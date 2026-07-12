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Vastu Tips: సంపాదన నిలవడం లేదా? ఇంట్లో ఈ కుబేర దిశను శుభ్రంగా చేయండి చాలు..

North Direction Vastu Tips News: ఎంత కష్టపడి సంపాదించినా చేతిలో డబ్బు నిలవడం లేదా? అప్పుల బాధలు వేధిస్తున్నాయా? అయితే, తప్పకుండా మీ ఇంట్లోని ఉత్తర దిశలో వాస్తు దోషాలు ఉండే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ చిన్న పని చేస్తే చాలు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 12, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:09 AM IST
Vastu Tips: సంపాదన నిలవడం లేదా? ఇంట్లో ఈ కుబేర దిశను శుభ్రంగా చేయండి చాలు..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Vastu Tips: సంపాదన నిలవడం లేదా? ఇంట్లో ఈ కుబేర దిశను శుభ్రంగా చేయండి చాలు..
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