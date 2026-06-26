/Venus-Ketu Conjunction 2026: సింహరాశిలో ప్రమాదకర కూటమి.. ఆ 4 రాశుల వారు జరభద్రం..

Venus-Ketu Conjunction 2026 Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. గ్రహాల మార్పులు, వాటి కలయికలకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఇవి మానవ జీవితాన్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ క్రమంలోనే జూలై 4న ఒక కీలకమైన గ్రహాల కూటమి ఏర్పడబోతోంది. సంపద, వైభవం, ప్రేమకు కారకుడైన శుక్రుడు సింహరాశిలోకి సంచారం చేస్తాడు.. అయితే, అక్కడ అప్పటికే మాయా గ్రహంగా చెప్పుకునే కేతువు తిష్ట వేసి సంచార దశ కొనసాగిస్తున్నాడు. వేద జ్యోతిష్యం ప్రకారం.. శుక్రుడు, కేతువుల మధ్య తీవ్ర శతృత్వం ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. శుక్రుడు భౌతిక సుఖాలకు ప్రతీక అయితే, కేతువు వైరాగ్యానికి, భ్రమలకు కారకుడి భావిస్తారు. వీరిద్దరి కలయిక వల్ల జూలై 4 నుంచి కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో పెను మార్పులు, ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే ప్రమాదం ఉందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ క్రింది 4 రాశుల వారు తప్పకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ లాభాలు:
వృషభ రాశి (Taurus):
వృషభ రాశికి అధిపతి శుక్రుడే కావడం వల్ల ఈ గ్రహాల కలయిక వీరిపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. సింహరాశిలోని 4వ స్థానంలో ఈ కూటమి ఏర్పడటం వల్ల భౌతిక సుఖాలు, సౌకర్యాలు విపరీతంగా తగ్గే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య మనస్పర్థలు, ఆస్తి వివాదాలు తలెత్తి.. ఇంటికి శాంతి దూరమయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో కొత్త వాహనాలు లేదా ఆస్తులను కొనుగోలు చేయకపోవడమే మంచిది. ప్రయాణాల సమయంలో ప్రమాదాల భయం ఉంది.. కాబట్టి జాగ్రత్త అవసరం ఉందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అనుకోని ఖర్చులు బడ్జెట్ను దెబ్బతీస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
వృశ్చిక రాశి (Scorpio):
ఈ వృశ్చిక రాశివారికి 10వ స్థానంలో ఈ కూటమి ఏర్పడుతోంది. దీనివల్ల ఉద్యోగులు, వ్యాపారస్తులు ఇద్దరికీ ఒడిదుడుకులు తప్పవని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆఫీసులో మీపై కుట్రలు జరిగే అవకాశం ఉంది.. కాబట్టి సహోద్యోగులతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పైఅధికారులతో సత్సంబంధాలు దెబ్బతినే ఛాన్స్ కూడా కనిపిస్తుంది. తొందరపాటుతో ఉద్యోగం మారాలనే నిర్ణయం అస్సలు తీసుకోవద్దు.
తులా రాశి (Libra):
తులా రాశికి కూడా శుక్రుడే అధిపతి కావడం విశేషం.. 11వ స్థానంలో ఏర్పడే ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక.. మీ ఆదాయాన్ని, సామాజిక జీవితాన్ని దెబ్బతీస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ సమయంలో పెట్టుబడుల విషయంలో ఎలాంటి సాహసాలు చేయకపోవడం చాలా మంచిది. ఎవరికైనా ఇచ్చిన అప్పులు తిరిగి రావడం కష్టమవుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. సమాజంలో లేదా స్నేహితుల మధ్య మీరు మాట్లాడే మాటలను తప్పుగా అర్థం చేసుకునే ప్రమాదం కూడా కనిపిస్తుంది.. దీనివల్ల మంచి స్నేహాలు దెబ్బతింటాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆఫీసులో మీ కష్టానికి రావాల్సిన క్రెడిట్ వేరొకరికి దక్కడం మిమ్మల్ని నిరాశకు గురి చేస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
సింహ రాశి (Leo):
ఈ శుక్ర-కేతువుల కలయిక సింహరాశిలోనే జరగబోతోంది. కాబట్టి దీని ప్రభావం వీరి స్వభావం, మానసిక స్థితిపై ఎక్కువగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. జీవిత భాగస్వామి లేదా ప్రేమ భాగస్వామితో తీవ్రమైన అపార్థాలు తలెత్తవచ్చు. కేతువు ప్రభావం వల్ల భాగస్వామి నుంచి మానసిక దూరం పెరిగే అవకాశం ఉంది. కారణం లేని భయాలతో మానసిక ఒత్తిడి మిమ్మల్ని వేధించే ఛాన్స్లు కూడా ఉన్నాయి. మాట్లాడేటప్పుడు ఓపిక వహించకపోతే, చేతికి వచ్చిన పనులు కూడా చెడిపోతాయి.
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