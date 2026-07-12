/Vastu Tips: సంపాదన నిలవడం లేదా? ఇంట్లో ఈ కుబేర దిశను శుభ్రంగా చేయండి చాలు..

North Direction Vastu Tips: ప్రస్తుత చాలా మంది ఎంత కష్టపడి సంపాదించినా.. చేతిలో రూపాయి నిలవడం లేదని.. అప్పుల బాధలు వెంటాడుతున్నాయని ఆందోళన చెందుతుంటారు. రాత్రింబవళ్లు కష్టపడి సంపాదన డబ్బు సులభంగా ఖర్చయిపోతుంటే.. దానికి ఇంట్లోని వాస్తు దోషాలే ప్రధాన కారణమని వాస్తు నిపుణులు చెబుతున్నారు. జ్యోతిష్య, వాస్తు శాస్త్రాల ప్రకారం.. మనం నివసించే ఇంట్లోని ప్రతి దిశకు ఒక ప్రత్యేకమైన శక్తి ఉంటుంది. ఇది మన జీవితంతో పాటు ఆర్థిక స్థితిని ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం చేస్తుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.. ఇంట్లో ఉన్న ప్రతికూల శక్తిని దూరం చేసి.. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం పొందడానికి.. అప్పుల ఊబి నుంచి శాశ్వతంగా బయటపడటానికి వాస్తు శాస్త్రంలో కొన్ని అద్భుతమైన, సులువైన చిట్కాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఈ దిశ కుబేరుడి స్థానం..
వాస్తు నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. ఇంట్లోని ఉత్తర దిశ అత్యంత పవిత్రమైనది పరిగణిస్తారు.. దీనిని సంపదకు అధిపతి అయిన కుబేరుడి స్థానంగా భావిస్తారు. ఒకవేళ మీ ఇంట్లో ఉత్తర దిశలో పాత విరిగిపోయిన ఫర్నిచర్తో పాటు చెత్తాచెదారం లేదా పనికిరాని వస్తువులు పేరుకుపోయి ఉంటే.. అది మీ ఆర్థిక పురోగతిని పూర్తిగా అడ్డుకుంటుందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం.. ఉత్తర దిశను ఎల్లప్పుడూ శుభ్రంగా, ప్రశాంతంగా, కాస్త ఖాళీగా ఉంచాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రదేశంలో బరువైన వస్తువులు లేదా పాడైపోయిన ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను ఉంచడం వల్ల కుటుంబంపై అప్పుల భారం విపరీతంగా పెరుగుతుందని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. కాబట్టి, వెంటనే మీ ఇంటి ఉత్తర భాగాన్ని శుభ్రం చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇది ఇంట్లోకి సానుకూల శక్తిని తీసుకురావడమే కాకుండా.. కుబేర దేవుని ఆశీస్సులతో ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు లభింస్తాయి..
అప్పుల విముక్తికి గోడల రంగులు కూడా కీలకం..
కేవలం శుభ్రత మాత్రమే కాదు.. అప్పుల బాధల నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి ఉత్తర దిశలోని గోడల రంగులపై కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలని వాస్తు శాస్త్రం సూచిస్తోంది.. ఈ పవిత్రమైన మూలలోని ఉన్న గోడలకు లేత నీలం (Light Blue) లేదా ఆకుపచ్చ (Green) రంగులు వేయడం చాలా శుభప్రదమని శాస్త్రం సూచిస్తోంది.. ఈ రంగులు మనసుకు ప్రశాంతతను ఇవ్వడమే కాకుండా.. సంపదను ఆకర్షించడానికి ఎంతగానో సహాయపడుతుంది..
దీంతో పాటు, ఉత్తర దిశలో ఒక గాజు పాత్రలో (Glass Bowl) స్వచ్ఛమైన నీటిని ఉంచడం లేదా గోడకు అందమైన జలపాతం (Water Fall) లాంటి పెయింటింగ్ లేదా చిత్రాన్ని తగిలించడం వల్ల అద్భుతమైన సానుకూలమైన ఫలితాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఇంట్లో చేసే ఈ చిన్న చిన్న మార్పులు మీ వాస్తు దోషాలన్నింటినీ తొలగిస్తాయి. దీనివల్ల మీ పొదుపు పెరగడమే కాకుండా.. పాత అప్పులన్నీ చాలా సులభంగా తిరిపోతాయని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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