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సమసప్తక యోగం ఎఫెక్ట్.. జూలై 4 నుంచి ఈ 5 రాశుల వారికి ఊహించని ధనలాభం, ఇక సువర్ణ కాలమే!

Venus-Ketu Samasaptaka Yoga 2026: శక్తివంతమైన శుక్ర, కేతువుల సమసప్తక యోగ ప్రభావంతో కొన్ని రాశులవారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అనుకుంటున్న పనుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 04, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:18 AM IST
సమసప్తక యోగం ఎఫెక్ట్.. జూలై 4 నుంచి ఈ 5 రాశుల వారికి ఊహించని ధనలాభం, ఇక సువర్ణ కాలమే!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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