద్దలు చెబుతుంటారు. ఒకవేళ గర్భిణీలు ఆరోగ్యవంతులు అయితే వారు పూజా నమస్కారాలు చేయవచ్చు అని అంటున్నారు. కానీ అనారోగ్య సమయంలో పూజలు చేయకుండా ఉండటమే మంచిది.
శ్రావణ శుక్రవారం ఉపవాసం ఉండాలా?
సాధారణంగా కొందరు మహిళలు శ్రావణ శుక్రవారం వరమహాలక్ష్మి పూజ చేసిన తర్వాత ఉపవాసం ఉంటుంటారు. కానీ కొందరు ఆరోగ్యరీత్యా ఉపవాసం ఉండకపోవచ్చు. పూజ చేసిన తర్వాత కొందరు ఉపవాసం ఉంటుంటారు.. లేదా భోజనం చేసిన తర్వాత కూడా పూజ చేయవచ్చు. అని ఉపవాసం ఉండే మహిళలు ఆ రోజున ఉల్లిపాయ లేదా వెల్లుల్లి ఉన్న ఆహారాన్ని తినకపోవడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివెనుక ఒక శాస్త్రీయ కారణం కూడా ఉందని అంటున్నారు.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం అంతా మత విశ్వాసుల ఆధారంగా పొందుపరిచింది. వీటిని జీ తెలుగు న్యూస్ నిర్ధారించడం లేదు.)
