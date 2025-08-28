English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Venus Favorite Zodiac Sign: శుక్రుడికి ప్రీతికరమైన రాశులు ఇవే.. వీరిని ఎప్పటికైనా లక్ష్మీదేవి ధనవంతులను చేయబోతోంది..

Venus Favorite Zodiac Sign Telugu: శుక్రుడి శుభ ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఎల్లప్పుడూ ధన లాభాలు కలుగుతాయి. ఈ రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కూడా కలిగి జీవితంలో ఎన్నడుగు పొందని ధన లాభాలు కూడా పొందగలుగుతారు. అయితే శుక్రుడికి అత్యంత ఇష్టమైన రాశులేవో తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 28, 2025, 10:31 AM IST

Trending Photos

Public Holiday: 27, 28 వరుసగా 2 రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు బంద్‌! ఆ ప్రత్యేక సెలవు రద్దు..!
5
public holiday news
Public Holiday: 27, 28 వరుసగా 2 రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు బంద్‌! ఆ ప్రత్యేక సెలవు రద్దు..!
Happy Ganesh Chaturthi Wishes: తెలుగులో వినాయక చవితి విషెస్, HD ఫోటోలు, గ్రీటింగ్స్..
10
Happy Ganesh Chaturthi 2025
Happy Ganesh Chaturthi Wishes: తెలుగులో వినాయక చవితి విషెస్, HD ఫోటోలు, గ్రీటింగ్స్..
Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ పండగ లాంటి వార్త.. రేపు గురువారం అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎందుకో తెలుసా..?..
5
school holiday news
Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ పండగ లాంటి వార్త.. రేపు గురువారం అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎందుకో తెలుసా..?..
Happy Vinayaka Chavithi 2025: వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు, స్పెషల్ HD ఫొటోస్..
10
Happy Ganesh Chaturthi 2025
Happy Vinayaka Chavithi 2025: వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు, స్పెషల్ HD ఫొటోస్..
Venus Favorite Zodiac Sign: శుక్రుడికి ప్రీతికరమైన రాశులు ఇవే.. వీరిని ఎప్పటికైనా లక్ష్మీదేవి ధనవంతులను చేయబోతోంది..

Venus Favorite Zodiac Sign: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శుక్రుడిని ఆనందం, సంపాదన, కీర్తి, శ్రేయస్సు అపారమైన ధన లాభాలు సంతోషానికి సూచికగా కారకుడిగా పరిగణిస్తారు. ఈ గ్రహం శుభస్థానంలో ఉన్న రాశుల వారికి వైవాహిక జీవితంలో ఆనందంతో పాటు శ్రేయస్సు, ప్రేమ, కీర్తి, కళ, ప్రతిభకు వ్యక్తుల జీవితాలకు ఎలాంటి లోటు ఉండదు. ఇదిలా ఉంటే శుక్రుడు అప్పుడప్పుడు గ్రహ కదలికలతో పాటు నక్షత్ర సంచారాలు కూడా చేస్తాడు. మేషం నుంచి మీనం వరకు రాశి సంచారం చేస్తే అన్ని గ్రహాలు చుట్టేస్తాడు. దీనివల్లనే మొత్తం అన్ని రాశుల జీవితాల్లో కీలకమైన మార్పులు సంభవిస్తాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శుక్రుడిని బృహస్పతి తర్వాత అత్యంత శుభ్రతమైన గ్రహంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే శుక్రుడిని వివాహం తర్వాత కావలసిన భోగభాగ్యాలను ప్రసాదించే గ్రహంగా కూడా పరిగణిస్తారు. అందుకే చాలామంది శుక్రుడు శుభస్థానంలో ఉన్న సమయాల్లో మాత్రమే పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇదిలా ఉంటే కొన్ని రాశుల వారికి ఎల్లప్పుడూ శుక్రుడి అనుగ్రహం లభిస్తుంది. కొన్ని రాశులు అంటే కూడా శుక్రుడికి చాలా ఇష్టం. ఈ రాశుల వారికి ఎల్లప్పుడూ ధన లాభాలు కలగడమే కాకుండా.. ఆర్థికంగా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. అయితే, శుక్రుడికి అత్యంత ఇష్టమైన రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

వృషభ రాశి 
శుక్రుడికి అత్యంత ఇష్టమైన రాశుల్లో వృషభ రాశి కూడా ఒకటి. ఈ రాశిని శుక్రుడు పాలిస్తాడు. అందుకే వీరికి ఎల్లప్పుడు ఆనందంతో పాటు శ్రేయస్సు కలుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ రాశి వారిని అత్యంత తెలివైన వారుగా కూడా చెప్పుకుంటారు. వీరు అత్యంత తెలివితేటలతో ఎంతో కష్టపడి జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుతారు అలాగే విద్యారంగం తో పాటు ఇతర రంగాల్లో విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా వీరికి లక్ష్మీదేవి ఎప్పుడు వరాల జల్లు కురిపిస్తూనే ఉంటుంది. అలాగే కెరీర్ పరంగా కూడా మంచి లాభాలు పొందుతారు. వీరు శుక్రుడి ఆశీస్సులతో ప్రజలను ఆకర్షించి వారి నుంచి ఊహించని లాభాలు పొందుతారు.. అంతేకాకుండా వీరికి అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా వెంటవెంటనే జరిగిపోతాయి.

తులారాశి 
తులా రాశి వారికి శుక్రుడు ఎల్లప్పుడు శుభ స్థానంలోనే ఉంటాడు. శుక్రుడికి అత్యంత ఇష్టమైన రాశుల్లో ఇది కూడా ఒకటి. కాబట్టి వీరు జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ తెలివైన వారుగా ఉంటారు. అంతేకాకుండా సంబంధాలు మరింత మెరుగు పడుతూనే ఉంటాయి అలాగే అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా చేయడంలో వీరు ముందుంటారు.  తులా రాశి వారికి సృజనాత్మకత రంగంలో పోలేడు లాభాలు కలుగుతాయి. ఎలాంటి పనులు చేసిన అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. తులారాశి వారికి సంగీతం, కళ, రచన రంగాల్లో చాలావరకు కలిసి వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాలు చేసేవారు ఎల్లప్పుడూ ప్రమోషన్లు పొందుతూనే ఉంటారు. వీరికి జీవితం చాలా సక్రమంగా ముందుకు సాగుతుంది.  అలాగే ఎల్లప్పుడూ వీరికి విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

ZODIAC SIGNVenus Favorite Ki RashiVenus Favorite Priya RashiVenus TipsVenus Favorite Zodiac Signs

Trending News