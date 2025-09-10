Venus Transit Effect On Zodiac Telugu: సెప్టెంబర్లో ఆకాశంలో గ్రహాల కదలికలు జ్యోతిష్యపరంగా చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతున్నట్లు జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ నెలలో ఎంతో శక్తివంతమైన శుక్రుడు సింహ రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం అందించి, జీవితాల్లో ఆశాజనకమైన మార్పులను కలిగిస్తుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో సింహ, తుల, ధనుస్సు రాశుల వారికి ఈ శుక్రుడి సంచారం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.
ఈ సంచార సమయంలో శుక్రుడి సానుకూల ప్రభావం వల్ల సింహ, తుల, ధనుస్సు రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందుల నుంచి కూడా కాస్త ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఈ రాశుల వారు గతంలో చేసిన కృషి ఫలించడమే కాకుండా కోరికలు నెరవేరే అవకాశాలున్నాయి. ఉద్యోగంలో విజయాలు, సంబంధాల కూడా మెరుగుపడే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి.
ధనుస్సు రాశి:
ఈ రాశివారికి అనుకూల స్థానంలో బృహస్పతి ఉన్నారు. అంతేకాకుండా శుక్రుడి ప్రభావం కూడా పడడం వల్ల ధనుస్సు రాశివారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి జీవితంలో అనేక శుభ సంఘటనలు కూడా సంభవించవచ్చు. ఉద్యోగాల పరంగా ప్రమోషన్స్తో పాటు వ్యాపారాలు లాభపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతో పాటు కుటుంబంలో శాంతి కూడా నెలకొని జీవితంలో సానుకూల మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్య కూడా కుదుటపడే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి.
సింహ రాశి:
సింహరాశివారికి సూర్యుడు అధిపతిగా వ్యహరిస్తాడు. శుక్రుడు సింహరాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల వీరికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. అంతేకాకుండా కార్యాలయంలో చాలా వరకు పురోగతి కూడా లభించి.. గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే సమాజంలో మీకు హోదా పెరుగుదల కూడా లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాల పరంగా కొత్త ప్రాజెక్టులతో పనులు చేసి.. అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. అలాగే అనుకున్న పనుల్లో సులభంగా విజయాలు సాధిస్తారు.
తులా రాశి:
తులా రాశికి అధిపతిగా శుక్రుడు వ్యవహరిస్తాడు.. ముఖ్యంగా సెప్టెంబర్ నెలలో కుజుడు సంచారం వల్ల అత్యంత శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. అలాగే ప్రేమ సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడతాయి. దీంతో పాటు ఆకర్షణ కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. దీంతో పాటు అనుకున్న పనుల్లో సులభంగా విజయాలు సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా తీవ్ర సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి.
