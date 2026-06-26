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Venus-Ketu Conjunction 2026: సింహరాశిలో ప్రమాదకర కూటమి.. ఆ 4 రాశుల వారు జరభద్రం..

Venus-Ketu Conjunction 2026: జూలై 4న సింహ రాశిలో శుక్రుడితో పాటు కేతువు గ్రహాల కలయిక జరుగుతుంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి ఈ సమయం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో అనేక సమస్యలు రావచ్చని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 26, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:48 AM IST
Venus-Ketu Conjunction 2026: సింహరాశిలో ప్రమాదకర కూటమి.. ఆ 4 రాశుల వారు జరభద్రం..
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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