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Venus Transit: ఒకే రోజు శుక్రుడి డబుల్ ట్రాన్సిట్.. ఆ 5 రాశుల జీవితాల్లో ఊహించని అద్భుతాలు..

Venus Transit Effect On Zodiac: ఒకే రోజు శుక్రుడు రాశి, నక్షత్ర సంచారం చేయబోతోంది. దీంతో ఈ కింది రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కూడా బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆదాయం కూడా విపరీంతంగా పెరుగుతుంది. అనుకుంటున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 25, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:41 AM IST
Venus Transit: ఒకే రోజు శుక్రుడి డబుల్ ట్రాన్సిట్.. ఆ 5 రాశుల జీవితాల్లో ఊహించని అద్భుతాలు..
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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ఒకే రోజు శుక్రుడి డబుల్ ట్రాన్సిట్.. ఆ 5 రాశుల జీవితాల్లో ఊహించని అద్భుతాలు..
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