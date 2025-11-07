English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Venus Transit 2025: శుక్రుడి నక్షత్ర సంచార ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని డబ్బు.. జాక్‌పాట్ కొట్టేశారు!

Venus Transit 2025: శుక్రుడి నక్షత్ర సంచార ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని డబ్బు.. జాక్‌పాట్ కొట్టేశారు!

Venus Transit Effect On Zodiac: శుక్రుడి నక్షత్ర సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. నవంబర్ 7వ తేదీ నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి చాలా మేలు జరుగుతుంది. ఆర్థికంగా కూడా బోలెడు లాభాలు పొందుతారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 7, 2025, 11:56 AM IST

Venus Transit 2025: శుక్రుడి నక్షత్ర సంచార ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని డబ్బు.. జాక్‌పాట్ కొట్టేశారు!

Venus Transit Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం అన్ని గ్రహాలు తప్పకుండా నక్షత్ర సంచారంతో పాటు రాసి సంచారం చేస్తాయి.. ఇలా చేయడానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. అంతే కాకుండా కొన్ని రాశుల వారి వ్యక్తిగత సంబంధాలతో పాటు సంపద, వృత్తి, సృజనాత్మకత వంటి విషయాల్లో మార్పులు వస్తాయి. ముఖ్యంగా శుక్రుడు లాంటి గ్రహాలు సంచారం చేసినప్పుడు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రభావం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఇదిలా ఉంటే నవంబర్ 7వ తేదీన శుక్రుడు స్వాతి నక్షత్రం లోకి సంచారం చేశాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్ర గ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ గ్రహాన్ని అందం, ప్రేమ, కళ, వైభవం, విలాసవంతం సంబంధాలకు సూచికగా భావిస్తారు. అందుకే ఈ నక్షత్రం సంచారం చేయడం వల్ల అన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావం పడి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. శుక్రుడు ఉపాధి నక్షత్రం లోకి ప్రవేశించడం వల్ల నవంబర్ 18 వరకు ఈ ప్రభావం కొనసాగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయాల్లో కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు సంభవిస్తాయి.

సింహరాశి 
సింహ రాశి వారికి శుక్రుడు స్వాతి నక్షత్రం లోకి ప్రవేశించడం వల్ల కీర్తి ప్రతిష్టలు ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతాయి. ముఖ్యంగా మీరు ప్రతి పనిలో ప్రశంసలు అందుకుంటారు. అలాగే కెరీర్ పరంగా కూడా ఊహించని పూర్వకతి పొందగలుగుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. చాలాకాలంగా వీరిపై వస్తున్న అపార్ధాలు అన్నీ తొలగిపోతాయి. అన్ని రకాల సంబంధాలు మెరుగుపడే అవకాశాలున్నాయి. గతంలో ఇరుక్కుపోయిన డబ్బులు కూడా ఈ సమయంలో తిరిగి వస్తాయి. ఆర్థికంగా కాస్త ఈ సమయంలో ఉపశమనం కలుగుతుంది. 

మేషరాశి 
మేషరాశి వారికి శుక్రుడి సంచార ప్రభావం అర్ధిక, వృత్తిపరమైన జీవితంలో అనేక మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలు మారాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు కొత్త ప్రాజెక్టులు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే కొత్త ఆదాయ వనరులు లభించి.. సంపాదన విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ప్రేమ జీవితం కూడా చాలా మధురంగా మారుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఒంటరిగా ఉన్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో వివాహ ప్రతిపాదనలు కూడా వస్తాయి. అలాగే వీరు కోపానికి, గర్వానికి దూరంగా ఉండటం మంచిది.

Also Read: Rahu Transit 2025: రాహువు ఈ రాశుల వారిని ధనవంతులు చేయబోతున్నాడు.. నవంబర్ 23 నుంచి గోల్డెన్ డేస్ స్టార్ట్..

మిథున రాశి 
శుక్రుడి సంచారం మిథున రాశి వారికి కూడా అద్భుతమైన సానుకూల శక్తిని అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో ఆత్మవిశ్వాసం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. సంబంధాలు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. ప్రయాణాలు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం అద్భుతమైన అవకాశాలను అందిస్తుంది. ప్రేమ జీవితం కూడా గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగు పడుతుంది. అలాగే మార్కెటింగ్ రంగంలో ఉన్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను కలిగిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడతాయి.

(నోట్: ఇక్కడ అందించిన ప్రిడిక్షన్ కేవలం మీ నమ్మకాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనిని జీ తెలుగు ధ్రువీకరించదు.)

Also Read: Rahu Transit 2025: రాహువు ఈ రాశుల వారిని ధనవంతులు చేయబోతున్నాడు.. నవంబర్ 23 నుంచి గోల్డెన్ డేస్ స్టార్ట్..

