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వాస్తు టిప్స్.. ఇంట్లో సంపదలను మోసుకొచ్చే 5 మొక్కలు ఇవే..!

Vastu Shastra: హిందూ ధర్మ శాస్త్రంలో వాస్తు శాస్త్రానికి, జ్యోతిష్యానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఇల్లు కట్టాలన్నా.. ఏదైనా వ్యాపారం ప్రారంభించాలన్న మొదటగా చూడవలసినది వాస్తు శాస్త్రమే. ముఖ్యంగా ఇంటి యొక్క పవిత్రతను పెంచి, మనశ్శాంతితో పాటు  లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహాన్ని కలిగించే 5 ముఖ్యమైన మొక్కల గురించిన పూర్తి సమాచారం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 11, 2026, 05:23 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 05:25 AM IST
వాస్తు టిప్స్.. ఇంట్లో సంపదలను మోసుకొచ్చే 5 మొక్కలు ఇవే..!
Image Credit: Vastu Plants (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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వాస్తు టిప్స్.. ఇంట్లో సంపదలను మోసుకొచ్చే 5 మొక్కలు ఇవే..!
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