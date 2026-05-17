/Venus Transit 2026: పునర్వాసు నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు.. ఈ 4 రాశుల వారికి లక్కీ లాటరీ తగిలినట్లే!

Venus Transit In Punarvasu Nakshatra 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గురు గ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుందని మనందరికీ తెలుసు. అలాగే శుక్ర గ్రహాన్ని అత్యంత శుభగ్రహంగా కూడా చెప్పుకుంటారు. ఈ రెండు గ్రహాలు జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో చాలా శక్తివంతమైనవి, శుభప్రదమైనవిగా భావిస్తారు. ఇదిలా ఉంటే శుక్రుడు, గురు గ్రహానికి సంబంధించిన పునర్వాసు నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఈ నక్షత్రాన్ని కూడా చాలా శుభప్రదమైనదిగా జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.. మే 31వ తేదీ ఆదివారం ఉదయం 5 గంటల సమయంలో సంతోషం శ్రేయస్సు ప్రేమ సంపదకు కారకుడైన శుక్రుడు పునర్వాసు నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో భారీ మొత్తంలో డబ్బులు వించబోతోంది అలాగే ప్రేమ సంబంధిత సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఆర్థిక సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే ఈ సమయంలో శుక్రుడి అనుగ్రహం పొంది అత్యధిక లాభాలు పొందబోతున్న రాశులు ఏవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఈ రాశుల వారికి ఊహించని జాక్పాట్..
మిథున రాశి
పునర్వాసు నక్షత్రంలో శుక్రుడి సంచారం మిధున రాశి వారికి గొప్ప గొప్ప ఫలితాలను అందించబోతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా ప్రేమ సంబంధాల్లో అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. వృత్తి జీవితం ఇప్పుడు సానుకూలంగా మారుతుంది. మీరు మీ భవిష్యత్తు గురించి అద్భుతమైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు. ఈ సమయంలో మీకు కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కూడా లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే మానసిక ప్రశాంతత కూడా విపరీతంగా లభిస్తుంది. కుటుంబంతో మంచి సమయాన్ని కూడా గడుపుతారు. సమస్యలన్నీ ఈ సమయంలో సులభంగా పరిష్కారం కాబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
సింహరాశి
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా శుక్రుడి నక్షత్రం మార్పు కారణంగా వృత్తి జీవితంలో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించబోతున్నారు. ఈ సమయంలో డబ్బు కూడా విపరీతంగా ఆదా అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అనేక సమస్యలు పరిష్కారం కావడమే కాకుండా జీవితంలో శాంతి నెలకొంటుంది. అలాగే ప్రేమ సంబంధాలు అద్భుతంగా మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. మీ మధ్య ఉన్న వివాదాలు కూడా చాలావరకు పరిష్కారమవుతాయి. ఉద్యోగంలో పురోగతి లభించడమే కాకుండా పెద్ద మొత్తంలో ప్రమోషన్స్ లభిస్తాయి.
తులారాశి
తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శుక్రుడి సంచార ప్రభావంతో స్వర్ణ యుగం ప్రారంభం కాబోతోంది. వీరికి ఈ సమయంలో ఊహించని స్థాయిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. మీ వ్యక్తిత్వం సంపూర్ణంగా మెరుగుపడుతుంది. ప్రేమ జీవితంలో సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడి అద్భుతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. ఈ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు గౌరవం పెరగడమే కాకుండా వృత్తిపరంగా గొప్ప గొప్ప అవకాశాలు లభించవచ్చు. అలాగే మీకు ఇష్టమైన వ్యక్తులు మీకు అనుకూలంగా మారి వారి ద్వారా అద్భుతమైన లాభాలు సొంతం చేసుకోగలుగుతారు..
ధనస్సు రాశి
ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శుక్రుడి సంచారం సమయంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే వృత్తి జీవితం లాభదాయకంగా మారుతుంది. ప్రేమ సంబంధాలు సజావుగా సాగడమే కాకుండా ఆకస్మిక ధన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆత్మవిశ్వాసం అంచలంచెలుగా పెరగడంతో ఎలాంటి పనులైన సులభంగా చేయగలుగుతారు. అలాగే సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు కూడా విపరీతంగా లభిస్తాయి. వీరు ఈ సమయంలో ఒత్తిడి లేని జీవితాన్ని గడిపే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
గమనిక..
