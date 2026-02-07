English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Vastu Tips: స్నానం చేసేనీళ్లలో ఇది చిటికెడు వేసుకొండి.!. మీ జీవితంలో ఊహించని శుభయోగాలు.!.

Vastu Tips: స్నానం చేసేనీళ్లలో ఇది చిటికెడు వేసుకొండి.!. మీ జీవితంలో ఊహించని శుభయోగాలు.!.

Salt water astrology benefits: చాలా మంది తరచుగా అనేక వాస్తు సంబంధమైన ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటారు. ముఖ్యంగా కొన్ని రెమిడీలు పాటిస్తే ఆర్థిక పరమైన, ఇతర వివాదాల నుంచి బైటపడవచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 7, 2026, 10:14 PM IST
  • ఉప్పునీళ్లతో రెమిడీలు..
  • పలు సూచనలు చేసిన వాస్తునిపుణులు..

Trending Photos

Horoscope: ఈరోజు రాశిఫలాలు: ధన లాభం ఉన్న రాశులు ఇవే, నష్ట సూచనలు ఎవరికంటే?
5
Today Horoscope Telugu
Horoscope: ఈరోజు రాశిఫలాలు: ధన లాభం ఉన్న రాశులు ఇవే, నష్ట సూచనలు ఎవరికంటే?
Solar Eclipse 2026: మహాశివరాత్రి తర్వాతే మొదటి సూర్యగ్రహణం.. ఈ ఐదు రాశుల వారికి ఊహించని ధనయోగం!
7
solar eclipse
Solar Eclipse 2026: మహాశివరాత్రి తర్వాతే మొదటి సూర్యగ్రహణం.. ఈ ఐదు రాశుల వారికి ఊహించని ధనయోగం!
IMPS: SBI ఖాతాదారులకు బిగ్‌షాక్‌.. ఫిబ్రవరి 15 నుంచి IMPS ట్రాన్సాక్షన్లపై ఛార్జీలు, ఈ 5 మందే తెలుసుకోండి..!
5
SBI IMPS charges
IMPS: SBI ఖాతాదారులకు బిగ్‌షాక్‌.. ఫిబ్రవరి 15 నుంచి IMPS ట్రాన్సాక్షన్లపై ఛార్జీలు, ఈ 5 మందే తెలుసుకోండి..!
Soundarya Nandini Rai: సౌందర్య రీల్ కూతుర్ని గుర్తుపట్టారా? టాలీవుడ్‌లో హాట్ బ్యూటీ! ఎవరో తెలుసా?
7
Soundarya Ad
Soundarya Nandini Rai: సౌందర్య రీల్ కూతుర్ని గుర్తుపట్టారా? టాలీవుడ్‌లో హాట్ బ్యూటీ! ఎవరో తెలుసా?
Vastu Tips: స్నానం చేసేనీళ్లలో ఇది చిటికెడు వేసుకొండి.!. మీ జీవితంలో ఊహించని శుభయోగాలు.!.

Salt water bathing facts and astrological benefits: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం చాలామంది తరచుగా జీవితంలో సరైన విధంగా ఎదుగుదల లేదని బాధపడతారు. ఎంత సంపాదించిన కూడా నెలతిరక్కుండానే పక్క చూపులు చూడాల్సిన సిట్యువేషన్ ఏర్పడిందని కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటారు. మరికొంత మంది కోర్టు కేసులు, నిత్యం అనేక రకాల ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొంటారు. ఆరోగ్య సమస్యలు, ఆస్పత్రుల చుట్టు కూడా తిరుగుతుంటారు. ఇలాంటి అనేక సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటారు. దీని వల్ల చాలా ఒత్తిడికి గురౌతారు. సరైన వయసులో  పెళ్లిళ్లు కాదు.ఒక వేళ అయిన సంతానం విషయంలో తీవ్ర సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటారు.  చేసే పనుల్లో నిరాశగా ఉంటారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న వారు కొన్ని రహస్యమైన రెమిడీలు పాటిస్తే ఈ టెన్షన్ ల నుంచి బైటపడవచ్చు. ప్రతి రోజు కూడా స్నానం చేసే నీటిలో చిటికెడు పసులు, గడ్డ ఉప్పును కొంచెం బకెట్ లో వేసుకుని స్నానం చేయాలి. దీనివల్ల శరీరంలోపలి అనేక నెగెటివ్ పరిణామాల్ని ఇది దూరం చేస్తుంది. పసుపు గురు బలంను పెంచుతుంది.

ఉప్పు శనీ పీడలను దూరం చేస్తుంది. ఈ సమస్యల నుంచి బైటపడితే జీవితంలో సులభంగా గొప్ప స్థానాలకు చేరుకొవచ్చు. ఈరెమిడీలు పాటిస్తుంటే నెలతిరక్క ముందు జీవింలో అనేక రకాల కష్టానష్టాలు క్రమంగా మీకు చెడుచేసే వారంతా దూరమౌతారు. ఇది చాలా ఎఫెక్టివ్ గాను, శక్తివంతంగాను పనిచేస్తుందని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.

Read more: Shani Dhaiya: రెండున్నరేళ్ల కష్టాలకు ఫుల్‌స్టాప్! రేపటితో శని ధైయ నుంచి విముక్తి పొందుతున్న రాశులు ఇవే..!

అయితే ఇటీవల కొంత మంది బాత్రూమ్ లలో నగ్నంగా కూడా స్నానం చేస్తున్నట్లు కూడా తమ పైత్యంను బైటకు చెబుతున్నారు. ఇలాంటివి చేస్తే వారికి ఆర్థిక సమస్యలు  వస్తాయి. ధనంఅనేది నిలవదు. వరుణుడు శపిస్తాడు. వీరికి ఎప్పుడు ఒకరమైన అశాంతి పట్టి పీడిస్తుందని చెబుతుంటారు. అందుకే  శరీరంపై చిన్నపాటి ఆచ్చాదన అయిన స్నానం చేసేటప్పుడు ఉంచుకొవాలని నగ్నంగా చేయకూడదని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తారు.( ఇది వారి వారి నమ్మకం, విశ్వాసంలపై మాత్ర ఆధాపడి ఉంటుంది. దీనికి జీ తెలుగు బాధ్యత వహించదు.)

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Vastu tipsSalt WaterSalt water factsAstrologyAstro Tips

Trending News