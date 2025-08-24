English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vastu Tips: నిమ్మకాయలు, మిరపకాయలు ఇంటి గుమ్మానికి ఎందుకు కడతారో రహస్యం తెలుసా?

Vastu Tips for Success:నిమ్మకాయలు, మిరపకాయలను దుకాణాల ఇంటి గుమ్మం లేదా ప్రధాన ద్వారం వద్ద వేలాడదీయడం మనం చాలాసార్లు చూసే ఉంటాము. అవి దుష్టశక్తులు ఇంట్లోకి ప్రవేశించకుండా నిరోధించడమే కాకుండా, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కూడా కలిగిస్తాయని చాలామంది నమ్ముతారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 24, 2025, 04:32 PM IST

Vastu Tips: నిమ్మకాయలు, మిరపకాయలు ఇంటి గుమ్మానికి ఎందుకు కడతారో రహస్యం తెలుసా?

Vastu Tips for Success: నిమ్మకాయలు, మిరపకాయలను దుకాణాల ఇంటి గుమ్మం లేదా ప్రధాన ద్వారం వద్ద వేలాడదీయడం మనం చాలాసార్లు చూసే ఉంటాము. అవి దుష్టశక్తులు ఇంట్లోకి ప్రవేశించకుండా నిరోధించడమే కాకుండా, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కూడా కలిగిస్తాయని చాలామంది నమ్ముతారు. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, చెడు దృష్టిని నివారించడానికి.. ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించడానికి నిమ్మకాయలు, మిరపకాయలను ఇంటి గుమ్మానికి వేలాడదీస్తారనేది ఆనవాయితీ. అసలు దీని వెనుక ఉన్న అసలు కారణాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

నిమ్మకాయ-మిరియాలు యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి. అందువల్ల వాటిని ఇంటి తలుపు వద్ద వేలాడదీస్తారు ఎందుకంటే వాటి నుండి వెలువడే సువాసన ఇంటి చుట్టూ ఉన్న గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది. చెడు బ్యాక్టీరియా ప్రవేశించకుండా నిరోధిస్తుంది.

భారతీయ సంప్రదాయం ప్రకారం .. ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద నిమ్మకాయలు మరియు మిరపకాయలను వేలాడదీయడానికి ప్రధాన కారణం చెడు కన్ను నుండి రక్షించడానికి, వ్యాపార విజయాన్ని ప్రోత్సహించడంతో పాటు ఇతరుల అసూయ నుండి తనను తాను రక్షించుకోవడానికి ఉపయోగడుతుందని మనలో చాలా మంది నమ్మకం. ఇవి ప్రతికూల శక్తి, చెడు కన్ను నుండి రక్షిస్తాయని చాలామంది నమ్ముతారు.

ఇప్పుడు, ఇది కేవలం మూఢనమ్మకం మాత్రమే కాదు, శాస్త్రీయ కారణం కూడా అని పండితులు అంటున్నారు. నిమ్మకాయలు మరియు మిరపకాయలు యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి. అందుకే వాటిని ఇంటి తలుపు వద్ద వేలాడదీస్తారు. ఎందుకంటే వాటి నుండి వెలువడే వాసన ఇంటి చుట్టూ ఉన్న గాలిని శుద్ధి చేయడం సహా చెడు బ్యాక్టీరియా ప్రవేశించకుండా నిరోధిస్తుంది.

కొందరు దీనిని మూఢనమ్మకంగా భావిస్తారు. మరికొందరు దీనిని శాస్త్రీయ దృక్కోణం నుండి చూస్తారు. కానీ ఏదేమైనా ఇది మానసిక ప్రశాంతత, ఆనందం, శ్రేయస్సును తెస్తుందని చాలా మంది నమ్ముతున్నారు.

(గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, నమ్మకాలు లేదా మత గ్రంథాలు వంటి వివిధ వనరుల నుండి సేకరించబడింది. జీ తెలుగు న్యూస్ దీనిని నిర్ధారించడం లేదు.)

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

