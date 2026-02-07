Vastu Tips: స్నానం చేసేనీళ్లలో ఇది చిటికెడు వేసుకొండి.!. మీ జీవితంలో ఊహించని శుభయోగాలు.!.

Salt water bathing facts and astrological benefits: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం చాలామంది తరచుగా జీవితంలో సరైన విధంగా ఎదుగుదల లేదని బాధపడతారు. ఎంత సంపాదించిన కూడా నెలతిరక్కుండానే పక్క చూపులు చూడాల్సిన సిట్యువేషన్ ఏర్పడిందని కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటారు. మరికొంత మంది కోర్టు కేసులు, నిత్యం అనేక రకాల ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొంటారు. ఆరోగ్య సమస్యలు, ఆస్పత్రుల చుట్టు కూడా తిరుగుతుంటారు. ఇలాంటి అనేక సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటారు. దీని వల్ల చాలా ఒత్తిడికి గురౌతారు. సరైన వయసులో పెళ్లిళ్లు కాదు.ఒక వేళ అయిన సంతానం విషయంలో తీవ్ర సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటారు. చేసే పనుల్లో నిరాశగా ఉంటారు.
ఇలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న వారు కొన్ని రహస్యమైన రెమిడీలు పాటిస్తే ఈ టెన్షన్ ల నుంచి బైటపడవచ్చు. ప్రతి రోజు కూడా స్నానం చేసే నీటిలో చిటికెడు పసులు, గడ్డ ఉప్పును కొంచెం బకెట్ లో వేసుకుని స్నానం చేయాలి. దీనివల్ల శరీరంలోపలి అనేక నెగెటివ్ పరిణామాల్ని ఇది దూరం చేస్తుంది. పసుపు గురు బలంను పెంచుతుంది.
ఉప్పు శనీ పీడలను దూరం చేస్తుంది. ఈ సమస్యల నుంచి బైటపడితే జీవితంలో సులభంగా గొప్ప స్థానాలకు చేరుకొవచ్చు. ఈరెమిడీలు పాటిస్తుంటే నెలతిరక్క ముందు జీవింలో అనేక రకాల కష్టానష్టాలు క్రమంగా మీకు చెడుచేసే వారంతా దూరమౌతారు. ఇది చాలా ఎఫెక్టివ్ గాను, శక్తివంతంగాను పనిచేస్తుందని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.
అయితే ఇటీవల కొంత మంది బాత్రూమ్ లలో నగ్నంగా కూడా స్నానం చేస్తున్నట్లు కూడా తమ పైత్యంను బైటకు చెబుతున్నారు. ఇలాంటివి చేస్తే వారికి ఆర్థిక సమస్యలు వస్తాయి. ధనంఅనేది నిలవదు. వరుణుడు శపిస్తాడు. వీరికి ఎప్పుడు ఒకరమైన అశాంతి పట్టి పీడిస్తుందని చెబుతుంటారు. అందుకే శరీరంపై చిన్నపాటి ఆచ్చాదన అయిన స్నానం చేసేటప్పుడు ఉంచుకొవాలని నగ్నంగా చేయకూడదని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తారు.( ఇది వారి వారి నమ్మకం, విశ్వాసంలపై మాత్ర ఆధాపడి ఉంటుంది. దీనికి జీ తెలుగు బాధ్యత వహించదు.)
