English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vasant Panchami 2026: వసంత పంచమి రోజున 2 యోగాలు.. ఈ రాశులవారికి ఆకస్మిక డబ్బు!

Vasant Panchami 2026 Lucky Zodiac Telugu: ఈ వసంత పంచమి రోజున శక్తివంతమైన రాజయోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. దీని కారణంగా కింది రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 22, 2026, 11:56 AM IST

Trending Photos

Vasant Panchami 2026: మరో రెండు రోజుల్లో వసంత పంచమి.. అక్షరాభ్యాసంకు శుభమూహుర్తం ఏంటంటే..?
5
0
Vasant Panchami 2026: మరో రెండు రోజుల్లో వసంత పంచమి.. అక్షరాభ్యాసంకు శుభమూహుర్తం ఏంటంటే..?
Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ సెన్సేషనల్‌ ప్లాన్‌! రోజుకు 2GB డేటా, 365 రోజుల వ్యాలిడిటీ, ధర చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!
5
Airtel Recharge Plan
Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ సెన్సేషనల్‌ ప్లాన్‌! రోజుకు 2GB డేటా, 365 రోజుల వ్యాలిడిటీ, ధర చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!
Indiramma Illu: ఇందిరమ్మ ఇళ్లు.. 23 వేలమంది ఖాతాల్లో డబ్బులు జమా, వెంటనే మీరూ చెక్ చేసుకోండి..!
5
Indiramma Illu Scheme
Indiramma Illu: ఇందిరమ్మ ఇళ్లు.. 23 వేలమంది ఖాతాల్లో డబ్బులు జమా, వెంటనే మీరూ చెక్ చేసుకోండి..!
Renu Desai: ఇంతకింత బరాబర్ అనుభవిస్తారు.!. యూట్యూబ్ ప్రచారాలపై శాపాలు పెట్టిన రేణు దేశాయ్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
6
Renu Desai
Renu Desai: ఇంతకింత బరాబర్ అనుభవిస్తారు.!. యూట్యూబ్ ప్రచారాలపై శాపాలు పెట్టిన రేణు దేశాయ్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
Vasant Panchami 2026: వసంత పంచమి రోజున 2 యోగాలు.. ఈ రాశులవారికి ఆకస్మిక డబ్బు!

Vasant Panchami 2026 Lucky Zodiac Telugu: వసంత పంచమికి ప్రత్యేకమై ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ సంవత్సరం జనవరి 23వ తేదిన వచ్చింది. అయితే, ప్రతి ఏడాది మాఘ శుక్ల ఐదవ రోజున ఈ పండగను జరుపుకోవడం ఆనవాయితిగా వస్తోంది. వసంత పంచమి రోజున ఎంతో శక్తివంతమైన రాజయోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. కాబట్టి ఈ రోజు జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా కూడా చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ రోజు ఎంతో శక్తివంతమైన రవి రాజయోగంతో పాటు శివ యోగం ఏర్పడబోతోంది. అయితే, వసంత పంచమి రోజున ఈ యోగాలు ఏర్పడడం వల్ల కొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో కింది రాశులవారికి ఆర్థికంగా కూడా కలిసి రాబోతోంది. అయితే, ఈ వసంత పంచమి రోజు అత్యధిక లాభాలు పొందే రాశులేవో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ రాశులవారికి అద్భుతమైన లాభాలు:
వృషభ రాశి
వసంత పంచమి రోజున వృషభ రాశివారికి సానుకూలమైన ప్రయోజనాలు ప్రారంభమవుతాయి. అంతేకాకుండా జీవితంలో పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. అలాగే ఈ సమయంలో ఆదాయ పరంగా కొత్త కొత్త మార్గాలు కూడా ఎంచుకుంటారు. దీంతో పాటు పనుల్లో కూడా ఆకస్మిక విజయాలు సాధించి.. సంతోషించే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. పాత సమస్యలు కూడా పూర్తిగా సర్దుమనుగుతాయి. కుటుంబంలో ఆనందం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. అలాగే ఆర్థిక సమస్యలు ఉన్నవారికి ఈ సమయం చాలా బాగుంటుంది.

మకర రాశి
సూర్యుడు, చంద్రుడు, కుజుడు, బుధుడి ప్రభావంతో మకర రాశివారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ గ్రహాలన్నీ మకరంలో కలయిక జరపడం వల్ల కొత్త ప్రాజెక్ట్‌ల నుంచి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. కొత్త దుకాణాలు ప్రారంభించాలనుకునేవారికి అనేక రకాల ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. అంతకాకుండా కుటుంబ సభ్యులతో కూడా ఎంతో ఆనందంగా ఉంటారు. అలాగే సంబంధాలు కూడా గతంలో కంటే ఇప్పుడు చాలా వరకు మెరుగుపడతాయి. అలాగే ఈ సమయంలో ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. 

కన్య రాశి
ఈ సమయంలో కన్య రాశివారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరు పాత స్నేహితుల నుంచి సహాయం కూడా పొందుతారు. అలాగే కుటుంబ సభ్యులతో ఎంతో ఆనందంగా ఉండే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ సమయంలో సంబంధాఆలు కూడా బలంగా మారుతాయి. ఇంట్లో వాతావరణం కూడా సానుకూలంగా మారుతుంది. పనుల్లో పెద్ద పెద్ద బాధ్యతలు కూడా లభిస్తాయి. మీ భాగస్వాములతో కలిసి విహార యాత్రలకు వెళ్లాలనుకునేవారికి ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు.

ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశివారికి ఈ సమయంలో విశ్వాసం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. ఆనందం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. సంపాదన కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. ఖర్చులు కూడా పూర్తిగా తగ్గుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా జీవితంలో కొత్త కొత్త ప్రయోజనాలు పొందుతారు. పాత స్నేహితుల నుంచి అద్భుతమైన లాభాలు కూడా పొందుతారు. అలాగే తీవ్ర సమస్యలు కూడా గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. తీవ్ర సమస్యలు ఉన్నవారికి పరిష్కారం కూడా లభిస్తుంది. 

Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం!

Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Vasant Panchami 2026Panchami 2026Horoscope 2026Vasant Panchami 2026 ZodiacVasant Panchami 2026 Telugu

Trending News