Varuthini Ekadashi: రేపే వరుథిని ఏకాదశి.. ఈ విధంగా ఉపవాసం ఉండి పూజ చేస్తే విష్ణుమూర్తి కటాక్షం ఖాయం!

Varuthini Ekadashi 2026: చైత్రమాసంలో అమావాస్య ముందు వచ్చే ఏకాదశిని వరుథిని ఏకాదశి అంటారు. ఉత్తర భారత దేశంలో దీనిని బరుతిని ఏకాదశి అని కూడా పిలుస్తారు. మనం వైకుంఠ ఏకాదశిని ఎలా ఘనంగా జరుపుకుంటామో.. అలాగే ఉత్తర భారతదేశంలో ఎక్కువగా ఈ వరుథిని ఏకాదశిని చేసుకుంటారు. ఈ ఏకాదశి చైత్ర పౌర్ణమి తర్వాత కృష్ణ పక్షం ఏకాదశి తిథి నాడు వస్తుంది. ఈ సంవత్సరం ఏకాదశి తిథి ఏప్రిల్ 13 తెల్లవారు జామున 1.16 గంటల నుంచి ఏప్రిల్ 14 తెల్లవారుజామున 1:08 గంటల వరకు ఉంది.
వరుథిని ఏకాదశి నాడు విష్ణుమూర్తిని, వామన అవతారాన్ని పూజిస్తారు. భవిష్య పురాణంలో శ్రీ కృష్ణుడు యుధిష్ఠిర మహారాజుకు వరుథిని ఏకాదశి యొక్క గొప్పతనాన్ని వివరించాడు. వరుథిని అంటే కవచం ధరించిన, రక్షించబడిన అని అర్థాలు వస్తాయి. అందుకే ఈ ఏకాదశిని పాటించేవారు చెడు నుండి రక్షించబడి మంచి అదృష్టాన్ని పొందుతారని నమ్మకం.
పురాణాల ప్రకారం వరుథిని ఏకాదశి రోజున విష్ణుమూర్తికి దీపం పెట్టి, పూజలు చేసి ఉపవాసం ఉండాలి. అలాగే భజన చేస్తూ జాగరణ చేస్తే కూడా మంచిది. వరుథిని ఏకాదశి నాడు ‘ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ’ అనే మంత్రాన్ని పఠిస్తూ ఉండాలి. ఈరోజు నూనె రాసుకోవడం, జుట్టు, గోర్లు కత్తిరించుకోవడం, హింస, లైంగిక కార్యకలాపాలు వంటివి చేయరాదు. పూజ అనంతరం ఒక పూట మాత్రమే నైవేద్యాన్ని భోజనం చేసి ఉపవాసం ఉండొచ్చు. ఈ ఉపవాసాన్ని పాటించేవారు ముందు రోజు కూడా సాత్విక ఆహరం తీసుకోవాలి.
వరుథిని ఏకాదశిని పాటించడం వల్ల పాపాలు, బాధలు, రోగాలు, భయం నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఈ రోజున నీళ్లు, చల్లటి పదార్థాలు, గొడుగు, చెప్పులు, బెల్లం, చక్కెర, పండ్లు, నువ్వులు, ఆవులు వంటివి దానం చేస్తే మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి. వరుథిని ఏకాదశి నాడు ఈ నియమాలను పాటించడం వల్ల సమాజంలో శ్రేయస్సు, మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు లభిస్తాయి.
