/Venus Transit 2026: శుక్రుడి అద్భుత సంచారం.. జూన్ 11 వరకు ఈ 6 రాశుల వారికి కనకవర్షం.. మీ రాశి ఉందా?

Venus Transit in Punarvasu Nakshatra Effect On Zodiac: జేష్ఠ పౌర్ణమి రోజు శుక్రుడు పునర్వాసు నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ఆరు రాశుల వారికి 12 రోజుల పాటు అదృష్టం ఊహించని స్థాయిలో పెరిగింది. మే 31వ తేదీన జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి రోజు శుక్రుడు పునర్వాసు నక్షత్రంలోకి సంచారం చేశాడు. ప్రస్తుతం శుక్రుడు మిథున రాశిలో సంచార దశలో ఉన్నాడు. అయితే, నక్షత్ర సంచారం కూడా చేయడం కారణంగా జూన్ 11వ తేదీ వరకు అక్కడే ఉంటాడు. పునర్వాసము నక్షత్రానికి అధిపతి దేవగురువు గురుడు కాగా.. ఈ రాశికి అధిపతి బుధుడు.. దీని కారణంగా సుమారు 12 రోజుల పాటు మకర రాశి తో పాటు మరికొన్ని రాశుల వారికి శుక్రుడి అనుగ్రహం లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా కోరుకున్న కోరికలు ఎంతో సులభంగా నెరవేరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోయి జీవితంలో అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ఈ రాశులకు బంపర్ జాక్పాట్..
మేషరాశి
శుక్ర గ్రహ సంచారం కారణంగా జూన్ 11వ తేదీ వరకు మేష రాశి వారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. దీర్ఘకాలంగా చేస్తున్న ప్రయత్నాలు సులభంగా విజయవంతం అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇళ్లతో పాటు కొత్త కార్లు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారి కోరికలు నెరవేరవచ్చు. ఉద్యోగంలో పురోగతి లభించడమే కాకుండా ఆదాయానికి కొత్త అవకాశాలు కూడా కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా స్నేహితులతో పాటు ప్రియమైన వారితో కలిసి చేసే మతపరమైన యాత్రలు చాలా వరకు సక్సెస్ అవుతాయి పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తులతో సంభాషణలు కూడా ఏర్పడతాయి.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి ఈ సమయంలో సామాజిక హోదా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా వివాహాలు లేదా గృహప్రవేశాలు వంటి చాలాకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న శుభకార్యాలు కూడా త్వరగా పూర్తయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు చేకూరడమే కాకుండా నిలిచిపోయిన డబ్బులు కూడా తిరిగి పొందే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో శత్రువులు కూడా మిత్రులుగా మారే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శుక్రుడి సంచారం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా అసంపూర్ణంగా ఉన్న పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా పూర్తయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబ సభ్యులతో ఒకరికొకరు ఎంతో ప్రేమగా పలకరించుకుంటారు. ముఖ్యంగా కుటుంబంలో ఒక్కరికైనా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం లభించవచ్చు. ప్రేమ సంబంధాలలో ఉన్న సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి. పిల్లల చదువుతోపాటు వృత్తిలో విజయాలు సాధించే అవకాశాలున్నాయి. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారు తప్పకుండా విజయాలు సాధిస్తారు.
కన్యా రాశి
కన్యా రాశి వారికి ఈ సమయంలో అదృష్టం అంచలంచెలుగా పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాకుండా వ్యక్తిగత జీవితంతో పాటు వృత్తి జీవితంలో వివిధ సమస్యలు కూడా పరిష్కారం అవుతాయి. కొత్త ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి అద్భుతమైన శుభవార్తలు కూడా లభిస్తాయి.. నిలిచిపోయిన డబ్బులు తిరిగి పొందే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. కుటుంబంలో అశాంతి తగ్గి బంధువులతో మంచి సమయాన్ని గడిపే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల సమస్యలు ఈ సమయంలో పరిష్కారం దిశగా ముందుకు సాగుతాయి.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి శుక్రుడు సంచారం ఆర్థికంగా అద్భుతమైన మెరుగుదలను సూచిస్తుంది. దీంతో పాటు ఆరోగ్య సమస్యలు మెరుగుపడడమే కాకుండా ఆదాయాన్ని పెంచుకునే ప్రయత్నాలు కూడా జరుగుతాయి. అలాగే మీ పిల్లలకు సంబంధించిన అంశాల్లో కొన్ని రకాల శుభవార్తలు కూడా వింటారు. చట్టపరమైన చిక్కులు కూడా ఈ సమయంలో తొలగిపోయే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునే వ్యక్తులు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
మకర రాశి
మకర రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో ప్రత్యేకమైన తన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముందుగా అనుకున్న పనులన్నీ ఎంతో సులభంగా పూర్తి చేసుకోగలుగుతారు. ఆర్థిక సమస్యల నుంచి ఆస్తి సంబంధిత చిక్కుల వరకు అన్ని పరిష్కారం అవుతాయి. ఆదాయ మార్గాల్లో ఉన్న అడ్డంకులు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. మీ పనుల్లో సహ ఉద్యోగుల కంటే ముందుండే అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి. వృత్తిపరమైన విజయాలు కూడా ఈ సమయంలో దక్కుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
గమనిక..
