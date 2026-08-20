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Venus Transit: శుక్ర సంచారంతో గోల్డెన్ డేస్.. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు, భారీ లాభాలు పొందే లక్కీ రాశులివే!

Venus Transit In Chitra Nakshatra: ఆగస్టు 25వ తేదీన శుక్రుడు నక్షత్ర సంచారం చేయబోతున్నాడు. దీనికి కారణంగా నాలుగు రాశుల వారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఊహించని ధన లాభాలు కలగడమే కాకుండా ఉద్యోగాలపరంగా తప్పకుండా ప్రమోషన్స్ లభిస్తాయి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 20, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:48 AM IST
Venus Transit: శుక్ర సంచారంతో గోల్డెన్ డేస్.. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు, భారీ లాభాలు పొందే లక్కీ రాశులివే!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Venus Transit: శుక్ర సంచారంతో గోల్డెన్ డేస్.. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు, భారీ లాభాలు పొందే లక్కీ రాశులివే!
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