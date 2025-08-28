Venus Favorite Zodiac Sign: శుక్రుడికి ప్రీతికరమైన రాశులు ఇవే.. వీరిని ఎప్పటికైనా లక్ష్మీదేవి ధనవంతులను చేయబోతోంది..

Venus Favorite Zodiac Sign: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శుక్రుడిని ఆనందం, సంపాదన, కీర్తి, శ్రేయస్సు అపారమైన ధన లాభాలు సంతోషానికి సూచికగా కారకుడిగా పరిగణిస్తారు. ఈ గ్రహం శుభస్థానంలో ఉన్న రాశుల వారికి వైవాహిక జీవితంలో ఆనందంతో పాటు శ్రేయస్సు, ప్రేమ, కీర్తి, కళ, ప్రతిభకు వ్యక్తుల జీవితాలకు ఎలాంటి లోటు ఉండదు. ఇదిలా ఉంటే శుక్రుడు అప్పుడప్పుడు గ్రహ కదలికలతో పాటు నక్షత్ర సంచారాలు కూడా చేస్తాడు. మేషం నుంచి మీనం వరకు రాశి సంచారం చేస్తే అన్ని గ్రహాలు చుట్టేస్తాడు. దీనివల్లనే మొత్తం అన్ని రాశుల జీవితాల్లో కీలకమైన మార్పులు సంభవిస్తాయి.
వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శుక్రుడిని బృహస్పతి తర్వాత అత్యంత శుభ్రతమైన గ్రహంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే శుక్రుడిని వివాహం తర్వాత కావలసిన భోగభాగ్యాలను ప్రసాదించే గ్రహంగా కూడా పరిగణిస్తారు. అందుకే చాలామంది శుక్రుడు శుభస్థానంలో ఉన్న సమయాల్లో మాత్రమే పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇదిలా ఉంటే కొన్ని రాశుల వారికి ఎల్లప్పుడూ శుక్రుడి అనుగ్రహం లభిస్తుంది. కొన్ని రాశులు అంటే కూడా శుక్రుడికి చాలా ఇష్టం. ఈ రాశుల వారికి ఎల్లప్పుడూ ధన లాభాలు కలగడమే కాకుండా.. ఆర్థికంగా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. అయితే, శుక్రుడికి అత్యంత ఇష్టమైన రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
వృషభ రాశి
శుక్రుడికి అత్యంత ఇష్టమైన రాశుల్లో వృషభ రాశి కూడా ఒకటి. ఈ రాశిని శుక్రుడు పాలిస్తాడు. అందుకే వీరికి ఎల్లప్పుడు ఆనందంతో పాటు శ్రేయస్సు కలుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ రాశి వారిని అత్యంత తెలివైన వారుగా కూడా చెప్పుకుంటారు. వీరు అత్యంత తెలివితేటలతో ఎంతో కష్టపడి జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుతారు అలాగే విద్యారంగం తో పాటు ఇతర రంగాల్లో విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా వీరికి లక్ష్మీదేవి ఎప్పుడు వరాల జల్లు కురిపిస్తూనే ఉంటుంది. అలాగే కెరీర్ పరంగా కూడా మంచి లాభాలు పొందుతారు. వీరు శుక్రుడి ఆశీస్సులతో ప్రజలను ఆకర్షించి వారి నుంచి ఊహించని లాభాలు పొందుతారు.. అంతేకాకుండా వీరికి అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా వెంటవెంటనే జరిగిపోతాయి.
తులారాశి
తులా రాశి వారికి శుక్రుడు ఎల్లప్పుడు శుభ స్థానంలోనే ఉంటాడు. శుక్రుడికి అత్యంత ఇష్టమైన రాశుల్లో ఇది కూడా ఒకటి. కాబట్టి వీరు జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ తెలివైన వారుగా ఉంటారు. అంతేకాకుండా సంబంధాలు మరింత మెరుగు పడుతూనే ఉంటాయి అలాగే అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా చేయడంలో వీరు ముందుంటారు. తులా రాశి వారికి సృజనాత్మకత రంగంలో పోలేడు లాభాలు కలుగుతాయి. ఎలాంటి పనులు చేసిన అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. తులారాశి వారికి సంగీతం, కళ, రచన రంగాల్లో చాలావరకు కలిసి వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాలు చేసేవారు ఎల్లప్పుడూ ప్రమోషన్లు పొందుతూనే ఉంటారు. వీరికి జీవితం చాలా సక్రమంగా ముందుకు సాగుతుంది. అలాగే ఎల్లప్పుడూ వీరికి విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
