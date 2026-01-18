English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Venus Transit 2026: అభిజిత్‌ నక్షత్రంలో తిష్ట వేసిన శుక్రుడు.. ఈ 3 రాశుల వారికి కుబేరులు అయ్యే యోగం ప్రారంభం!

Venus Transit 2026 Effect On Zodiac: శుక్రుడు జనవరి 18వ తేదీన అబిజిత్ నక్షత్రంలోకి సంచారం చేశాడు. ఈ ప్రభావం దాదాపు మూడు రోజులకు పాటు కొనసాగుతుంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి మేలు జరగబోతోంది. అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 18, 2026, 08:12 PM IST

Venus Transit 2026 Effect: అత్యంత శుభప్రదమైన నక్షత్రాల్లో అభిజిత్ నక్షత్రం ఒకటి. ఇలాంటి నక్షత్రంలోకి ఎంతో శుభప్రదమైన శుక్రుడు సంచారం చేశాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం.. పరంగా ఇది కొన్ని రాశులకు శుభ సూచికని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా అభిజిత్ నక్షత్రంలో శుక్రుడు జనవరి 18వ తేదీ ఆదివారం ఉదయం 11 గంటల సమయంలో సంచారం చేశాడు. అయితే, జనవరి 21 సాయంత్రం వరకు ఇదే నక్షత్రంలో ఉంటాడని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అయితే ఈ సమయం వరకు కొన్ని రాశుల వారికి ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా కలిసి రావడమే కాకుండా దీర్ఘకాలిక సమస్యలు దూరం అవుతాయి.. అభిజిత్ నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు సంచారంతో ఏ రాశుల వారికి మేలు జరుగుతుందో తెలుసుకోండి.

ఈ రాశులవారికి లాభాలే లాభాలు:
వృషభ రాశి 
శుక్రుడి సంచారంతో వృషభ రాశి వారికి జీవితంలో ఆనందం ఊహించని స్థాయిలో రెట్టింపు అవుతుంది. ముఖ్యంగా కెరీర్లు సానుకూలమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. విశ్వాసం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. సీనియర్ అధికారుల సహాయం పొంది.. ఒత్తిడి నుంచి విముక్తి పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో అద్భుతమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే వ్యాపారాలపరంగా పెద్దపెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకొని అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. సామాజిక రంగాల్లో పనిచేస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.

సింహరాశి 
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా శుక్రుడి సంచారం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో గణనీయమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వైవాహిక జీవితంలో ప్రేమ కూడా పెరుగుతుంది. డబ్బుకు సంబంధించిన సమస్యలు కూడా చాలావరకు పరిష్కారం అవుతాయి. కెరీర్ ఈ సమయంలో కొత్త దిశలో ప్రయాణం చేస్తుంది. ముఖ్యంగా పెద్ద వ్యాపారాలు చేసేవారు ఈ సమయంలో కీలకమైన ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటారు. అలాగే విశ్వాసం కూడా ఊహించని దానికంటే ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. దీంతోపాటు కీర్తి ప్రతిష్టలు కూడా పెరుగుతాయి.

తులారాశి 
శుక్రుడి సంచారంతో తులారాశి వారికి ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఆధ్యాత్మికంగా ఆసక్తి విపరీతంగా పెరుగుతుంది. మానసిక ప్రశాంతత కూడా అనుకున్న స్థాయిలో పెరిగి.. ఒత్తిడి నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది. విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేసిన అనుకున్న విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అదృష్టం కూడా అనుకున్నంత పెరిగి.. కొన్ని ఆకస్మిక విజయాలు సాధించగలుగుతారు. ప్రేమ జీవితం కూడా చాలా బాగుంటుంది.

Also Read: Rahu Transit 2026: యవ్వన దశలో రాహువు.. ఈ రాశుల వారికి గోల్డెన్ జాక్‌పాట్.. ఏప్రిల్ నెల వరకు ఊహించని డబ్బు!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

