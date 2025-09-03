English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vastu Shastra: ఉత్తర, పడమర దిక్కుల్లో తల పెట్టి నిద్రించకూడదా.. శాస్త్రం ఏం చెబుతుంది.. !

Vastu Shastra: ఉత్తర , పడమర దిక్కులకు తల ఉంచి నిద్రించకూడదనేది శాస్త్ర వచనం. రాత్రి సమయంలో నిద్రపోయేటపుడు తల తూర్పు దిశగా  ఉంచి నిద్రపోవాలంటారు పెద్దలు. దక్షిణ దిశకు ఒక మాదిరిగా కొంచం మంచిది అని పెద్దవారు చెబుతారు. అదే విధంగా మన పురాణాలలో  ఉంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 3, 2025, 05:25 AM IST

Vastu Shastra: ఉత్తర, పడమర దిక్కుల్లో తల పెట్టి నిద్రించకూడదా.. శాస్త్రం ఏం చెబుతుంది.. !

Vastu Shastra: తూర్పుదిశకు శిరస్సు ఉంచి నిద్రపోతే  ఆరోగ్యవంతులుగా ఉంటారనేది మార్కండేయ పురాణమున  ఉంది. అందులో వాస్తు శాస్త్రానికి సంబంధించిన  కొన్ని నియమాలేంటే చూద్దాం. భూమి ఒక పెద్ద అయస్కాంతం.  మాములు అయస్కాంతం చుట్టూ అయస్కాంతక్షేత్రం ఎలా ఉంటుంటుందో భూమికిచుట్టూ అయస్కాంతక్షేత్రం 66 వేల మైళ్ళ వరకు వ్యాపించి ఉంది. ఈ విశ్వం అండాండం అనియు మనశరీరంను పిండాండం అని జ్ఞానులు  పిలుస్తారు . విశ్వములోని అన్నింటి ప్రభావం , శక్తి మన శరీరంలో కూడా ఉంటుంది. 
           
ఉత్తరదిక్కుకు ఆకర్షణ ..( అయస్కాంత) శక్తి ఉన్నది. దిక్సూచిని ఏ దిక్కుకి తిప్పినను దాని ముల్లు ఉత్తరదిక్కుకు తిరుగును. ఈ ఆకర్షణ శక్తి మానవుని శిరస్సు మూలకంగా శరీరంపైన ప్రభావమును చూపించును. అయస్కాంతపు ఉత్తర ధ్రువమునకు రోగనిరోధక శక్తి అనగా క్రిమిరోగాల వంటి వానిని నాశనం చేసి కాపాడగల శక్తి ఉంది  దక్షిణ ధ్రువమునకు శక్తిని ప్రసాదించగల గుణమున్నదనేది  మన పురాణాలలో ఉన్నది.  మానవుని శరీరం ఒక విద్యుచ్ఛక్తి కేంద్రం  శరీరముకు కావలసినంత విద్యుత్తు మాత్రమే శరీరంలో ఎల్లప్పుడూ ఉండును. శరీరం తనకి కావలసిన ఎలెక్ట్రిసిటీని ఎల్లప్పుడూ ఉత్పన్నం చేసుకుంటూ ఉంటుంది.  
         
వాత్సాయన మహర్షి చెప్పిన ప్రకారం శరీరం నందలి 24 కేంద్రాలలో ఈ పని  నిరంతరాయంగా జరుగును. ఈ 24 కేంద్రాలలో బ్రహ్మాండం అతి ముఖ్యమైన కేంద్రం అని చెప్పాలి. బ్రహ్మాండం అనగా శిరస్సు నందలి పైభాగం . దీనినే పుణికి అని బ్రహ్మకపాలం అని పిలుస్తారు.  ఇది శరీరంలో విద్యుచ్చక్తి ఉత్పత్తికి, బయటకి విసర్జనకు రెండింటికి కేంద్రమై ఉన్నది. మానవ శరీరంలో ఉత్పత్తి అయిన విద్యుత్ వెంట్రుకల చివరనుంచి చేతి గోళ్ల చివర నుంచి చర్మరంధ్రాల ద్వారా అత్యంత సూక్ష్మంగా బయటకి విసర్జించబడును.
       
దాదాపు 1300 గ్రాముల బరువుగల మనవుని మెదడు దాదాపు 20 వాట్స్ విద్యుత్ శక్తిని కలిగి ఉంటుందట. మానవ హృదయము నుండి వెలువడు విద్యుత్ శక్తిని " వెక్టార్ " ద్వారా కొలుస్తారు. ఈ విద్యుత్ శక్తిని ఊపిరిని తమ ఆధీనంలో ఉంచగలుగుట ద్వారా ఆయుర్వృద్దిని పొందవచ్చునేది యోగులు చెబుతున్న మాట. ఈ విధంగా ఉచ్చ్వాస , నిచ్చ్వాసాలను తమ అదుపులో ఉంచి జీవశక్తిని దాని పరిమాణాన్ని ప్రభావితం చేయగలిగేవారు.
           
శిరస్సును ఉత్తర దిక్కుకు ఉంచి నిద్రించిన ఉత్తర దిక్కు నందు ఉన్న ఆకర్షణశక్తి వలన శరీరం నందలి విద్యుత్ శక్తి కొంత కోల్పోతుంది . ప్రతిదినం ఇట్లు జరుగుచుండడం వలన క్రమేణా శరీరం తన శక్తిని వర్ఛస్సును కోల్పోవడం జరగుతుందట . విద్యుత్ కిరణములు మన పాదముల నుండి ప్రవహించి శిరస్సు నుండి వెలువడును. విద్యుత్ శక్తి ప్రవహించుచోట చల్లదనమును , వెలువడుచోట ఉష్ణం కలుగునని శాస్త్రవేత్తలు ఎపుడు నిర్ధారించెను. అందుకే  శిరస్సు నుండి విద్యుత్ శక్తి వెలువడుటచే శిరస్సు అత్యుష్ణమ్ చెంది తలభారం , బాధ , అలసట , నిస్సారం మొదలగునవి కలుగుతాయి. కొన్ని శరీర భాగాలు తమ క్రియను కోల్పోయి పక్షవాతం , తిమ్మిరి , నడుమునొప్పి మొదలగు వాతవ్యాధులు కలుగును. నరముల సంబంధ వ్యాధులు వస్తాయి. కావున దక్షిణదిశకు శిరము ఉంచి నిద్రించడం వలన  విద్యుత్ శక్తి పాదముల గుండా వెలువడుట వలన నష్టమేమి ఉండదు. శరీరంలో విద్యుత్ దక్షిణము నుండి ఉత్తరమునకు ప్రవహించును.
      
ఇదేవిధముగా పడమట దిక్కు కూడా.  ఇక్కడ సూర్యుడు అస్తమించుట చేత అతని ఆకర్షణశక్తి , మనుష్యుని నందలి విద్యుత్ శక్తిని ఆకర్షిస్తుందట. సూర్యుడు ప్రపంచానికి కన్నువంటి వాడు. సర్వప్రాణులకు ఆధారభూతుడు.  జగత్తును పోషించేవాడు. సూర్యుని నుండి ప్రసరించు కిరణములు మనుష్యుని పై మంచి ప్రభావం చూపి దానితో శరీరం నందలి విద్యుత్ ని తన అధీనంలో ఉంచుకునేలా చేస్తుంది. అందువలనే ఉత్తర దిశకు తల ఉంచి నిదురించిన ఎటువంటి పరిణామాలు కలుగునొ అటువంటి పరిణామాలే పడమర దిక్కుకి తల ఉంచి నిదురిస్తే  కలుగును.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

