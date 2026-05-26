/Vastu Tips:డబ్బు కొరతతో బాధపడుతున్నారా..! ఇంట్లో ఈ చిన్ని వాస్తు మార్పుతో మీ ఇంట్లో డబ్బే డబ్బు..

Vastu Tips: ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో డబ్బు అనేది చాలా ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుందనే చెప్పాలి. జీవించడానికి డబ్బు ఎంతో ముఖ్యమైంది. ఇంకా చెప్పాలంటే సాధారణ ప్రజలు ఎవరు కూడా నాకు డబ్బు అవసరం లేదని చెప్పరు. చేతి నిండా డబ్బు ఉంటే మనకు కావాల్సిన వస్తువులు లేదా పనులు కూడా చేసుకోవచ్చు. సంఘంలో కూడ డబ్బును బట్టే గౌరవం ఉంటుంది. అందుకే ప్రతి ఒక్కరూ వీలైనంత ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించేందుకు వివిధ ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు.
అయితే వాస్తు పండితులు చెప్పిన ప్రకారం.. ఇంటి వాస్తు కూడా ఆ ఇంట్లో ఉండే వారి ఆర్థిక స్థితిని ప్రభావితం చేస్తుందట. మరి ఇంట్లో ధనం ఉండాలంటే.. ఎలాంటి వాస్తు నిబంధనలు పాటించాలనేది ఇపుడు చూద్దాం.
ఇంటికి సంబంధించి కీలక వాస్తు సూత్రాలు..
ప్రతి ఇంటి నిర్మాణంలో ఐదు అంశాలు కీ రోల్ పోషిస్తాయి. వాటిని 16 వాస్తు జోన్లుగా వర్గీకరించారు.అందుకే వాస్తు నిపుణులను సంప్రదించి ఇంట్లో ఏ వస్తువు ఎక్కడా ఉండాలనేది చూసుకోని పెట్టుకోవాలి. అలా చేస్తే మీ ఇంట్లో సిరి సంపదలకు కొదవే ఉండందంటున్నారు నిపుణులు.
వాస్తు గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం..
కొంత మంది ఇళ్లు నిర్మించేటప్పుడు చిన్న చిన్న పొరపాట్లు చేస్తుంటారు. అలాంటి వారెవరైనా ఉంటే.. ఇంటి వాస్తు గురించి పూర్తి అవగాహన తెచ్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు విశ్లేషకులు. ఓ వాస్తు నిపుణుడిని ఇంటికి పిలిచి.. ఏవైనా లోపాలు ఉన్నాయో తెలుసుకుని వాటిని సరిదిద్దుకోవాలని చెబుతున్నారు.
ఉత్తర వాస్తు జోన్ రంగు..
ఇంటికి ఉత్తర వాస్తు జోన్ రంగు అనేది చాలా ముఖ్యమైనదని వాస్తు పండితులు చెబుతున్న మాట. ఆ వైపు ఉన్న గోడకు నీలి రంగు వేయడం మంచిదని చెబుతున్నారు. ఎరుపు రంగు వంటివి వేయొద్దని సూచిస్తున్నారు.
వాటికి ప్రత్యేక ప్రాంతం అవసరం..
ఇంట్లో వంటగది, బాత్రూమ్కు ప్రత్యేక ప్రాంతం అవసరం. ఈ ప్రాంతాల్లో డస్ట్బిన్, వాషింగ్ మిషిన్స్ సహా ఇతర ఎలక్ట్రానిక్స్ వస్తువులు పెట్టను కాకపెట్టొద్దు. ముఖ్యంగా వంటగది స్థానం మార్చడం సరికాదని సూచిస్తున్నారు. వంటగది మంటను సూచిస్తుంది. అందుకే తప్పుడు ప్రాంతంలో కిచెన్ పెట్టడం వల్ల ఇంట్లో సంపద, ఆవిరిపోతుంది. అందుకే వంటగదిని అగ్ని దేవుడికి నిలమైన ఆగ్నేయంలో పెట్టాలి. లేదా తూర్పు వైపు ఉండేలా ఉండాలి. వంటగదికి నారింజ, గులాబి రంగులు వేయడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
ఇంట్లో సంపద కలకలలాడాలంటే.. వర్క్ టేబుల్, డ్రాయింగ్ రూం వంటివాటిని ఉత్తర దిశలో పెట్టడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
రంగుల విషయంలో జాగ్రత్తలు..
ఇంటికి పశ్చిమం వైపు తెలుపు, పసుపు రంగులు వేయడం శుభ సూచికాలుగా చెబుతున్నారు నిపుణులు. సాధారణంగా నైరుతి జోన్ను పొదుపు జోన్ గా పరిగణిస్తారు. ఈ దిశలో బరువైన వస్తువులు పెట్టాలి. ఇంటి యజమాని పడకగది కూడా నైరుతిలో ఉండాలని చెబుతుంటారు. అందుకే ఈ ప్రాంతాన్ని ఎప్పుడు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. ఈ ప్రాంతంలో డబ్బుకు సంబంధించిన వస్తువులు, విలువైన వస్తువులు పెట్టడం మంచిదని వివరిస్తున్నారు. మరోవైపు పశ్చిమం వాయువ్యం దిశలో పిల్లల గది ఉండాలనేది వాస్తు శాస్త్రం చెబుతున్న మాట.
Disclaimer: ఈ కథనంలోని విషయాలన్నీ వాస్తు నిపుణులు చెప్పిన అభిమాప్రాయాలను మాత్రమే మేము ప్రస్తావించాము. జీ మీడియా న్యూస్ ఈ వార్తను అంగీకరించడం లేదు. వాస్తు చిట్కాల కోసం సరైన ఆ రంగంలో నిపుణులైన వాళ్లను సంప్రదించి ఏదైనా పనిచేస్తే బెటర్.
